В Калининграде задержали двух возрастных разбойников

Подозреваемых задерживали с помощью бойцов Росгвардии. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Оперативниками Управления уголовного розыска УМВД РФ по Калининградской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны двое подозреваемых в разбойных нападениях и грабеже.

Еще в декабре 2019 года работника коммерческой организации, который собирал выручку торговых точек, подкараулили на выходе из очередного павильона двое незнакомцев, прыснули в лицо перцовым газом, нанесли несколько ударов и отобрали пакеты, в которых было около 2 миллионов рублей наличными.

Кроме того, одного из задержанных подозревают в причастности к нападению на руководителя юридических фирм. В ноябре 2018-го несколько человек избили его обрезками металлических труб и завладели портфелем с документами и крупной суммой денег. Этот же фигурант, по версии следствия, успел поучаствовать и в ограблении бизнесвумен в марте 2019 года, когда, действуя вместе с подельником, личность которого пока не установлена, похитил у женщины денежные средства, ноутбук и мобильный телефон.

- Полицейские выяснили, что соучастники тщательно готовились к преступлениям: следили за потенциальными жертвами, выбирали безлюдные места и прорабатывали маршруты, -- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователями отделов МВД России по Центральному и Ленинградскому районам Калининграда возбуждены уголовные дела по признакам статей 161 и 162 УК РФ. Подозреваемые, одному из которых 55, а другому – 59 лет, по решению суда арестованы.

В расследовании задействованы даже водолазы специального отряда быстрого реагирования, которые обследовали акваторию Калининградского залива в районе эллингов. Предполагается, что разбойники могли в буквальном смысле спрятать концы в воду, отправив улики на дно морское.