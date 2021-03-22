Новая концепция: Антон Алиханов заявил о создании «Зеленого каркаса» Калининграда

Утопающий в зелени район Амалиенау в Калининграде. Фото: Александр КАТЕРУША

В начале прошлого века градостроители и архитекторы Кенигсберга задумались о реализации в городе концепции "города-сада" - создании новых районов, где зеленые насаждения соседствовали бы с жилыми и административными постройками. Концепцию начали активно воплощать в жизнь - на окраинах города появились утопающие в зелени каштанов и лип районы Амалиенау и Марауненхоф.

Сейчас, видимо, пришло время вернуться к тем полузабытым градостроительным задумкам. Во всяком случае губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал начало работ над концепцией под условным названием "Зеленый каркас Калининграда".

"В последнее время мы много говорили о сохранении зеленых зон в Калининграде и области. Пора переходить от защиты зеленых зон и компенсационных мероприятий к системной работе по озеленению", - написал губернатор на своей странице в Инстаграме. - Нужна новая концепция Зеленого каркаса, начинаем с города Калининграда. Город-Сад 2.0".

По мнению Антона Алиханова, "Зеленый каркас" должен иметь четкую привязку к местности и быть сложной системой, "это не просто набор хаотичных мероприятий по высадке". При создании концепции необходимо учитывать, как минимум, шесть условий. Среди них:

- Исторический контекст города;

- Существующие зеленые зоны и узлы;

- Сложившуюся сеть водных пространств, которые обеспечивают связь и поддержку для зелени в городе;

- Уличную сеть, существующие и перспективные дороги;

- Сеть объектов культурного наследия, которые зачастую уже обладают зелеными зонами вокруг них;

- Состояние почвы и другие факторы, чтобы определить породный состав зеленых насаждений.

Свежие платаны возле Дома Советов. Фото: Александр КАТЕРУША

"В городе уже есть почти полностью готовые крупные структуры будущего "Зеленого каркаса". Это пояс Шнайдера, зеленый массив Зоопарк - Центральный парк - территория возле Детской областной больницы. И сейчас необходимо выявить дефицитные районы города, участки с неблагоприятными микроклиматическими условиями, чтобы создавать там зеленые узлы. Нужна работа с перегретыми участками (островами тепла), чтобы соединять их с базовой сеткой "Зеленого каркаса", - отметил Антон Алиханов.

По словам губернатора, в ближайшее время стартует серию открытых обсуждений вместе со специалистами из ВУЗов и активистами на разных площадках.

Кстати, ближайшие две крупные точки для посадки крупных саженцев деревьев уже определены - Сельма и микрорайон Восток.

"Начинаем скоро, в начале апреля (7-9 апреля). Первые деревья мы приобрели вместе с предпринимателями нашего региона и сотрудниками правительства Калининградской области. Хочу сказать спасибо всем кто помог нам в этом", - добавил губернатор.