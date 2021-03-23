На Сельме есть, а в Чкаловске нет: в Калининграде ищут участки для строительства школ

Пожалуй, только первоклашки полностью застрахованы от второй смены. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в грядущем учебном году сразу несколько школ будут работать и во вторую смену. Это школы № 40, 57, 56, под вопросом школа № 58.

- Это болезненный вопрос для многих родителей. Условие, чтобы хотя бы начальные классы учились в первую смену, не пропало. Однако многие школы переполнены. Например, гимназия № 40 строилась под 1725 детей, а сейчас там, наверное, 2400 детей. Школа № 58 на улице Артиллерийской – по техническому заданию там 1100 детей, а будет 1400. Поэтому какие-то классы во вторую смену, - говорит глава города Калининграда Андрей Кропоткин. – Вторая смена, к сожалению, неизбежна. Надеемся, что это будет, может быть, 6-7 класс.

А по словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, в этом году планируется, что в первый класс пойдут более 7 тысяч первоклассников:

- Эта цифра превышает показатели предыдущих лет. Мы видим однозначно динамику роста. Есть основная проблема для Калининграда – мы социальными объектами, что детсадами, что школами, не успеваем за растущим жилищным строительством. Хотя мы плотно работаем, выделяются земельные участки под строительство новых школ.

По данным мэрии, на федеральном уровне планируется к запуску программа строительства школ посредством заключения концессий.

- Мы подбираем земельные участки, с которыми можем заявиться на данную программу, - продолжила Дятлова. - Понимаем, что прямым бюджетным финансированием мы не сможем наверстать и ликвидировать ту потребность, необходимую Калининграду для того, чтобы всех деток принять в общеобразовательные учебные заведения, причем работать в первую смену.

Елена Дятлова также сообщила, что новые школы планируют построить на улице Левитана, в районе улицы Флагманской, где проектируют также детский сад, на Октябрьском острове, в районе школы № 28, на Сельме.

Глава администрации сообщила, что в Калининграде есть и трудности с землей. Далеко ходить не надо, возьмем Чкаловск.

- Ситуации разные. Например, в районе Чкаловска тоже есть потребность, но там земля Министерства обороны, и пока она не передана нам, мы с этим земельным участком заявиться не сможем, - заключила Елена Дятлова.