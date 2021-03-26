В МЧС пояснили, почему вертолет, потерпевший крушение под Калининградом, летал в темноте

Вертолет лежит на глубине около трех метров. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Вертолет Ка-32 регионального управления МЧС России, который рухнул в Куршский залив, выполнял плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель пресс-службы регионального Управления МЧС России Алексей Баранов.

- Это был плановый учебно-тренировочный полет. Такие полеты проходят регулярно. У нас несколько экипажей. Они отрабатывают во время дежурства, по графику: у летчиков есть ночные и дневные полеты в рамках подготовки. Они летают в разное время суток, в разных условиях. На тот случай, чтобы быть готовым к разным ситуациям, – пояснил Алексей Баранов.

Ночью на месте трагедии работали спецслужбы, которые оперативно прибыли на побережье.

- Было задействовано около 12 единиц техники, больше 50 человек, включая сотрудников МЧС, полиции, Следственного комитета. На месте работали и психологи. Было задействовано два плавсредства, – отметили в ведомстве.

В пятницу, 26 марта, как только рассвело, снова на воду спустили лодки, идет патрулирование акватории. Собранная комиссия планирует операцию по подъему вертолета. Кстати, один черный ящик уже нашли, он изучается специалистами.

По факту падения вертолета МЧС в Калининградской области возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ - нарушение правил эксплуатации воздушного судна. В настоящее время решается вопрос об осмотре вертолета в водах Куршского залива и доставке его на берег.

Напомним, трагедия произошла вечером в четверг, 25 марта. Вертолет Ка-32 регионального управления МЧС России во время планового полета упал в акваторию Куршского залива в 5 км от Полесска. При крушении погиб бортмеханик, командир и второй пилот спасены и госпитализированы.