Прогноз синоптиков на неделю в Калининграде: самый теплый день марта, еще немного снега и сильный ветер

Положительные температуры будут держаться круглые сутки. Фото: Александр Подгорчук

Самая высокая температура воздуха в этом месяце пока что была зафиксирована 13 марта и составила +8,7 градуса. Последние шесть суток подряд столбик термометра хотя бы раз непременно опускался ниже нулевой отметки, и вот теперь в Калининград приходит настоящее весеннее тепло.

По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник воздух в нашем городе прогреется до +6 градусов. Осадки практически исключены, атмосферное давление – немного пониженное (758 миллиметров ртутного столба).

Со вторника температура поднимется до +8..+9 градусов. Во второй половине почти наверняка вернутся небольшие дожди (ночью не исключен и снег).

Пик потепления придется на пятницу, 26 марта. В этот день синоптики прогнозируют в Калининграде до +12 градусов.

На выходных температурный фон сильно не изменится. Днем ожидается +10..+11 градусов. Вероятность выпадения осадков оценивается в районе 70%. Ночью похолодает до +1..+3 и снова возможен снег. Кроме того, в субботу немного усилится южный ветер, чья скорость в порывах будет достигать 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение недели останется нестабильным и будет колебаться в диапазоне 758-763 миллиметра ртутного столба.