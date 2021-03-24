Хотят накинуть еще 3 года: калининградцу Юрию Мелю грозит новый тюремный срок в Литве

Юрий Мель томится в литовских застенках уже восьмой год. Фото: Delfi.lt

В пятницу, 12 марта, на свободу должен был выйти калининградец Юрий Мель, вот уже восьмой год томящийся в литовских застенках по совершенно надуманному обвинению. Но этого не произошло – узнику продлили срок содержания под стражей до рассмотрения апелляции Генпрокуратуры. Та считает, что Мелю дали недостаточно большой срок с учетом тяжести совершенного им деяния, и требует накинуть еще 3 года тюрьмы. Вопрос должен решиться 31 марта, в чем есть огромные сомнения.

- Если этого не произойдет (а, скорее всего, не произойдет), срок заключения будут продлевать и дальше, - убежден Александр Носович, политолог, эксперт по странам Прибалтики.

- Бесконечно?

- Я бы не стал исключать и такой вариант, потому что речь идет о Литве, и дело Юрия Меля – это тот случай, когда все представления о тамошней юриспруденции давно уже попраны. Хотел бы ошибиться, но пока не вижу здесь никакой доброй воли литовского руководства, а вот злую волю вижу однозначно.

Ничего личного. Сам по себе бывший танкист правящие круги Литвы не интересует. Но им необходимо поддерживать враждебность в отношениях с Российской Федерацией.

- Это нужно литовской верхушке еще и для того чтобы обратить на себя внимание Запада, - продолжает Носович. Поскольку вне контекста отношений с Россией и Белоруссией Литва для союзников по НАТО и ЕС интереса не представляет. В идеале «дело 13 января» должно вывести на большой конфликт в отношениях Вильнюса и Москвы, что не останется незамеченным в Вашингтоне, Берлине и Лондоне. Именно те события у Вильнюсской телебашни стали идеологическим базисом, опираясь на который, литовские консерваторы, которые сейчас вновь пришли к власти, выстраивают всю свою внешнюю и отчасти – внутреннюю политику.

Кроме того, по мнению эксперта, «дело Меля» – единственная для литовцев возможность сохранять интерес к этой теме со стороны России. Поскольку всем остальным обвиняемым приговоры вынесли заочно, а калининградец сидит в тюрьме реально.

Не сказать, что Россия не делает ничего, чтобы вызволить своего гражданина. Есть данные, что Меля предлагали обменять на литовских шпионов, попавшихся на территории РФ (в том числе и в Калининградской области). Но эти предложения лично отвергла еще тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте, и нет оснований считать, что президент нынешний – Гитанас Науседа поступить по-другому.

- Ценность Юрия Меля в качестве заложника несопоставима ни с одним из литовских шпионов и вообще кого бы то ни было, - разделяет это мнение Александр Носович. - Разве что Ландсбергиса (известный литовский политик-русофоб – Ред.) поймать и посадить в российскую тюрьму, чтобы Литва согласилась на такой обмен.

СКАЗАНО!

Официальный представитель МИД РФ Мария ЗАХАРОВА:

- Мы не позволим оставлять подобные истории без внимания, будем привлекать внимание еэсовских институтов к подобному беззаконию. В Вильнюсе должны понимать, что эти игры не останутся без последствий.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Судебная коллегия Вильнюсского окружного суда 27 марта 2019 года вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова. Они признаны виновными в преступлениях против литовского государства и военных преступлениях во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года, когда были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали. Мель был приговорен к 7, Иванов - к 4 годам тюремного заключения.