Домик смотрителя у Высокого моста в Калининграде впервые открыл двери, теперь там музей

В народе это здание часто называют Домом барона Мюнхгаузена. Но барон здесь не ночевал. Фото: Александр КАТЕРУША

Вы, конечно, знаете этот прелестный домик у Высокого моста и много раз проходили или проезжали мимо него. В народе его часто называют Домом барона Мюнхгаузена. Но это не более чем легенда. В действительности же это дом смотрителя моста, в котором находились подъемные механизмы. Здание было построено в 1899 году и уцелело в годы войны.

Домик смотрителя и набережная Преголи. Фото: Александр КАТЕРУША

И получилось так, что это одно из самых интересных мест нашего города было долгое время недоступно, закрыто от посторонних глаз. Теперь же Домик смотрителя открыт. Он превращен в новое культурное пространство с кафе и музеем – два этажа заняты почтовыми открытками конца XIX – начала XX века.

Посетители нового музея. Фото: Александр КАТЕРУША

Есть тут и типовые карточки с видами замка, биржи, Штадтхалле, Главного вокзала, университета и других знаковых мест старого Кенигсберга. Но встречаются и весьма редкие открытки, например, связанные с Кенигсбергским зоопарком.

На стендах можно увидеть изображения главных улиц нашего города, наполненных торговцами, трамвай в районе Хуфен, плотно застроенные набережные Прегеля и многое другое. Есть и открытки с видами побережья в Кранце.

Посетительница нового музея. Фото: Александр КАТЕРУША

- Мы приглашаем гостей, но называем это техническим открытием. Потому что пространство не до конца оформлено. Есть пустой стенд, подготовленный под советские открытки, хотим добавить каталоги с открытками, еще что-то придумаем интересное. Мы вкладываем душу, чтобы порадовать и калининградецв, и туристов, - говорит «Комсомолке» создатель музея Михаил Попов.

В музее представлены открытки из Кенигсберга. Фото: Александр КАТЕРУША

По его словам, экспозиция будет расширяться. Выставлено сейчас порядка 650 открыток, а всего их в коллекции больше тысячи.

В планах запустить в Домике пост-кроссинг. Это когда вы можете заполнить открытку и прямо в музее опустить ее в почтовый ящик – послание уйдет по указанному вами адресу.

- Мы установим специальный ящик, уже есть договоренность с почтой. И открытки у нас будут для этого особенные. Таких нигде больше не найти, - говорят в музее.

В музее представлены открытки из Кенигсберга. Фото: Александр КАТЕРУША

Интерес представляет не только выставка, но и само здание. Там вы увидите красного цвета винтовую лестницу, белые кирпичные стены, а под потолком – старинные балки с массивными стальными креплениями. Снаружи Домик смотрителя кажется совсем маленьким. Внутри же вы обнаружите три этажа (это если не считать подвал). Да, все достаточно компактно, но при желании здесь можно даже читать лекции для небольшой аудитории.

- Мы впервые зашли в домик в октябре. Сначала сделали экспертизу и специалисты оценили состояние строения как удовлетворительное. Конечно, требуются работы по защите. Это объект культурного наследия регионального значения. Когда проектная документация будет готова и согласована со службой охраны памятников, начнем работы по реставрации и укреплению. Рассчитываем начать в июне-июле, «оденем» домик в леса. Да, будет туристический сезон, до зимы ждать не можем, - говорит Михаил.

Высокий мост и Домик смотрителя. Фото: Александр КАТЕРУША

До того как предприниматель с идеей создать музей открытки пришел в здание, оно медленно погибало. Там давно не было отопления. Цокольный этаж был затоплен. Лестницу пришлось укреплять и варить, поменяли двери.

Домик смотрителя находится в федеральной собственности, а Михаил Попов арендовал его на длительный срок.

Заглянуть в Домик можете и вы. Вход свободный для всех желающих. Музей открыт ежедневно с 10:00 до 21:00.