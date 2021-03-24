Ох, и трудная это работа – в зоопарке ловить бегемота!

Если не получается сбежать с помощью ловкости, можно пойти буквально напролом. В 2015 году это доказала гиппопотам Миля. Фото: Александр КАТЕРУША

Проведенная не так давно в Калининградском зоопарке тренировка по поимке условно сбежавшего из клетки тигра имела вполне себе практическое значение. Уже не раз случалось, что животные несанкционированно покидали свои клетки, о чем мы и расскажем в данном материале. Ну а начнем, раз уж такой информационный повод, с хищников семейства кошачьих.

БЕРЕГИТЕСЬ «ЖЕНЩИН»!

Еще в далеком 1978 году после уборки в уличном вольере, где содержалась пара львов, позабыли запереть дверь. Этим и воспользовалась львица, будучи, как все женщины, любопытной от природы. Повезло, что не отправилась бродить по аллеям (дело было днем), прельстившись возможностью поваляться на мягкой травке вместо жесткого пола. Оперативно отреагировав на нештатную ситуацию, сотрудники зоопарка перекрыли техникой все пути отхода для львицы, после чего та послушно зашла обратно в клетку. Ее пышногривый супруг, кстати, вообще предпочел все это время оставаться внутри.

- Вопреки распространенному мнению, животные в зоопарке отнюдь не стремятся при первой же возможности покинуть «ненавистные клетки», - объясняет директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова. – На самом деле это для них дом родной, и если животное не напугать, оно вряд ли куда-то уйдет или улетит. Хотя, конечно, бывают редкие исключения.

Таким, видимо, и можно считать самку персидского леопарда, которую в 1990 году привезли к нам из другого зоопарка. Заботясь о том, чтобы ценный зверь получал больше солнца, а вместе с ним и витамина Д, руководство приказало снять на старом львятнике, куда поместили леопардиху на карантин, жестяную крышу, оставив только решетку. Но не учло, что прутья имели слишком широкий «шаг». Молодая и гибкая кошка сделала себе подарок на Международный женский день, легко протиснувшись сквозь них. Внешняя ограда с еще более широкими промежутками между прутьями препятствием для беглянки тем более не стала. В итоге хищница решила переночевать на лестничной клетке одного из домов по улице Алябьева. Где ее и обнаружила ранним утром спешившая на работу школьная учительница, поспешившая позвонить в милицию. Оттуда в зоопарк послали участкового – узнать, все ли звери на месте. Оказалось, не все. Специальных ружей тогда еще не было, поэтому ветврач зоопарка вооружился обычным шприцем со снотворным, поднялся по пожарной лестнице в квартиру на нужном этаже и приоткрыл входную дверь. В щель тут же просунулась когтистая лапа, в подушечку которой ветеринар всадил иглу. Уснувшую беглянку буквально промчали до зоопарка на открытой четырехколесной платформе, успев водворить в клетку до пробуждения.

А вот черную пантеру, в 1997-м ночью ускользнувшую через проем между крышей и стеной клетки, увидели только, когда рассвело: кошка устроилась в одной из ниш т. н. «Скалы» птичника. Пришлось лезть на верхотуру и раскидывать сети, в которых пантера и запуталась.

НА РОГАХ У «ЛЕСНОГО ВЛАСТЕЛИНА»

Традиционную в дикой природе добычу хищных кошек – копытных можно считать завзятыми домоседами, к своим загонам они привыкают быстро. Но когда в 1992 году старый забор вдруг рухнул, задетый изюбром Гранатом, бык решил разнообразить свой досуг и до утра бродил по зоопарку, пока, наконец, не был замечен персоналом. Ловили его не только сотрудники, но и помогавшие им строители бригады, которая тогда здесь трудилась. Щитами и сетями Граната оттеснили к загону, а затем приманили кормом в стойло.

Почти аналогично развивались события в случаях с антилопой канна в 2004-м и тремя бизонами в 2008-м, оба раза животные уходили через незакрытую калитку. Но до этого, в 1999 году имел место эксцесс с благородным оленем. Находившийся в периоде гона самец принял злополучную калитку за соперника и поверг мощным ударом рогов. После чего отправился гулять вместе со своим гаремом из трех олених. Дежурная сотрудница, увидев отпечатки следы копыт на снегу, самонадеянно пошла по следу, вооружившись хлипким прутиком. И при встрече с «лесным властелином» оказалась буквально у него на рогах, удачно отделавшись всего-навсего синяками. Чудесное спасение стало лучшим подарком на День рождения, который у женщины наступал через три дня! В память об этом событии счастливица попросила повесить у себя в кабинете те самые рога, когда олень, как водится, сбросил их, чтобы обзавестись новыми.

Когда кабан Арнольд чуть возмужал, он начал слишком уж агрессивно приставать к посетителям, требуя еду. Фото: Александр КАТЕРУША

ТЯНЕТ НЕСПРОСТА СВИНА В ДЕТСКИЕ МЕСТА

Затрагивая тему копытных, нельзя не вспомнить об одном из старожилов нашего зоопарка – ныне, к сожалению, уже почившем кабане Арнольде. Его принесли совсем маленьким, меньше кошки. Поэтому сначала поместили в детский городок «Прыг-скок». Но когда свин чуть возмужал, он начал слишком уж агрессивно приставать к посетителям, требуя еду. Пришлось переводить щетинистого Арни в отдельную клетку, из которой он и драпанул в 2003-м после того как чьи-то шаловливые ручки одним прекрасным вечером сбили замок на дверце. Обнаружили его там, где кабан возрастал – на «Прыг-скоке». Обошлось без насилия: Арнольд покорно пошел домой, больше обращая внимание на ведро с кормом, чем на щиты, которыми его на всякий случае окружили.

НЕВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ

Если птице обрезать крылья… это все равно не станет гарантией от побега. Еще один ветеран Калининградского зоопарка - ворон Яша улетал дважды. Первый раз в 1993 году, воспользовавшись открытой дверцей клетки. Газеты потом писали, что его поймали горожане, принесли в милицию, и там умная птица сообщила адрес своего постоянного места проживания.

- На самом деле он произносил (приятным таким баритоном) единственную фразу: «Ну, что?!», - опровергает газетную «утку» главный специалист зоопарка Светлана Ярова. - Все врановые – птицы очень умные, так что, вернулся тогда сам. Он же, можно сказать, местный уроженец, в зоопарке его маленьким подобрали и выкормили.

Второй раз Яша подорвался спустя 10 лет, когда какие-то хулиганы прорезали в сетке дыру. Правда, улетел недалеко, приземлившись во внутреннем дворе главпочтамта, где вальяжно прогуливался, собирая вокруг себя любопытных птиц и людей. Приманили его, почти как в известной басне, сыром и накрыли сачком. Кстати, специалисты считают, что именно сыр (точнее, вызванные его гомерическими порциями проблемы с печенью) и стал причиной преждевременной смерти любимца публики, которого закармливали посетители. Уже после гибели Яши выяснилось, что на самом деле он – «девочка».

Между побегами Яши уместился в 2020-м розовый пеликан, которому вовремя не подстригли перья. Вообще, летают они довольно редко, но этому удалось поймать ветер и сначала взметнуться ввысь, а потом спланировать в район стадиона «Балтика». После звонка от граждан сотрудники зоопарка выехали на место и изловили птицу сачком.

Последний же птичий побег случился относительно недавно – в 2016 году, и вызвал широкий общественный резонанс. Причина несанкционированного вылета попугая ара по кличке Арбуз была банальной - незакрытая дверца и не успевшие атрофироваться крылья.

Будучи еще одним питомцем зоопарка сызмальства, Арбуз быстро одумался и неоднократно пытался вернуться домой. Но давно уже ночующие на деревьях зоопарка стаи грачей и ворон каждый раз прогоняли его со «своей» территории. После этого еще неделю попугая видели в разных местах города. То он клевал фрукты в садах, то парил над Нижним озером, легко обгоняя чаек. И вдруг пропал бесследно. Однако в зоопарке надеются, что Арбуз, все-таки, живой и, возможно, обосновался дома у кого-то из горожан.

Причина несанкционированного вылета попугая ара по кличке Арбуз была банальной - незакрытая дверца и не успевшие атрофироваться крылья. Фото: Александр КАТЕРУША

ХИЩНИК МЕЛКИЙ, НО ОПАСНЫЙ

Если птицам при побеге помогают крылья, то мелкие зверьки берут как раз своей компактностью.

В 1995 году практически ручную белку, улизнувшую в город через вырезанную хулиганами в металлической сетке дыру, вернули в зоопарк сознательные калининградцы.

Куда более дерзко повел себя куница Майкл, в 2019-м сделавший настоящий подкоп под сеткой. Майкла искали и ловили по всему зоопарку две недели кряду, но он с чувством исполненного долга вернулся сам после того как задавил кого-то из обитателей фазанария.

УАЗИК ПРОТИВ ГИППОПОТАМА

Если не получается сбежать с помощью ловкости, можно пойти буквально напролом. В 2015 году это доказала гиппопотам Миля после того как ночью или она сама, или самец (именно его глубоко впечатавшиеся в грязь следы потом обнаружили у забора) походя привалились к ограде, а она возьми и рухни. Что характерно, «муж»-бегемот, как и лев, никуда не пошел, предпочтя привычную обстановку. А Миля прогулялась до обезьянника, неторопливо обошла фонтан и принялась пастись на ближайшей полянке.

- Главное было не допустить ее на улицы города, ведь бегемот считается одним из самых опасных животных, - рассказывает Светлана Соколова. - Держать огнестрельное оружие в зоопарке законом запрещено, поэтому оставалось полагаться на помощь полиции и МЧС. Нужна была техника, чтобы перекрыть пути выхода, и вскоре приехал… «уазик»! Я не знала - плакать или смеяться.

УАЗом решили загородить ворота, выходящие на Зоологическую. Осознавая явную ненадежность такой преграды, сообразительные полицейские пригнали откуда-то огромный мусоровоз и поставили его параллельно своей машине. После этого всем стало как-то спокойнее. К тому времени подтянулись сотрудники зоопарка. Главное было – не напугать бегемота, чтобы двухтонная махина не понеслась напролом. И тогда главный специалист отдела, Борис Николаевич Парамонов решил рискнуть личным автомобилем, предложив поехать навстречу Миле, уже направлявшейся к воротам на Зоологической, и посветить ей в глаза фарами. Мол, бегемотихе это не понравится, и она пойдет в обратную сторону.

- Мы так и сделали, - продолжает Соколова. – И только потом, анализируя ситуацию, я подумала, что бы было, если б она не повернула. Но прием сработал, сопровожздаемая светом фар Миля направилась к своей вольере, и на морковку ее удалось заманить в помещение.

Кстати, Миля была не первым сбежавшим животным этого вида. До этого, в 2008-м один бегемот уже убегал – но, к счастью, он был карликовым. Просто вышел через незакрытую заднюю дверь вольера и был аккуратно оттеснен обратно.

КАК В ЗАБОРЕ КЕНГУРУ ОБНАРУЖИЛО ДЫРУ

Служебная халатность привела к побегу в 2003 кенгуру Беннета. Сначала сотрудница позабыла закрыть калитку, и австралиец, легко взяв высоту в метр тридцать, вынесся «на волю, в пампасы». На глазах у изумленных посетителей сумчатое проскакало по аллеям и сквозануло в выходящие на Зоологическую ворота за выезжавшим мусоровозом. Следом проскочили две группы преследователей, но животного уже и след простыл.

- Мы бежали по улице и спрашивали всех встречных: «Здесь кенгуру не пробегал?», - вспоминает Светлана Ярова. – Люди смеялись, принимая все за шутку. А нам было не до смеха…

Тем временем беглец пружинисто пропрыгал всю Комсомольскую из конца в конец, вернувшись почти что в исходную точку. Обнаруженного, наконец, зверька окружили и выстрелили в него из спецружья, которое уже имелось в распоряжении специалистов. Пораженный шприцем со снотворным кенгуру обмяк и был водворен обратно в зоопарк.

В 2018 году кенгуру того же вида прошел (возможно даже случайно) под вольерной сеткой, которая прогнила снизу и отошла от земли. Но тут вовремя среагировали охранники и персонал зоопарка, сбежавшийся к месту происшествия. Натянули сети и отжали кенгуру к дверям клетки, в которую он заскочил сам.

УЖАС АМАЗОНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Едва ли не самым экзотическим «побегом» можно считать историю, случившуюся в 1995 году с зоопарковской анакондой. Эти живородящие змеи производят потомство прямо в воде, уже вполне готовым к самостоятельному существованию. Так вот, наша одной прекрасной ночью родила полтора десятка детишек, из которых, как официально считается, сбежало семеро. Во всяком случае, именно столько змеенышей потом выловили в канализации медвежатника, куда они попали из-за неисправной системы слива воды бассейна. Можно себе представить реакцию тамошних работников (да и медведей наверняка тоже), когда трубы вдруг стали исторгать из себя рептилий почти метровой длины!

ПО ПРИЮТАМ ОН С ДЕТСТВА СКИТАЛСЯ…

В это трудно поверить, но что-то вроде побега пытался предпринять даже такой крупный и на суше не слишком-то мобильный зверь, как сивуч. У Кима – так зовут зверя жизнь вообще складывалась трудно. Будучи отловлен в море совсем еще юным, он почти год пробыл на передержке чуть ли не в строительном котловане где-то под Новосибирском. Потом оказался в Московском филиале Утришского дельфинария, где семь лет кряду развлекал почтеннейшую публику. Достигнув половозрелости, приобрел положенную от природы агрессивность и как-то раз серьезно помял своего дрессировщика.

После таких инцидентов у «виноватого» животного обычно остается только два пути: наиболее вероятный – подвергнуться усыплению, наименее возможный – быть переданным в другой зверинец. Киму повезло, в 1997-м в Калининградском зоопарке как раз освободился вольер для моржей. Свой характер морской лев (так он проходил по перевозочным документам) начал проявлять еще в пути. Прислушиваясь к доносившимся из кузова подозрительным потрескиваниям, водитель и сопровождающий молились о том, чтобы успеть пересечь все границы до того, как что-то произойдет. Что ж, грузовик успел доехать до Гусева, когда раздался особенно громкий треск, после чего на обочину шоссе вывалилась 800-килограммовая туша. Старая клетка, наконец, не выдержала и развалилась.

- Хорошо, что реки поблизости не было, иначе сивуч ушел бы в воду, и неизвестно, чем вообще все это закончилось, - говорит главный специалист зоопарка Светлана Ярова.

Процессом водворения обратно в отремонтированную клетку руководил лично тогдашний гусевский мэр, оказавший большую помощь сотрудникам зоопарка в столь трудной ситуации. Впрочем, тюлень был так шокирован, оказавшись вне ставшего уже привычным убежища, что подчинился абсолютно добровольно, даже специально купленной для него рыбы не попросил.

Вряд ли в мире найдется хоть один зоопарк с енотами в коллекции, из которого они не убегали бы. Фото: Александр КАТЕРУША

ВОЛЬНОЛЮБИЕ И ОТВАГА

Вряд ли в мире найдется хоть один зоопарк с енотами в коллекции, из которого они не убегали бы. На редкость сметливый зверек способен открыть какой угодно запор своими ловкими пальчиками. А привезенной из Краснодара в 2008-м паре даже этого делать не пришлось. Обнаружив, что один из прутьев клетки слегка отошел, еноты не упустили случая вкусить вольной жизни.

На второй день самца обнаружили, благодаря местным воронам и грачам, кружившим над одним из растущих у зоопарка деревьев. Сотрудники МЧС, которые взялись за поимку полоскуна, действовали не весьма умело, сбив его сачком наземь с 10-метровой высоты. К счастью, после падения на асфальт енот выжил. Самка, как выяснилось, пробралась в подвал главпочтамта (который вообще частенько делит трудности с зоопарком), откуда ее принесли в сачке, для надежности обмотав еще и курткой.

Три года спустя из зоопарка вновь подорвалась пара енотов, воспользовавшись окошками в клетке, явно не предназначенной для таких ушлых существ. Причем енотиха была уже на сносях, поэтому далеко не ушла, родив пятерых тут же, на огороде. Счастливую мамашу и ее детенышей без особого труда переловили сачками. А вот ушедший в город отец семейства так и пропал с концами. Как выражались когда-то зарубежные радиоголоса, «он выбрал свободу».

Прошло еще два года, и история повторилась почти в точности. Только очередная пара енотов воспользовалась, как канатом, водопроводным шлангом. К счастью, пределы зоопарка они покинуть не успели, решив дождаться утра на дереве у моста. Но охрана хватилась вовремя, вызванные сотрудники разыскали беглецов и караулили их до рассвета, окружив дерево сеткой. Едва развиднелось, полезли по веткам с сачками и отловили обоих.

В 1970-х Калининград был потрясен похождениями шимпанзе. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

«ВЫ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ВЫХОДИТЕ? АХ, УЖЕ НА ЭТОЙ!»

По склонности к побегам с енотами могут соперничать разве что обезьяны. В 1970-х Калининград был потрясен похождениями шимпанзе Оки и Итоури. В зоопарк они попали из научно-исследовательского центра, где выступали в роли лабораторных животных. Неизвестно, что именно приматам кололи, но замок своей клетки они открыли обыкновенным куском проволоки, которую сумели где-то раздобыть и припрятать.

Оказавшись на улице Чайковского, пара разделилась. Иотури отправилась на Комсомольскую, где устроилась в подвале дома – там ее потом и обнаружили, не допустив особых эксцессов. А вот Оки навел шороху, ранним утром сев в трамвай, который тогда еще курсировал по улице Кирова. Остальных пассажиров будто ветром вымело в переднюю дверь вагона. Вагоновожатый же ничего не заметил и продолжил движение по маршруту. В трамвае обезьяну не понравилось – слишком уж шумно и тряско. Поэтому Оки вышел уже на все той же Комсомольской, произведя фурор на остановке. В ближайшем сквере его настигли поднятые по тревоге работники зоопарка. Избегая прямого насилия (ибо еще неизвестно, кто вышел бы победителем из схватки), шимпанзе приманили пряником, и в сопровождении ветврача – Марии Павловны Томской самец гордо прошествовал обратно в обезьянник.

За несколько дней до августовского путча 1991 года прохожие на улице Чайковского с живейшим интересом наблюдали, как пожарные пытались сбить струей из брандспойта какое-то юркое существо, затаившееся в ветвях у входа зоопарк. Оказалось, из клетки сбежал беличий саймири – представитель рода цепкохвостых обезьян. И впрямь похожий на белку, он ловко уворачивался от струй воды, а затем, сигая с дерево на дерево, скрылся в неизвестном направлении. Впрочем, всего через пару дней заметно похолодало, и саймири явился с повинной в милицию: его обнаружили чихающим и шмыгающим носом в туалете здания областного УВД на Советском проспекте.

Зато в 1999-м без крови не обошлось. Сотрудница, вошедшая подмести уличный вольер, где содержались шимпанзе Макс и Юлька, спешила – близился конец рабочего дня. Может, поэтому споткнулась и упала, напугав молодую и нервную Юльку, которая завопила в голос. Подумав, что его супругу обижают, Макс бросился на сотрудницу и вонзил клыки ей в ногу, порвав сухожилия. К счастью, женщине удалось вырваться из клетки и даже успеть захлопнуть за собой дверь, но, как на грех, не сработала защелка! Оказавшись хозяевами помещения, шимпанзе вволю покуролесили, заодно подчистив все продукты на кухне.

- Мы очень боялись, что обезьяны выйдут в зал, который отделяло от посетителей только витринное стекло, - рассказывает Светлана Ярова. – Его Макс легко разбил бы одним ударом кулака. Поэтому всех посетителей из обезьянника быстро эвакуировали.

Но Макс и Юлька, наевшись от пуза и наскакавшись по комнатам, сами вернулись в свою клетку.

Уже в «десятых» годах отжигали японские макаки. В 2011-м за такой пришлось изрядно побегать, прежде чем обезьяна забежала в загон к бизонам, где ее и настигли. А в 2015-м другая «японка» по имени Лета взобралась по водосточной трубе на стыке решетки и стены и пролезла под сетку. Увидев дочь на крыше, родители Леты подняли истошные крики, а ставшие свидетелями побега посетители сообщили о ЧП охранникам. В итоге сотрудники зверинца, к вящей радости зевак, тоже вскарабкались на крышу и принялись ловить макаку. Однако та оказалась увертливой, проскользнула в слоновник и там уселась на потолочной балке. Смогли поймать ее только, когда Лета поскользнулась на скользком бетоне и чуть утратила мобильность.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ

- Я, вообще-то, считаю, что год пребывания в моей должности должен считаться за два, - полушутя-полусерьезно резюмирует директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова. – Публика видит только парадную сторону зоопарка, но не то, что находится, так сказать, за фасадом. Конечно, все эти истории о побегах мы сейчас, по прошествии времени, вспоминаем с улыбкой. Но не пожелала бы никому оказаться в такой ситуации!