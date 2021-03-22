Удар по наркоторговцам: глава калининградской полиции подвел итоги прошлого года

Игорь Илларионов. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В минувший четверг, 18 марта, начальник регионального УМВД России Игорь Илларионов отчитывался перед депутатами Калининградской облдумы о работе своего ведомства в 2020 году.

ОБЩЕЕ СНИЖЕНИЕ ПРИ ЧАСТНОМ РОСТЕ

Может, конечно, и пандемия коронавируса, когда народ сидел в изоляции, отчасти повлияла, но хочется верить, что в первую очередь благодаря усилиям правоохранителей криминогенная обстановка в Калининградской области в целом изменилась к лучшему. За 12 месяцев было зарегистрировано 13 573 преступления против 14 911 в позапрошлом году. Тем не менее, увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности – с 241 до 263, то есть, более чем на 9 процентов. Казалось бы, ужас-ужас, но все дело в нюансах.

- Рост числа преступлений этой категории обусловлен увеличением количества уголовных дел по преступлениям против половой неприкосновенности (с 64 до 111), - объяснил Илларионов. - Большинство этих дел многоэпизодные.

То есть, за одним преступником может числиться сразу несколько задокументированных фактов преступлений, что, конечно, отражается на общей статистике не в лучшую сторону.

К сожалению, увеличилось, пусть ненамного, и число убийств – их было 48 (в 2019 году – 46). По большей части на бытовой почве. И, пожалуй, это самый наглядный довод против свободной продажи огнестрельного оружия.

- Вместе с тем число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось со 129 до 95, - добавил Илларионов. - Количество погибших от преступных посягательств на душу населения в области (8 человек на 100 тысяч населения) ниже среднего значения по стране (9,5).

227 преступлений из категории тяжких и особо тяжких было раскрыто – а это уже на целых 13, 5 процента больше, чем в 2019-м. Тут показатель раскрываемости достиг аж 97 процентов.

ВОРОВАТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ

Что до преступлений против собственности – здесь общее сокращение на 6,6 процента, с 9 519 до 8 888. Причем тенденция сохраняется по всем категориям. Меньше совершено краж (5 930 против позапрошлогодних 6675, это минус 11, 2 процента), в том числе квартирных (соответственно, 307 против 474, падение еще больше – на 35, 2 процента). Транспортных средств за год угнали 70 единиц (аналогичный показатель 2019 года – 77), угонов зафиксировали 100 (АППГ – 118). Количество разбойных нападений на граждан снизилось почти на четверть, с 45 до 34, а грабежей – без малого на 15 процентов, с 348 до 297. Меньше было и поджогов – 111 против 87, (минус 21,6 в процентном отношении).

- При сокращении числа имущественных преступлений, количество раскрытых эпизодов преступной деятельности возросло на 1,3 процента, - подчеркнул генерал-майор полиции Илларионов. – Хочется отметить также произошедшее снижение уровня преступности среди несовершеннолетних. Число преступлений, совершенных подростками, сократилось на 20,7 процента.

АЛКОГОЛЬ ИЗЫМАЮТ ТОННАМИ, НАРКОТУ - КИЛОГРАММАМИ

Под особым контролем у полиции по-прежнему остаются преступления, связанные с незаконным наркотиков и алкоголя.

За 2020 год удалось выявить 731 тяжкое наркопреступление (на 4,1% больше, чем в 2019-м), из которых уже расследовано 251 (раскрываемость + 4, 1 процента). Чаще стали ловить сбытчиков: таких преступлений выявлено 601 (в то время как в 2019 году было 564) раскрыто - 140 (АППГ - 120). Но настоящий прорыв произошел в деле борьбы с организованными преступными группами наркоторговцев - раскрыто 21 преступление, что втрое больше, чем годом ранее! Из незаконного оборота изъят 21 килограмм 278 грамм наркотических веществ.

К конфискованной «дури» стоит прибавить 61 тонну контрафактного алкоголя и 43 тысячи пачек «левых» сигарет. В сфере незаконного производства этих специфических товаров выявлено 519 правонарушений и 20 преступлений.

РАДАРОВ НА ДОРОГАХ ПРИБАВИТСЯ

Большое значение в работе полиции придавалось обеспечению безопасности дорожного движения, прежде всего снижению травматизма на дорогах. Результаты усиленной профилактики понемногу сказываются: число дорожно-транспортных происшествий в Калининградской области за прошлый год снизилось с 1 110 до 987 или на 11, 1 процента. Несколько сократилось количество погибших (со 108 до 100) и раненых (с 1350 до 1153) в результате ДТП.

По мнению специалистов, значительный вклад в дело безопасности на региональных автотрассах внесли комплексы автоматической фиксации. За год их дополнительно было установлено еще 24, и общее число таких устройств в настоящее время достигло 109. По информации от ГИБДД, с помощью данных систем было вынесено уже более 680 тысяч постановлений о нарушениях Правил дорожного движения.

Что ж, обычные автомобилисты стационарные (впрочем, и переносные не меньше) радары, может и ненавидят, зато блюстители дорожного порядка довольны. И собираются в дальнейшем только наращивать численность «радарной группировки».