Истории первых переселенцев: «Тайком от взрослых делились с пленными немцами куском хлеба»

Надежда Евгеньевна Штейн. Фото: Иван МАРКОВ

СМРАД НАД ВОЛГОЙ

Надя Альбанова родилась 4 декабря 1934 года в селе Вислая Дубрава Николо-Черемшановского района Ульяновской области. А через три года семья переехала под город Горький, в поселок имени Ворошилова.

- Отец мой, Евгений Александрович Альбанов, был шофером и работал в Горьком на военном заводе. Его и на войну не призвали из-за того, что заводская бронь у него имелась. А мама, Анастасия Николаевна Елисеева, была безграмотной крестьянкой, она даже писать не умела. Во время войны она шила солдатские шинели, причем, не на фабрике, а прямо дома, - вспоминает Надежда Евгеньевна.

Она хорошо запомнила день начала войны.

- У нас такие большие рупоры висели на улице. Народ под ними собрался, все слушали. А потом уже через наш Ворошиловский поселок летали немецкие самолеты, чтобы бомбить Горький. На чердаке двухэтажного деревянного дома-рассыпухи, где мы жили, стояли две зенитки. Правда, выстрелили они всего два раза. Иногда после ночных немецких бомбежек (бомбили в том числе химический завод) мы видели, как горит Волга. В поселке тогда страшный смрад стоял. Чтобы не задохнуться, надо было закрывать нос и рот. Потом я страдала от воспаления легких, да и папа у меня в 63 года умер от рака легких.

Немцев Надя впервые увидела только в конце войны.

- Это были пленные, которые выпрашивали хлеб. Их было жалко, и мы, дети, тайком от родителей делились куском, за которым до этого приходилось стоять в длинных очередях. Помню, однажды соседка поставила меня в такую очередь вместо себя, а меня за шкирку оттуда вытащили.

Школьникам на большой перемене раздавали хлеб. Каждый ломтик был посыпан сахарным песком.

- Говорили, это нам помогают американцы. Однажды даже постного масла бутылочку принесли. Но как-то раз сахара не оказалось, и тогда учительница сказала: «Ребята, жуйте хлеб лучше, и он тогда будет сладким».На уроки Надя ходила в такой страшной обуви, что ее учительница решила сходить к ней домой и побеседовать на эту тему с родителями.

- Она пришла к нам и спросила: «У вас что, не во что ребенка обуть?» Но надеть действительно было нечего, и я тогда постоянно мечтала о новых ботиночках.

Приветствие первоклассников 1 сентября 1949 года. На переднем плане - Надя Альбанова.

ПЕРВОЕ ЯБЛОКО

Переезд на запад стал для Альбановых неожиданностью.

- В 1947 году папу сагитировал его бывший начальник, который в Калининграде стал директором ацетиленового завода. Папа быстро собрался и отправился вперед нас. Устроился на этот завод (он был на улице Краснокаменной) шофером. Нас поселили в двухэтажный кирпичный домик на заводской территории – он и сегодня целый. Кроме нас там проживало еще три семьи. Каждой полагалось по комнате - нам досталась большая. Кухни, даже общей, не было, поэтому готовили на электроплитке. Водопровода тоже не было.

17 мая 1950 года в школе № 8. Верхний ряд третья слева - Надежда.

В день прибытия в Калининград, по дороге с вокзала Надя с ужасом разглядывала лежавший в руинах центр города. А первым приятным впечатлением стали яблоки.

- Был август 1948-го. Я впервые в жизни сорвала и съела живое яблоко. В Горьком-то одни пески, фрукты и не видела сроду! Поначалу я воспринимала яблоки как сокровище: в школу принесу одно и ем его. Но ребята, которые раньше успели здесь обосноваться, эти яблоки мешками таскали и по партам раскладывали.

В Калининграде Надежда пошла в 7-й класс школы № 8 на улице Герцена.

- Вместе со мной учились, в основном, дети военных, среди которых хватало и переростков. Я была самая младшая – 14 лет. Благодаря нашей учительнице Ефросинье Ивановне, из восьми девочек, учившихся в нашем классе, трое пошли по ее стопам, закончив пединститут. Я попала в эту тройку.

Выпускница Надежда Альбанова. Июнь 1952 года.

Больше года Альбановы прожили в общежитии на Краснокаменной. Подходящего пустующего жилья в Калининграде практически не оставалось, но Евгений Александрович постоянно искал выход из положения.

- Папу жилье не устраивало, и в 1950 году он стал ходить по ближайшим районам. Вскоре на улице Богатырской он нашел разбитый дом (все целые здания, конечно, стояли заселенными), в котором ни окон, ни дверей не было. Года полтора, наверное, мама с папой восстанавливали домик, крышу крыли железом - папа разбирал железные бочки, привезенные с завода. А в 1951 году мы в него переехали. Как же я обрадовалась – ведь отдельная комната появилась и свой сад был! Мы как раз осенью заехали, когда уже яблоки созрели.

Когда Альбановы переехали на Богатырскую, Анастасия Николаевна уже нигде не работала (до этого она дежурила у ворот все того же ацетиленового завода), поэтому женщина занялась хозяйством.

- Мы завели корову по кличке Муравка и кур. Вообще скотина тогда почти у всех наших соседей была. При Хрущеве, правда, Муравку пришлось сдать на мясо, и мама снова пошла работать - устроилась чернорабочей.

Надежда Альбанова (справа) с коллегами - учителями школы № 8.

«НАВОЛЕЙБОЛЕННЫЙ» МУЖ

Школьники постоянно искали приключений. Например, сосед Надежды с улицы Богатырской однажды что-то подобрал в парке Макса Ашманна и расковырял – ему оторвало руку. Но были и более мирные развлечения.

- По выходным мы ездили в Кранц и Раушен на велосипедах, которые, конечно, сами собирали. Я тогда в девятый или в десятый класс пошла. Вскоре мне папа хороший дамский велосипед купил, и в походы я стала ездить чаще. Класс был дружным, поэтому на море обязательно собиралось человек 8-10.

Закончив 10 классов, Надежда поступила на литфак Калининградского педагогического института. Во время учебы она познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Штейном.

- Он закончил интендантское училище на улице Колхозной. Мы там впервые и встретились, когда в волейбол играли. Получается наволейболила я себе мужа! После 3-го курса он меня увез в Хабаровск. В 1956-м у нас Игорь появился - рожать я в Калининград улетела, к родителям. Кстати, фамилия мужа (его отца-беспризорника в свое время усыновил немец) мне не мешала никогда, а вот старший сын из-за нее почему-то страдал. Младший-то был понахальнее – мог на насмешки в школе ответить.

Родители Надежды. Фотография первых послевоенных лет.

В конце 1950-х Владимир Штейн попал под «хрущевское» сокращение армии. Вернувшись в Калининград, стал ходить в море.

- А я пошла работать в свою родную 8-ю школу. Преподавала сначала на вечернем отделении. В основном, моими учениками были рабочие с ремонтно-механического завода, но имелись даже подполковники, которым война в детстве не позволила учиться.

Первое время Штейны жили с родителями Надежды на улице Богатырской, а потом молодой учительнице выделили комнату в коммуналке на улице Уфимской.

- Четыре семьи на одну кухню приходилось. Газа не было, зато работал водопровод. Отапливались дровами. Муж в море, а я возвращаюсь с работы поздно и уже ночью таскаю эти дрова. С ребенком спасали круглосуточные ясли, Игоря я оттуда забирала только в среду, субботу и воскресенье, когда у меня занятий не было. Еще в маленькой комнатушечке жила кенигсбергская немка Рая – круглая сирота. Не знаю, как ей удалось здесь остаться. Она мне очень помогала по хозяйству: стирала, убирала, пеленки развешивала. Я ей за это платила, конечно. Когда Рая съехала, мы заняли ее комнатушку под детскую, но с соседом из-за этой жилплощади разгорелся спор. Однажды прихожу - а мои вещи в коридоре стоят. Пришлось жаловаться, обратно заселяться. В конце концов, комнату удалось официально оформить, до драки не дошло.

Осенние полевые работы в колхозе. В центре мама Надежды.

БЛАГОДАРНЫЙ УЧЕНИК

В результате сложных договоренностей между управлением экспедиционного лова и квартирно-эксплуатационной частью гарнизона, в котором ранее служил Владимир Штейн, семье удалось получить квартиру в доме на все той же улице Богатырской, как раз напротив родителей Надежды. Там появился на свет второй сын – Олег. Надежда продолжала работать в школе, и в 1972 году перешла преподавать на дневное отделение.

- «Вечерников» переводили в другой район, а я не смогла из этой школы уйти, очень уж к ней привязалась. Здесь ведь и моя классная руководительница Лидия Ильинична Павлова работала, и все мои любимые учителя. Хотя и с учениками очень не хотела расставаться. Столько историй за этой время случилось! Один воспитанник мой, приходивший на занятия из воинской части, грозился даже побить меня, потому что замечания ему на уроках делала. А уже когда на пенсию вышла, во дворе моего дома появился военный, офицер – с цветами и конфетами. Поздоровался, и тут я узнала Ваську Хвастунова, того самого школьника, который мне когда-то угрожал!