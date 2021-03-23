«До нее, может, и доплыву, но не факт, что обратно вернусь»: как офицер из Калининграда спасал собаку, тонувшую в ледяной воде

Любитель кошек Роман Ковалев, не раздумывая, бросился в воду, чтобы спасти собаку. Фото: Иван МАРКОВ

Стали известны имена спасителей собаки на калининградском озере Поплавок. Напомним, в воскресенье, 7 марта, примерно в начале шестого часа вечера послышался крик со стороны проспекта Мира, на который тут же сбежалась толпа прогуливавшихся по променаду. Оказалось, что на лед, охотясь за уткой, выскочила австралийская овчарка и провалилась в полынью метрах в пятнадцати от берега. А что было дальше, корреспонденту «Комсомолки» рассказал один из спасителей животного, офицер военного следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту Роман Ковалев.

- Я шел в этот момент в магазин, и мне позвонила супруга и сказала: «Посмотри на другую сторону озера, по-моему, там собака тонет, и кто-то ее спасти пытается». Жена также попросила меня вызвать службу спасения. Я к тому моменту отошел недалеко, поэтому быстро вернулся. Смотрю – какой-то молодой человек начинает скидывать куртку. А лед достаточно тонкий, и я понимаю, что он тоже вслед за собакой провалится.

Тогда же Роман вспомнил, что в его подъезде есть стремянка.

- Я предложил парню сначала стремянку принести, и он согласился, потому что люди на берегу уже какие-то доски начали искать. Быстро сбегал, кинули мы эту стремянку, но парень немного неправильно сделал, потому что прямо перед собакой, метра за три, он провалился. Стремянка, конечно, на дно ушла – она алюминиевая. А парень в одежде ныряет в воду и понимает, что остается всего два метра до собаки, а доплыть он уже не может и поворачивает к берегу.

Дом Романа стоит на берегу озера, и он поэтому всегда считал, что хорошо знает этот водоем.

- Я думал, что там глубина максимум по шею, и встать можно, но там, где провалилась собака, оказалось глубоко. Тот парень из воды вылез и говорит: «Мужики, вода ледяная, я больше не рискну». Я примерился, мне показалось, что я ростом чуть повыше. Снял кроссовки, куртку, джинсы, залез в воду и понимаю, что долго я в такой холодной воде тоже не протяну. Это не как в фильме плывут, да еще и людей спасают. К тому же, надо было и плыть, и одновременно лед ломать. В голове тут же мелькнуло: «До собаки, может, и доплыву, но не факт, что обратно вернусь».

Собака в это время, по словам Романа, создала вокруг себя полынью.

- Она в ней барахталась и пыталась зацепиться за лед, но никак не могла ни выбраться, ни продавить льдину. Ей надо было продавить метра три. А на берегу уже собралось человек двадцать, и кричат: «Нео, Нео!» (так собаку зовут). Мне как раз кинули какую-то дровину, и я думаю: «Дай-ка поближе к собаке ее подброшу». И тут нереальное стечение обстоятельств: дровина падает перед собакой и немного проламывает лед. А собака опирается на эту палку, и под ее весом лед ломается. Собака выплывает, и я вылезаю. А вот стремянку я заберу, наверное, как потеплеет.

К слову, Роман себя героем не считает.

- Я думаю, что тот парень, который первым полез – реально рисковал жизнью. Он настоящий герой! – улыбается Ковалев. – Кстати, я вовсе и не собачник, а как-то больше кошек люблю.

Вторым спасителем животного оказался спортсмен Евгений Исаев. Как пишут очевидцы, он часто проводит свои тренировки на берегу озера. Когда он услышал крик, то подумал, что под лед провалился ребенок. Однако когда увидел, что это собака, то отказать в помощи уже не мог.

- Знаю этого парнишку, хороший позитивный чел, всегда с улыбкой, я с ним тренировался как-то на озере, - пишет один из очевидцев.

- Сильный, смелый, а переодеваться стал - так вообще глаз не отвести! Красавчик, в общем, - поделилась впечатлениями свидетельница спасения.

Что касается Романа Ковалева, то его руководство сообщило «Комсомолке», что этот сотрудник на службе с 2001 года и находится на хорошем счету и неоднократно поощрялся. Сейчас он занимает должность руководителя контрольно-методического отдела ВСУ.