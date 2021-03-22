Знатоки запутались в усах и бороде: калининградка выиграла в «Что? Где? Когда?» 220 тысяч рублей

Вопрос Жанны признали лучшим за игру. Фото: Первый канал

Вопрос калининградки Жанны Бойченко выпал после музыкальной паузы. Однако, как оказалось, выступление Валерия Сюткина не взбодрило знатоков. Впрочем, обо всем по порядку.

Один вопрос Жанны не выпал на финале года. Сейчас же, как сказал ведущий, был вопрос совершенно другой. И звучал он так: «Они всегда рады увидеть усы или бороду. Но особенно – спину и затылок. О людях какой профессии идет речь?».

Знатоки принялись обсуждать, но как-то сразу было понятно, что версия не рождается. Предполагали, что речь идет об акушерах, парикмахерах, пилотах, стюардессах. В итоге Анастасия Шутова после минуты обсуждения ответила про акушеров. Мол, это они рады видеть усы и бороды отцов, которые приходят на роды. Но больше всего рады видеть затылок или спину новорожденного.

Впрочем, и в зале толковой версии не нашлось. А правильный ответ на вопрос – актеры дубляжа. Ведь усы и борода скрывают губы, а когда человек не смотрит на вас, его лицо вообще не видно. И рады этому дублеры, потому что озвучивать таких героев им просто. Счет стал 3:2 в пользу телезрителей. Кстати, эту игру знатоки в итоге проиграли.

А вопрос Жанны признали лучшим за игру, и она дополнительно получила 150 тысяч рублей.

Кстати, калининградцы активно участвуют в «Что? Где? Когда?», регулярно присылая свои вопросы. И, что интересно, почти всегда обыгрывают знатоков.

Из запоминающихся случаев – житель Советска Сергей Островерхий победил команду Ровшана Аскерова и выиграл 70 тысяч рублей. Команда за столом так и не нашла ответ на вопрос о множестве маленьких кармашков на жилетках белорусских партизан во время Великой Отечественной войны.

Ровшан Аскеров предположил, что в карманах партизаны носили патроны разного калибра. А на самом деле такой жилет – переносная типографская касса. В карманах хранили литеры, наборные буквы для печати листовок и газет!

А в апреле этого года удача улыбнулась автокурьеру Александру Шалагинову из Калининграда, который задал вопрос команде Алены Повышевой про опасных белых медведей и выиграл 60 тысяч рублей.

В 2016 году житель поселка Взморье Олег Пешеходин обыграл знатоков, спросив «Какой звук считается самым зловещим?». Вопрос нашего земляка попал в суперблиц и был третьим. Знаток Алексей Самулев из команды Алены Повышевой неправильно ответил на него. Он сказал, что звук аплодисментов, а правильный ответ был - звук тикающих часов. Олег получил 90 тысяч рублей.

И все же самым знаменитым в Калининградской области игроком в «Что? Где? Когда?» является Вячеслав Дружинин из Черняховска. Он регулярно участвует, посылая вопросы, и выигрывает. Везло ему три раза.

В 2007 году он выиграл 60 тысяч рублей и сделал ремонт в коридоре.

В декабре 2013 года Вячеслав выиграл 100 тысяч рублей. Тогда играла команда Алены Повышевой. Счет был 5:2 в пользу телезрителей, когда выпал вопрос из Черняховска. Вячеслав Дружинин прислал стихотворение английского поэта 17 века, начинающееся так: «Мы нераздельны и едины: где б ни скитался я, ко мне ты тянешься из середины…». Знатокам нужно было сказать, о чем стих. Думать они не стали, дали досрочный ответ – «ножницы». Как оказалось, поторопились зря. Правильный ответ был «циркуль».

Супруги Дружинины на выигранные эти деньги слетали в гости к сыну и внукам в Краснодар.

Но больше всего эрудиту Дружинину повезло в 2009 году. Тогда он выиграл 60 тысяч рублей, а его вопрос про скульптуры Микеланджело признали лучшим и добавили за это еще 300 тысяч и вручили хрустальную сову. На этот выигрыш победитель сделал ремонт на кухне и в комнате, да еще купил новую мебель.