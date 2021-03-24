Рычаги сгнили, но корпус бессмертный: как специалисты Балтфлота восстанавливают могучий танк «Иосиф Сталин»

Слесарь по ремонту боевых и специальных машин Сергей Литовченко на фоне ИС-8. Фото: Александр КАТЕРУША

Несколько лет назад в Калининграде восстановили и завели танк Т-34 производства 1943 года, принимавший участие в штурме Кенигсберга. После войны он стоял на постаментах в различных танковых частях области. С пьедестала его сняли и отремонтировали для участия в Параде Победы техники ремонтно-восстановительного батальона материально технического обеспечения Балтийского флота.

На этот раз опытные специалисты взялись за восстановление танка ИС-8 (ИС расшифровывается как Иосиф Сталин), который с 1980-х стоял как памятник в Краснознаменске. А прежде служил мишенью на военном полигоне. Строго говоря, в период, когда он стоял на постаменте, его ошибочно принимали за ИС-3. Однако, это другая модель.

Танк был построен в 1950-е годы. Фото: Александр КАТЕРУША

- Это танк 1950-х годов, называется он ИС-8 (или Т-10), глубоко модернизированная версия ИС-3. Они очень похожи внешне, но есть ряд отличий, - поясняют военные.

Конечно, танк, о котором мы рассказываем, нигде не воевал. Да и в парадах не участвовал. И именно последний момент хотят переосмыслить.

50-тонная боевая машина уже несколько недель находится в пропахшем маслом цеху ремонтной роты бронетанковой техники воинской части на улице Краснокаменной в Калининграде. Начали техники с удаления неоригинальных деталей из листового железа, которые в свое время были приварены к танку для экспонирования под открыты небом.

- Все вскрыли, срезали. Например, надгусеничную полку будем ставить от танка Т-55. Сделаем крылья. Сняли и отреставрировали расположенный спереди люк водителя, который вообще были приварен намертво. Механизм должен подниматься и отводиться в сторону, - рассказывает Сергей Литовченко, слесарь по ремонту боевых и специальных машин. - Многие детали придется изготовить и выточить с нуля. Например, крышку люка заряжающего или верхнюю часть моторного отделения.

Внутренности прогнили, а корпус бессмертный! Фото: Александр КАТЕРУША

Прогнили ящики для инструментов (ключей, ломов, топоров, лопат), на них нет щитков с замочками, топливный бак отсутствует.

В первую очередь задача у ребят – удалить сгнившие внутренности. Затем попробуют установить двигатель и коробку передач – ее возьмут от танка Т-34.

Внутри танка, к сожалению, мало что уцелело.

- Остатки рычагов сохранились, но состояние их неудовлетворительное, будем их удалять, заменять. Оригиналы не найдем и будем что-то придумывать, использовать детали от других машин, более поздних, – говорят техники. - Много вопросов по трансмиссии, агрегатам.

Башня этого ИС-8, по обеим сторонам которой нанесены красные звезды, пока не крутится и с этим тоже предстоит разобраться.

- Сзади на башне есть входное отверстие от кумулятивного снаряда. Повредило большой, по диаметру башни, подшипник. Придется нам башню демонтировать, чтобы все исправить, - продолжает Сергей Литовченко.

Ствол танка пострадал от прямого попадания на полигоне. Фото: Александр КАТЕРУША

А вот корпус у танка бессмертный. Толщина стали в лобовой части порядка 12 сантиметров. Весть танк – и башня, и корпус – посечен снарядами. Есть тут и гранатометные попадания, и следы от более серьезных орудий. Геометрия у танка прекрасная. В первую очередь бросается в глаза передняя часть корпуса, так называемый «щучий нос». Задача у него – выводить попавшие снаряды в рикошет. Ну и препятствия таранить с такой передней лобовой деталью куда удобнее.

Конечно, танк придется очистить от множества слоев краски. В основном – зеленых оттенков. Но есть и синие. Удивительно, но в один из годов танк почему-то покрасили в голубой.

- Интересная машина! У этого танка была впервые применена инжекторная система охлаждения. От вентиляторов, в целях упрощения, ушли. Здесь же впервые был установлен стабилизатор вооружения, чтобы удобно стрелять в движении. Двигатель в 580 лошадиных сил мы поставим от танка Т-55, - говорит Сергей.

Восстановить танк к 9 мая вряд ли успеют. Слишком уж много работы. Но, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Балтийского флота, если он не сможет на День Победы в этом году пройти по площади своим ходом, то его, возможно, провезут перед зрителями на платформе. «Оживить» раритетную боевую машину, для самостоятельного движения по площади Победы флотские специалисты планируют к параду 2022 года.

ТТХ ТАНКА ИС-8

Классификация - тяжелый танк

Годы производства 1954—1966

Годы эксплуатации 1954—1993

Боевая масса - 50 тонн

Экипаж – 4 человека

Основное вооружение – 122-мм пушка Д-25ТА

Мощность двигателя – 700 лошадиных сил

Скорость по шоссе – 42 км/ч.