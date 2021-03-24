Где получить прививку от коронавируса в Калининградской области: все пункты вакцинации

В течение недели в регион должно поступить еще 20 тысяч доз вакцины. Фото: Александр Подгорчук

Во вторник региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщил, что в Калининградскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V».

- 1700 доз уже развозят по прививочным пунктам, - сообщили в штабе.

В среду, 24 марта, губернатор Антон Алиханов подтвердил эту информацию и заверил жителей области – в течение недели в регион должно поступить еще 20 тысяч доз вакцины.

- Поставки вакцины зависят не от региональных властей, был перерыв в поставках. Сейчас они возобновлены. Позавчера пришли 1700 (доз вакцины «Спутник V»), ожидаем еще 20 000 в течение недели, - написал губернатор.

Для тех, кто решился на вакцинацию, «Комсомолка» детально рассказывает о том, как и где получить прививку от коронавируса «Спутник V» в Калининградской области-2021.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ?

На иммунизацию от коронавируса в электронную очередь - лист ожидания - записаться можно одним из следующих способов:

– через региональный Портал услуг;

– через интернет-приемную на сайте министерства здравоохранения Калининградской области;

– единый колл-центр при обращении по номеру телефона 122;

– при личном обращении граждан в регистратуру поликлиник, где организованы прививочные пункты.

По мере поступления вакцины в регион пациентам, записавшимся в лист ожидания, перезвонят и назначат дату и время иммунизации.

ГДЕ В РЕГИОНЕ РАЗВЕРНУТЫ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ?

- В центральных районных больницах в следующих городах: Багратионовск, Балтийск, Гвардейск, Гурьевск, Гусев, Зеленоградск, Краснознаменск, Неман, Нестеров, Озерск, Полесск, Правдинск, Светлый, Славск, Советск, Черняховск, а также – в Межрайонной больнице № 1 (Пионерский) и городской больнице Мамоново.

- В Калининграде иммунизацию проводят: в Горбольнице № 2 (два пункта), в Горбольнице № 3, в Горбольнице № 4 (два пункта), в городской поликлинике № 3, в Центральной городской клинической больнице, больница «РЖД-Медицина» (два пункта).

СКОЛЬКО ПРИВИТО, СКОЛЬКО ЗАРАЖЕНО?

По словам главного санитарного врача Калининградской области Елены Бабура, на начало марта в регионе привито 3% населения.

- Первую прививку от коронавирусной инфекции получило чуть более 30 000 жителей области, - сказала Елена Бабура в эфире радио «Комсомольская правда Калининград». - То есть примерно 3% населения. И еще 28,5 тысяч переболели COVID-19 - это те, у кого он был выявлен. Естественно, не все тестируются, кто-то переносит болезнь бессимптомно.

Ранее Елена Бабура говорила о необходимости создания коллективного иммунитета к коронавирусу. И для этого нужно привить порядка 480 тысяч взрослого населения региона.

По данным регионального оперативного штаба, на 24 марта 2021 года в Калининградской области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 593 196 человек, из них выявлено 29 916 случаев заражения (27 485 человек выздоровели), умерли 351, остаются под медицинским наблюдением 2 637 человек.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией.