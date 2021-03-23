Затолкали в машину и повезли на берег реки: Под Калининградом студента похитили за то, что он сбил чужую собаку

В отношении троих мужчин возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Фото: Александр Подгорчук

Утро 22 марта для 18-летнего студента техникума из Гусева - райцентра на востоке Калининградской области - началось крайне неудачно. На занятия парень так и не попал, потому что колеса его легковушки оказались проколоты. Пока автолюбитель соображал, что же теперь делать, водитель оказавшегося рядом микроавтобуса попросил подтолкнуть транспортное средство. Но едва студент подошел, дверца грузового отсека «микрика» вдруг отъехала в сторону, юношу мгновенно втащили внутрь. После чего автобус рванул с места.

К счастью, момент похищения заметил друг потерпевшего, который незамедлительно позвонил в полицию.

- Звонок поступил в дежурную часть Гусевского МО МВД РФ в 8:40, - рассказала подробности начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. - Незамедлительно на место прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудниками уголовного розыска были организованы мероприятия по установлению местонахождения похищенного человека. Полицейские выяснили приметы разыскиваемого транспортного средства, а также примерное направление движения.

Искомый «Пежо Боксер» опера заметили в лесополосе рядом с проселочной дорогой примерно в полутора километрах от города. С помощью сотрудников ГИБДД заблокировав микроавтобус, правоохранители обнаружили в нем ранее судимых за кражу (которую, кстати, они тоже совершили сообща) гусевцев в возрасте 30, 26 и 24 года. Там же, в грузовом отсеке находился и до полусмерти перепуганный студент в испачканной грязью одежде и со следами побоев на лице.

Как выяснилось позже, похищенного вывезли в район поселка Синявино и там, на берегу реки Анграпа, «предъявить обвинение».

- Как полагает следствие, мотивом совершенного преступления могло явиться то, что накануне потерпевший на автомобиле сбил собаку одного из подозреваемых, - сообщила Наталья Гацко, старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Калининградской области, куда полицейские передали материалы проверки.

По имеющимся сведениям, пес не погиб и (в отличие от того, кто его сбил) вполне неплохо себя чувствует. Но подходящий предлог для вымогательства денег нашелся, и уголовники решили «наехать» теперь уже на горожанина, которого им удалось выследить и заманить в ловушку.

В отношении похитителей возбудили уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». По закону за это положено лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Но пока только один из подозреваемых задержан, и следователи намерены ходатайствовать об его аресте. Двум другим подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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