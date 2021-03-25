Виктор Николаев назначен заместителем президента – председателя правления банка «Открытие»

Виктор Николаев в статусе руководителя блока КИБ работает в банке «Открытие» с марта 2018. За три года возглавляемый им блок показал кратный рост всех показателей корпоративно-инвестиционного бизнеса: кредитный портфель вырос более чем на 1 трлн руб., пассивы – более чем на 500 млрд. руб., активная клиентская база увеличилась на 1,7 тыс. юридических лиц, чистый операционный доход вырос более чем в 5 раз. Были перестроены кредитный и транзакционный процессы, внедрен целый ряд новых востребованных клиентами продуктов и сервисов, запущено единое клиентское покрытие, обеспечившее эффективное взаимодействие и синергию разных направлений.

В новой должности Виктор продолжит курировать крупный корпоративный бизнес, private banking и ряд дочерних компаний: УК «Открытие», «Открытие Брокер», «Открытый лизинг» и «Открытие Факторинг».

Виктор Николаев родился 16 апреля 1982 года. С отличием окончил государственный университет «Высшая школа экономики» по специальности «юриспруденция», кандидат экономических наук.

Прошел обучение по программам для руководителей Chicago Booth, UC Berkeley, IMD. Карьеру в финансовом секторе начал в 2003 году. С 2010 года работал в Сбербанке, где прошел путь от советника президента, председателя правления Сбербанка до руководителя департамента кредитования.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.