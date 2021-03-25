Хотели Средневековье, получили Балашиху: что не так с новым парком в Правдинске за 83 млн рублей

Во входной группе парка нет ни одного намека на заявленное Средневековье. За оградой вы его тоже не найдете. Фото: Иван МАРКОВ

В Правдинске почти завершена реконструкция парка на улице Школьной. Рабочих там можно заметить разве что у так называемого «хранилища» (это вытянутое здание на краю зеленой зоны, в которой должны разместиться торгово-административные помещения и общественный туалет) – они лепят плитку на отштукатуренный фасад.

Вообще, и благоустройство, и «хранилище» подрядчики должны были сдать в конце прошлого года, а губернатор Антон Алиханов в ноябре даже грозился их «казнить» за срыв сроков. Напомним, 4 ноября глава региона прибыл в Правдинск, чтобы принять готовый объект, половину средств на который было даровано из федерального бюджета. Однако встретил его растерянный глава администрации муниципалитета Павел Баранов, который провел начальству экскурсию по недострою. Присутствовали на прогулке и виновники простоя, среди которых бродил, понуро поглаживая бороду, небезызвестный руководитель компании «Мириам» Тельман Абдурахманов (его фирма выиграла контракт на строительство «хранилища» за 19 миллионов рублей). Хранилище должны были закончить еще 1 ноября, но после визита губернатора «последний срок» сдвинули на 16 декабря. По доброй традиции, дедлайн был нарушен, и объект все еще «в процессе».

К слову, удивляться тут не стоит, потому что улицу Рокоссовского в Калининграде, которую компания «Мириам» грозилась открыть к Новому году, Тельман Абдурахманов тоже до сих пор не сдал; бюсты на «Аллее героев» в Чкаловске, установленные этой фирмой, за зиму облупились и потрескались - сейчас их забрали на реставрацию. Есть множество претензий и к другим их объектам (вспомним хотя бы многострадальный дом №53-61 на улице Комсомольской).

Основным благоустройством парка занималась компания «Эко-Блок № 345» из Балашихи, которая, судя по ее официальному сайту, специализируется на монтаже оборудования очистки сточных вод. За свою работу она должна получить 44,8 млн рублей. Как и ООО «Мириам», подмосковной компании продлили сроки сдачи объекта, но не на полтора месяца, а с 1 ноября до 1 декабря 2020 года. Во время упомянутой выше осенней экскурсии Павел Баранов уверял губернатора, что полностью парк будет готов к 17 декабря.

Вообще считается, что Правдинску очень повезло – его проект «Средневекового города-парка» попал в нацпроект «Жилье и городская среда» и получил 83 миллиона рублей (в том числе около 16 миллионов из внебюджетных источников). На выходе город должен был получить благоустроенную набережную, фонтан, пешеходные дорожки с освещением, а также оформленную площадь и амфитеатр перед храмом Георгия Победоносца. А теперь посмотрим, что из всего этого вышло.

Сам парк, который начинается от храма Георгия Победоносца, сильно пострадал от обрезки деревьев. Власти, конечно, скажут, что они беспокоятся о безопасности отдыхающих, но, как мы знаем, после подобной остолбовки деревья начинают гнить и падают намного Фото: Иван МАРКОВ

Обещанный фонтан никак не гармонирует с окружением. Возможно, он был бы уместнее на загородной даче внезапно и незаконно обогатившегося чиновника. Фото: Иван МАРКОВ

Подход к фонтану есть только с одной стороны. В итоге, оставленная под газон или цветы полоска земли будет всегда вытоптана детскими ногами. На фоне, к слову, можно разглядеть незавершенные фасадные работы на здании «хранилища». Фото: Иван МАРКОВ

Круги из разноцветной тротуарной плитки встречаются в парке повсеместно. Их предназначение загадочно. Фото: Иван МАРКОВ

А тут плиточный круг усилен высокой бетонной клумбой. Любоваться ей авторы проекта предлагают со скамеек. Правда, из-за тумбы зритель вряд ли сможет что-то увидеть – она находится ровно на уровне глаз сидящего. Фото: Иван МАРКОВ

Местами внезапно заканчивающиеся тротуары напоминают обрубленные ветки обезображенных парковых деревьев. Фото: Иван МАРКОВ

Но больше это напоминает интеллектуальный тупик разработчика проекта благоустройства. Фото: Иван МАРКОВ

За тупиками открывается «перепаханное поле». Еще пару лет назад на этом месте стояло абсолютно целое фахверковое здание. Это был единственный намек на Средние века. Фото: Иван МАРКОВ

До этого освободившегося от исторического здания куска земли руки администрации еще не дошли. Судя по всему, он не входит в границы благоустройства. Фото: Иван МАРКОВ

Тот, кто укладывал плитку, точно не был перфекционистом. Фото: Иван МАРКОВ

Общая проблема всех подрядчиков, работающих в Калининградской области со склонами – они не укрепляют их даже георешеткой. В итоге, после нескольких дождей тротуары зальет потоками грязи. Фото: Иван МАРКОВ

Корни деревьев, державших склон, были подрублены, и стволы начали заваливаться на новый променад. Теперь о них напоминают пеньки. По мере сползания склона пеньков будет больше. Фото: Иван МАРКОВ

Наклонные скамейки, размещенные вдоль променада, имеют углубления, в которых скапливается опавшая листва и грязь. После нескольких лет эксплуатации найдется немного желающих присесть на них. Фото: Иван МАРКОВ

От некоторых скамеек начали отваливаться запчасти. Фото: Иван МАРКОВ

А тут хитрый подрядчик решил прикрутить урну так, чтобы скрыть проломленную доску. Будем надеяться, на нее обратят внимание при приемке объекта. Фото: Иван МАРКОВ

Этот овал из плитки и гравия и поднимающаяся к храму лестница заявлены как амфитеатр. Пока сложно представить, какие мероприятия тут будут проводить. По форме площадка напоминает стадион, но его покрытие точно не для занятий спортом. Фото: Иван МАРКОВ

В парке мы видели бетонные круги, а перед храмом можно найти квадраты. По проекту, в центре каждого квадрата должно расти дерево. Пока это выглядит как выставка силосных ям. Фото: Иван МАРКОВ

А этот гранитный обелиск, судя по всему, самый дорогой элемент благоустройства, он и венчает композицию, но изящностью не блещет. Фото: Иван МАРКОВ

Общее впечатление от реконструкции: до нее было лучше. Тонны плитки, выложенной кругами и кольцами, не оживили это пространство, а уничтожили его. Что касается променада, то он, конечно, был нужен Правдинску, однако при его строительстве стоило аккуратнее отнестись к среде. Сегодня же варварски срезанный склон, который ранее был укреплен булыжником и деревьями, начинает сползать к воде – это станет постоянной головной болью властей. Ну и, конечно, повисает в воздухе вопрос: «А где же все-таки обещанное Средневековье?»