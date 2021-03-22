Грузинский орех оказался не по зубам: чем закончилась регбийная «мясорубка» на стадионе «Калининград»

Российские регбисты (в красном) пытаются остановить атаку грузин. Фото: Александр Подгорчук

Без малого 10 тысяч калининградцев, несмотря на морозную погоду, отправились в субботу на главный городской стадион, чтобы поддержать сборную России по регби. Наши ребята проводили второй матч на чемпионате Европы. Первую игру – в Сочи с румынами – выиграли. И была надежда, что победная серия продолжится в Калининграде. Ведь учитывая, что год назад российские регбисты одержали в Калининграде победу над португальцами, можно было осторожно предположить, что наш стадион счастливый для сборной России.

Сборная России рвется в атаку. Фото: Александр Подгорчук

Увы, грузины, оказались куда более крепкими орешками, чем румыны и португальцы. Вообще, в Грузии регби – спорт номер один, и российские регбисты выиграли у грузин всего один раз, и случилось это в далеком 1993 году. Команды, нужно признать, разных классов. Но перед субботним матчем в Калининграде были прогнозы о том, что сейчас россияне могут повторить подвиг 1993-го. Мол, наши ребята в порядке, а грузины, напротив, в кризисе - смена поколений.

Тот случай, когда регби напоминает балет. Фото: Александр Подгорчук

Однако игра с первых минут показала, что даже «меняющие поколения» грузины нам не по зубам. Соперники превзошли россиян и в тактике, и в технике, и в силовой борьбе. Итог матча: 23:6 в пользу Грузии. На счету наших южных соперников три попытки, причем занесенные с какой-то воздушной легкостью, на счету россиян - ни одной. А молл, который построили грузины на 28 минуте и сумели протащить его на 20 с лишним метров, вообще достоин учебников по регби.

Врешь! Не уйдешь! Фото: Александр Подгорчук

Единственный по-настоящему острый момент у зачетки соперника, случился под занавес первого тайма. Наши атаковали больше пяти минут, буквально вгрызаясь в оборонительные редуты противника, и моментами казалось, что вот-вот занесут овальный мяч за заветную линию. Трибуны поддерживали титанические усилия россиян непрерывным гулом. Но нет. Максимум, что выжали с той мощной и долгой атаки - 3 очка за четко реализованный штрафной. Пожалуй, это был переломный момент всей игры. Продави тогда грузинскую оборону, наши могли ярко и по-боевому провести второй тайм. Но по факту вышло, что во второй половине встречи блистали только наши соперники.

Российский игрок взлетает над полем после вбрасывания мяча из-за боковой линии. Фото: Александр Подгорчук

Впрочем, российские регбисты старались изо всех сил, бились до последней секунды и в отсутствии характера и самоотдачи их точно не обвинишь. Просто сборная Грузии сегодня откровенно сильнее.

- Моментами мы показывали неплохую игру, особенно когда играли на руках, - сказал после матча капитан сборной России Андрей Остриков изданию rugger.info. - Но Грузия – более опытная команда. Не люблю все эти отмазки: они победили сегодня, я поздравляю их с этой победой. Тут нечего сказать: мы, к сожалению, в который раз опять проиграли.

Ребята, а где мяч? Фото: Александр Подгорчук

У грузин в турнире уже три победы в трех матчах. У наших - победа над румынами и поражение от Грузии. Впереди - сложнейшие выездные матчи с Испанией и Португалией. Они пройдут летом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Калининграде появится профессиональный клуб по регби

В субботу перед матчем Россия - Грузия губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией регби России. Подпись под документом со стороны федерации поставил ее президент Игорь Артемьев.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соглашение предусматривает сотрудничество в сферах популяризации регби, поддержки проектов и программ в области спорта высших достижений, организации и проведения спортивных мероприятий по регби, регби-7. На встрече обсуждались также вопросы развития спортивной инфраструктуры, перспективы калининградского регби, включая создание профессиональной команды.

- Мы давно мечтам о том, чтобы создать в регионе профессиональную команду. Я считаю, у нас есть все предпосылки к тому, чтобы ее создать и развивать и профессиональное регби на нашей территории. У нас уже есть игроки, которые входят в национальную сборную, - сказал Антон Алиханов.

По словам Игоря Артемьева, для Федерации регби России Калининградская область является приоритетным регионом.

- Калининград - самый дружелюбный для нас город. Здесь мы чувствуем настоящую заинтересованность, настоящую теплоту. У нас не так много таких городов, куда наши игроки с таким удовольствием приехали, где приходит такое количество болельщиков, - сказал Игорь Артемьев.

Добавим, что в спортивных школах Калининградской области открыто и функционирует три отделения по регби. Общая численность занимающихся превышает 400 человек. В спортивных школах со спортсменами работают 10 тренеров.