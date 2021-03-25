Юбилей Калининградской области, год 1961-й: первые китобои и внезапная отставка главы региона

Одет по погоде, а к выстрелу – всегда готов! Гарпунеры и их пушки неизменно вызывали у всех повышенный интерес. Фото: Архив автора

Кто готов добыть китов?

30 марта 1959 года Совет Министров РСФСР принял решение о создании Антарктической китобойной флотилии «Юрий Долгорукий» с базой в Калининграде. Меж тем китобоев у нас не имелось – не ходили мы за китами. А промысел этот – специфичен.

Говорят, рыбак – вдвойне моряк. Если так, тогда китобой – моряк втройне. И дело тут не только в особенностях самого процесса, когда вместо сети – гарпунная пушка, а добытую огромную тушу нужно оперативно разделать. Китобойный промысел в Антарктике – это еще и рейсы продолжительностью до 250 суток, постоянный холод, частые шторма. Не говоря уже о «мелочах» вроде спартанских бытовых условий.

Какое-то количество китобоев удалось переманить с других флотилий. Однако большую часть кадров надо было растить самим. Их начали спешно вербовать – прежде всего среди рыбаков и тех, кто отслужил срочную в ВМФ. А кандидатов в гарпунеры и мастера по разделке направили в район Курильских островов – постигать азы нового для себя дела. Там в августе 1959-го и были добыты самые первые «калининградские» киты.

Но условия промысла у берегов Антарктиды отличаются от Дальнего Востока. И в январе 1960-го стажеров послали на практику уже в Антарктику. А когда в мае они вернулись, то результаты их, по сути, учебного рейса были признаны трудовой победой. «Молодцы, так держать!» – одобрил работу наших земляков и самый, наверное, известный тогда в СССР китобой – Герой Социалистического Труда капитан-директор китобойной флотилии «Советская Украина» Алексей Соляник.

Русский князь с немецким акцентом

В тот учебный рейс начинающие китобои отправились уже не на чужих, а на первых двух калининградских китобойцах. Строили их в Николаеве. И поначалу на них у нас ходили смотреть, как на диковину. Причем особое внимание было к гарпунным пушкам на носу.

Еще больший интерес вызвал флагман – китобаза «Юрий Долгорукий», которая дала имя и всей флотилии. Изначально это был лайнер «Гамбург». Спущенный на воду в 1926 году, до войны он курсировал на трансокеанских линиях, совершал круизы. Потом стал вспомогательным судном ВМФ Третьего рейха, базируясь в Гдыне. В 1945-м, не желая отдавать такой трофей победителям, немцы сами затопили его – у Засница. Тем не менее в 1950-м он был поднят, став собственностью СССР. Сперва его ремонтировали, планируя использовать как пассажирское судно. Но в 1955-м лайнер было решено переоборудовать в китобазу.

Длина этого судна была более 200 метров, численность экипажа – свыше 500 человек. В Калининград из-за своей могучей осадки «Юрий Долгорукий» заходить не мог, в связи с чем оставался на внешнем рейде Балтийска. Там 26 июля 1960-го он и встал на якорь – начались последние приготовления к первому рейсу калининградской «китобойки».

Встречали как космонавтов

Впервые на промысел АКФ «Юрий Долгорукий» (китобаза и 14 китобойцев) отправилась 9 октября 1960-го. Провожали ее с размахом. А тогдашний «хозяин области» глава обкома КПСС Федор Марков сказал:

– Ваш первый рейс не разведка, не экспериментальный поход, а полнокровный, рабочий рейс. Он будет нелегким: среди моряков флотилии немало новичков…

«Немало» – мягко говоря. Из участников первого рейса лишь четверть ранее работала на китобойном промысле. 17 ноября 1960-го флотилия добралась до кромки антарктических льдов. Первые же дни выявили наличие множества «отдельных недостатков», которые приходилось устранять на ходу. Но – все в итоге преодолели. И, выполнив плановое задание, с гордостью рапортовали об этом 15 мая 1961-го, вернувшись домой.

Потом был второй рейс, третий, четвертый. И вот уже план не выполнен, а перевыполнен. Начав с 1700 китов в первом рейсе, в 14-м взяли 3943 кита. Рекорд! Но рекорды – не ради рекордов. Промысел был очень выгоден и имел большое значение – в переработку шло более 90 процентов от веса добытых гигантов. Так, их жир применялся в пищевой, кожевенной, мыловаренной, текстильной, химической промышленности. Спермацет и амбра – в парфюмерии и косметологии. Из китового мяса делали колбасы, консервы, белковые концентраты, из печени вырабатывали витамины и лекарства, включая инсулин. Отходы в виде муки и бульонные концентраты добавлялись в корм скота и птицы.

Китобоец буксирует богатый улов на базу. Фото: Архив автора

О том же, какую роль играла АКФ «Юрий Долгорукий» в калининградской жизни, можно судить по тому, как ее встречали. Обычно китобои возвращались из рейса в мае, когда все расцветает. В Балтийске моряки китобазы, кроме вахтенной службы и безопасности, пересаживались на китобойцы, и они стройной кильватерной колонной входили в морской канал. Уже по берегам канала стояли тысячи людей, приветствуя их. Еще больше народа ждало в порту – с оркестрами и цветами. А китобойцы, входя в гавань, вовсю палили из гарпунных пушек… Пожалуй, так масштабно у нас встречали еще лишь космонавтов.

Однако в результате массового истребления поголовье китов стремительно сокращалось. Огромный китобойный флот становился не нужен. И в 1975-м АКФ «Юрий Долгорукий» расформировали…

А В ЭТО ВРЕМЯ

По состоянию здоровья?

В июне 1961-го неожиданно для большинства сменился руководитель области.

Когда в 1959 году Василий Чернышев был переведен на Дальний Восток, думали, что на место главы обкома КПСС он порекомендует второго секретаря Николая Коновалова. Но Чернышев остановил выбор на другом из своих помощников.

Федор Марков был в расцвете сил (в 1960-м отпраздновал 50-летие), в должность вступал явно всерьез и надолго. И вдруг всего через пару лет его освобождают – «по состоянию здоровья». Знающие люди из бывших обкомовцев говорят, что в действительности Маркова сняли из-за того, что в Москву на него пришел постыдный компромат. Дескать, в обход правил получал мясо – один из главных дефицитов той поры.

Так ли, нет, а прожил после этого Марков еще долго. И якобы плохое здоровье почему-то не помешало ему вскоре занять должность секретаря в Калининском обкоме. Ну а у нас с 10 июня 1961-го главным стал-таки Коновалов. И вынужденную двухлетнюю «заминку» он с лихвой компенсирует, покинув свой пост лишь в 1984 году и став самым известным руководителем области в советский период.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С 1 января по 1 апреля 1961-го в области, как и по всей стране, проходил обмен денег. В рамках деноминации 10:1 меняли все, кроме монет достоинством в 1, 2 и 3 копейки. Те, у кого их скопилось немало, потирали руки: каждая «подорожала» в десять раз!

В январе завершилась реконструкция улицы Житомирской (ныне – участок Ленинского проспекта от эстакадного моста до площади Победы), по ней вновь пустили трамвай. Эта линия стала первой в стране, где контактная сеть была не из дорогостоящей меди, а из стали и алюминия.

10 марта в облдрамтеатре состоялась премьера спектакля «Потерянный сын». 21 марта его посмотрел автор пьесы – один из ведущих драматургов СССР Алексей Арбузов. Он сделал ряд замечаний, но в целом увиденным остался доволен.

9 апреля в Гурьевске был открыт бюст Героя Советского Союза Степана Гурьева.

12 апреля состоялась премьера спектакля о калининградских рыбаках «Крутые берега». Он имел успех и надолго вошел в репертуар нашей «драмы».

22 апреля был открыт бюст Карла Маркса. Автором его стал московский скульптор Борис Едунов, ранее изваявший для Калининграда памятник Калинину.

9 мая Калининградская телестудия впервые ретранслировала передачу иностранного ТВ. В тот день у нас увидели программу о том, как живет Чехословакия.

В июне на площади Победы вступил в строй Межрейсовый дом отдыха моряков (деловой центр).

13 июля в нынешнем Центральном парке открылся первый в области летний кинотеатр, где фильмы показывали на открытой площадке при свете дня. А 1 октября там заработал впервые установленный у нас новый аттракцион – колесо обозрения.

В августе вступил в строй путепровод, построенный на улице Горького.

1 сентября открылись две новые школы – 43-я и 44-я. А 39-я переехала в построенное для нее здание на улице Березовой.

5 сентября заработали две авиалинии, связавшие областной центр с Краснознаменском и Озерском. Билет стоил три рубля – всего на 50 копеек дороже, чем на автобусе. При этом 12-местный Ан-2 добирался в шесть раз быстрее.

С 10 по 17 сентября в Калининграде проходил чемпионат СССР по теннису. Сильнейшие мастера ракетки страны высоко оценили наш стадион «Спартак».

В сентябре юные радисты из калининградского Дома пионеров опять заняли первое место на всесоюзных соревнованиях. За победу ребят премировали магнитофоном.

С 1 декабря в автобусах Калининграда появилась возможность ездить и по абонементным талонам. Они были по десять штук в книжке за 50 копеек. Предъявив талон кондуктору или опустив его в кассу-копилку, взамен пассажир получал билет.