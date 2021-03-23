Юбилей Калининградской области, год 1960-й: Крыша для Мельпомены

В 1960 году областная «драма» наконец обрела настоящий дом. Фото: Калининградский областной драмтеатр.

МЫ БРОДЯЧИЕ АРТИСТЫ…

Свою историю он ведет с лета 1947-го, когда в Москве решили направить в Калининград труппу, сформированную из молодых артистов, окончивших Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. 37 актеров плюс персонал, всего – полторы сотни человек. Разместился же новый театр на Советском проспекте, 184.

Ныне в этом здании находится областной радиотелевизионный передающий центр, и ему там, судя по всему, комфортно. А вот театру было – увы и ах. Однако найти другое, более подходящее здание оказалось непросто.

Съехав в итоге весной 1949-го с Советского проспекта, театр был вынужден ютиться на птичьих правах в Доме офицеров. И лишь в сентябре 1950-го справил новоселье на улице Бассейной (сегодня там областной центр культуры молодежи).

Здесь было удобнее и театру, и зрителям. Вместе с тем все опять понимали: и это не «храм Мельпомены», а временное пристанище. Когда же дойдут руки до самого подходящего объекта – здания бывшего немецкого театра напротив памятника Шиллеру?

Возведение нового здания на руинах немецкого театра растянулось на шесть лет. Фото: Архив автора

НОВЫЙ ТЕАТР НА СТАРОМ МЕСТЕ

Взяться за эти развалины хотели в том же 1947 году, когда и началось создание «драмы». Однако выбить средства на дорогостоящее строительство никак не удавалось.

Дело сдвинулось лишь пять лет спустя, когда Калининград, заручившись поддержкой в столице, выдвинул предложение строить новый театр «всем миром». Сегодня с помощью средств дольщиков возводят жилые дома. А тогда в роли дольщиков выступил целый ряд союзных министерств и примкнувший к ним Совет Министров РСФСР. Кто-то выделял миллион рублей, кто-то – два, а кто-то – и все четыре. В стране, лежавшей в послевоенной разрухе, эти деньги могли пойти на строительство жилых домов. Но – затягивали туже пояса, отдавая средства на ту самую красоту, которая требует жертв.

В октябре 1953-го архитектор Петр Кухтенков из московского института «Гипротеатр» приехал в Калининград, чтобы представить проект. Его быстро одобрили. Но сам процесс реконструкции шел еле-еле. Причем что-то по ходу меняли, от чего-то – отказывались. В частности, убрали скульптуры, которые планировалось установить по бокам от входа и на портике фасада.

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ АДМИРАЛ?

К слову, многие уверены, что нынешнее здание облдрамтеатра – заслуга в первую очередь Балтийского флота. Ведь в 50-х в нашей «драме» служила Кира Головко – актриса МХАТ и супруга тогдашнего командующего БФ Арсения Головко. Вот и говорят, что адмирал-де построил для жены театр. Косвенно это подтверждала и доска с благодарностью военным строителям, которая висела на театральном здании (в ходе ремонта к 750-летию города ее демонтировали и назад почему-то уже не повесили).

Зодчие в погонах действительно участвовали в возведении этого объекта. Однако были отнюдь не единственными участниками процесса. Не говоря о том, что «рулили» там все-таки гражданские власти. Что же касается адмирала Головко, еще в 1957-м его перевели в Москву. Уехала с ним и супруга, вернувшись в МХАТ.

Более того, когда Головко жили у нас, дела на театральной стройке тоже шли не очень. В 1956-м этот объект даже объявили «народной стройкой». Призыв помочь нашел отклик в сердцах горожан – кто только не побывал на здешних «субботниках» (они проходили в любой день недели). Правда, строительство все равно тянулось еще целых три года…

Однако строили, строили – и наконец построили! Как тогда было принято, открытие приурочили к дате – к 90-летию со дня рождения Ленина. И сначала 22 апреля 1960-го состоялось торжественное заседание, посвященное юбилею. А затем был показан спектакль. Для премьеры выбрали пьесу Николая Вирты «Дали неоглядные».

И вот с тех пор минула целая жизнь. А это здание по-прежнему – одно из самых красивых в Калининграде. Так разве не правы оказались те, кто когда-то настоял: красота требует жертв?

9 сентября 1960-го. Встреча Никиты Хрущева в Калининградском аэропорту. Фото: Архив автора

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В январе 1960-го увидело свет первое издание сборника «Штурм Кёнигсберга».

1 февраля административный центр Гурьевского района был перенесен из Исаково в Гурьевск.

18 февраля в Белом доме председатель Совета Министров РСФСР Дмитрий Полянский подарил президенту США Дуайту Эйзенхауэру модель атомного ледокола «Ленин», которую из солнечного камня изготовили на янтарном комбинате.

В марте из Ленинграда прибыла передвижная телевизионная станция – Калининградская телестудия получила возможность вести репортажи с места события.

7 марта старшей крановщице морского торгового порта Марии Поповой было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В апреле-июле режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов снимали у нас фильм «Мир входящему».

В мае в театре Советска («Тильзит-театр») роль Ларисы в «Бесприданнице» исполняла заслуженная артистка РСФСР Нина Алисова. Спектакли проходили с аншлагом.

18 декабря 1960-го в доме №№ 53-55 на нынешнем проспекте Мира открылся «Янтарь» – первый в стране фирменный магазин по продаже изделий из солнечного камня. Фото: Архив автора

9 мая на мемориале 1200 гвардейцам был зажжен Вечный огонь.

В мае между Балтийском и косой начал курсировать катер, построенный в Китае. В двух салонах с мягкими креслами помещалось 80 человек. Также на катере имелись отопление, кондиционер и буфет.

14 мая состоялось первое заседание областного отделения Союза писателей РСФСР.

В июне на стадионе «Балтика» завершилось строительство Северной трибуны.

21 июня на всесоюзных состязаниях юных радистов победила команда калининградского Дома пионеров, причем Иван Ворновский был признан лучшим еще и в личном зачете.

23 октября наши ребята заняли первое место на выставке творчества радиолюбителей-конструкторов.

В июле бюст Героя Советского Союза Александра Космодемьянского был установлен в поселке, носящем его имя.

7 августа в Советске вступил в строй ретрансляционный узел. Смотреть ТВ смогли также в Немане и близлежащих поселках.

В августе в Риге наши земляки Стасис Струмскис и Николай Володько завоевали титулы чемпионов СССР по боксу среди юношей.

10 августа в Светлогорске был открыт бюст Героя Советского Союза Юрия Смирнова.

1 сентября открылась школа № 40.

9 сентября Никита Хрущев вновь посетил Калининградскую область – на сей раз по пути не в Англию, а в США. Как и в 1956 году, из Калининграда в Балтийск он поехал на открытом авто. А там его уже ждал турбоэлектроход «Балтика».

18 сентября был открыт спортивный клуб Балтийского флота.

В октябре в связи с ростом числа владельцев легковых машин открылась первая станция техобслуживания – в бывшем гараже облисполкома на улице Юридической (ныне – Космонавта Пацаева).

12 октября на площади Калинина заработала междугородная автобусная станция.

18 декабря в доме №№ 53-55 на нынешнем проспекте Мира открылся «Янтарь» – первый в стране фирменный магазин по продаже изделий из солнечного камня.