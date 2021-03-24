«Не стройте конспирологических теорий!»: Алиханов объяснил, почему в Калининград не привозили вакцину от коронавируса

Антон Алиханов рассказал журналистам о поставках «Спутника V». Фото: Александр КАТЕРУША

Из-за смены логистической компании в Калининградскую область нечетко поставляли вакцину от коронавируса. Об этом журналистам в среду, 24 марта, сказал губернатор Антон Алиханов.

- Были определенные технические сложности, связанные со сменой главной компании, которая отвечает за логистику поставок. Сейчас эти сложности сняты и, соответственно, поставки были возобновлены. Надеемся, что тот предварительный график, который был до нас доведен, будет соблюдаться, и мы все вопросы по вакцинации и ее темпам, снимем в ближайшее время, – сказал глава региона.

Он отметил, что региональные власти сделали все необходимое для подготовки и для самой вакцинации.

- Есть резерв, есть куда расти. Но сейчас просто в этом нет необходимости, потому что нет должного объема поставок, - сказал Антон Алиханов.

Пояснил он и то, по какому принципу и сколько в Калининградскую область поставляют вакцину.

- Прошу прекратить всякие инсинуации по вопросу. Кто-то начинает говорить, там, у кого лоббистского ресурса больше. Мне кажется, в принципе, неправильно такие вещи описывать или какие-то строить конспирологические теории на этот счет, - говорит губернатор - Есть особые регионы, в которых ситуация была гораздо более сложная, чем у нас: Москва, Петербург. Просто в силу того, что это более скученные города. Там больше концентрация жителей и риски заболеть и умереть выше. Все остальные регионы, кроме городов федерального значения, находятся в равных условиях. Вакцина распределяется сообразно численности населения, проживающего на территории.

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В Калининград до конца недели привезут еще 7,5 тысячи доз вакцины от COVID-19

В Калининградскую область продолжает поступать вакцина «Спутник V». Как сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов, уже поступило 1700 доз, ждут еще 7500 доз.

- 1700 вакцин поступило. Но этот объем, конечно, не является для нас чем-либо значимым. До конца этой недели к 1700, прибавится еще 7500. Это менее двух дней работы для нашей системы здравоохранения, которая полностью готова к вакцинации, - говорит Антон Алиханов. - Больше 4 тысяч вакцинаций в день мы готовы осуществлять сейчас на тех мощностях, которые уже развернуты во всех муниципальных образованиях региона. Сейчас все зависит от поставок вакцины (подробности).