Сфинксов из парка Светлогорска увезут в музей, вместо них поставят копии

Сфинксам требуется срочная реставрация.

Лиственничный парк Светлогорска много лет украшала скульптура «Несущая воду». Это была копия знаменитой работы Германа Брахерта. Оригинал хранится в Доме-музее скульптора в Отрадном. Так вот, заметили, что копия разрушается от длительного пребывания на открытом воздухе. Ее отвезли в Калининград в Музей изобразительных искусств. Решено было сделать вторую копию брахертовского шедевра, чтобы установить в парке.

- Мы сравнили затраты на реставрацию и затраты на создание новой скульптуры из мрамора. Они оказались сопоставимы и мы решили, что целесообразно сделать копию из цельной глыбы мрамора, - сказала «Комсомолке» Оксана Туркина, первый заместитель главы администрации Светлогорского городского округа.

По ее словам, муниципальный контракт был отыгран на выполнение скульптуры, которая стоит на фонтане из серого гранита. Стоимость комплекса - 652 тысячи 600 рублей.

Копию «Несущей воду» изготавливает московская компания «Левша». Срок выполнения работ – конец апреля. Так что, возможно, уже в мае скульптура появится в Светлогорске.

А ведь в парке города-курорта, в композиции главного входа, есть еще две скульптуры – сфинксы.

- Стоят они там примерно с 1991 года. История у них туманная, впрочем, как и положено мифологическим существам, - рассказывает искусствовед Александра Макаревич. - Долгое время ходили слухи и истории, что эти скульптуры советские. Могу предположить, что такое мнение сложилось из-за слоя серебрянки. Но! Скульптуры вовсе не советские, а довоенные, прусские. В 2021 году сфинксам на Балтике исполняется 115 лет.

Изначально сфинксы были установлены в 1906 году у комплекса отеля «Дюна» на ул. Пляжной (ныне ул. Ленина). К сожалению, историческое здание отеля «Дюна» до наших дней не сохранилось.

- Сейчас разрабатывают проектную документацию на работы по сохранению скульптур. Проект находится на согласовании в региональной Службе охраны памятников, - отметила Оксана Туркина.

Планируется, что сфинксов из Лиственничного парка перенесут в музей. Но в какой именно, должны решить в областном министерстве по культуре и туризму.

- Мы хотим сохранить эти скульптуры. Им требуется реставрация, они со сбитыми носами, покрыты краской. Скульптуры выполнены из песчаника, а у него есть свойство со временем крошиться, вымываться. Реставрацию, мы полагаем, лучше сделать в помещении, в рамках музея. На место этих сфинксов установим копии, выполненные из белого мрамора, - сказала Оксана Туркина.