В Калининграде осудили 33-летнего педофила за надругательство над 13-летней падчерицей

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде суд вынесли приговор 33-летнему мужчине, который надругался над своей падчерицей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Мерзкое преступление произошло 8 октября 2020 года. Тем вечером калининградец «с применением насилия совершил иные действия сексуального характера в отношении 13-летней дочери своей сожительницы».

Сразу после произошедшего девочка сообщила о случившемся своей матери, которая вызвала сотрудников полиции.

В ходе предварительного следствия мужчина категорически отрицал причастность к тяжкому преступлению. Более того, он утверждал, что девочка его оговорила, так как он застал ее за курением. Однако множество проведённых экспертиз, в том числе, медицинских и биологических, опровергли его оправдания.

Суд приговорил педофила к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.