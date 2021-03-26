Победитель конкурса «Учитель года» в Калининграде: «Самое страшное – если ученики скажут, что им на моем уроке скучно»

Каждого из своих 200 учеников Максим Занин знает не только по фамилии, но и по имени.

Преподаватель истории и обществознания в школе № 57 Калининграда Максим Занин стал победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года». «Комсомолка» встретилась с педагогом и попыталась узнать секреты его профессионального успеха.

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ

- Школа № 57 работает только второй год. Как вы здесь оказались?

- Первое высшее образование у меня – юридическое (общий стаж – 13 лет), служил в правоохранительных органах, потом работал в частной охране, потом экспедитором. После переезда из Омска в Калининград устроился на тарный комбинат рабочим автоматических и полуавтоматических станков. А спустя полтора года понял, что нужно пробовать себя в педагогике, и пришел в школу № 2 Калининграда. Очень благодарен ее директору Нине Саблиной. Именно она стала тем человеком, который меня направил на работу учителем, поспособствовав тому, чтобы я прошел переобучение. В последствие я поступил в магистратуру БФУ имени Канта по педагогическому профилю. В прошлом году защитил диссертацию.

- Вот это повороты!

- Перемены в жизни нужны и важны. Мой опыт и знания в различных сферах, возможно, могут оказаться полезными для моих учеников на их жизненном пути. Кстати, педагогические наклонности у меня от деда, который работал учителем черчения, и мамы - она и сегодня в одной из школ Семипалатинска преподает русский язык и литературу.

ВАЖНЕЙШАЯ СВЯЗКА

- Переход из одной школы в другую с чем связан? Увидели больше перспектив для себя или это часть большого личного плана?

- Нет (смеется), «большого личного плана» нет. Просто решил и подал резюме в новую школу. И если честно, думать об этом забыл. Но неожиданно директор Элеонора Анатольевна Симонова пригласила на собеседование. Так и оказался здесь.

Мне очень нравится работать классным руководителем. В этом году буду выпускать своих первых девяти- и одиннадцатиклассников. Дети все разные… Хорошие и очень хорошие. Сложные и очень сложные… Не менее важно для меня установить контакт и с их родителями. Родители для детей – это агенты первичной социализации, они закладывают моральные, нравственные, этические нормы. А в школе таким же агентом являюсь я. Дома ребенок с папы берет пример, а в школе – с меня. Вот почему так важна связка « родитель – ученик – учитель».

- Тема вашей диссертации какая?

- «Совершенствование системы управления муниципального общеобразовательного учреждения в условиях его автономности».

- Точно директором будете!

- Если честно, об этом не думаю. С волнением жду завершения этого учебного года, переживаю за выпускников, которые будут сдавать экзамены, поступать в серьезные вузы. Мечтаю, как в следующем учебном году вновь буду преподавать историю у пятиклассников, и начну с ними новое большое интересное путешествие.

МОРАЛЬ И ЭТНОС

- На днях моя дочь готовилась к диктанту на знание терминов по теме «Этнос, нация и национальность». Специально подошла и прочитала в учебнике обществознания определения. Смыслы очень размыты. Уверена, что не каждый ребенок в 14 лет сможет вычленить разницу между этносом и нацией, нацией и национальностью. Как в такой ситуации подготовиться к контролю?

- Согласен, учебники требуют совершенствования. Но чем хорош федеральный образовательный стандарт - учитель должен так выстроить образовательный процесс, чтобы ученик сам хотел искать и находить ответы на вопросы. Ваш ребенок ведь не ограничился только учебником, изучая тему этноса?

- «Пошла» в интернет, листала словари, рассуждала, меня атаковала вопросами.

- Выход найден! Она для себя сформулировала запрос и сама подыскала решение.

- Хорошо. А как вы даете подобные, скажем так, абстрактные темы?

- Недавно строил урок по теме «Мораль», основываясь на анализе стихотворения Иосифа Бродского об Иудах и Магдаленах, а также есенинского «Мне осталась одна забава...».

О ПОПРАВКАХ И СВОБОДАХ

- Дети сегодня совершенно свободно задают и каверзные, и провокационные вопросы. Вы можете признаться классу, что не готовы ответить?

- Конечно. Так и говорю, что не готов. Обещаю подготовиться и вернуться к обсуждению. Самое главное – сдержать слово.

- О чем вас спрашивают не по теме?

- О поправках в Конституцию, о соблюдении прав, касающихся свободы слова, свободы мысли, мирных собраний. Много личных вопросов в основном юридического и житейского характера.

- Вы рады, что с этими вопросами дети идут именно к вам?

- Очень. Только семья и учитель могут дать им пищу для ума. Я же слышу, как они эмоциональны в оценках, сколько в них максимализма. Но вот начинаем говорить, и для них становится открытием, что в Конституцию внесли не одну поправку, а 206, то есть изменения касаются 98 законов. Что в стране существует презумпция невиновности, и вину может определить лишь только суд. Что опираться на мнение одного блогера – этого крайне недостаточно, чтобы делать вывод. Много внимания уделяю тому, чтобы дети учились проводить аналогии. Например, и в допетровскую эпоху против России вводили экономические санкции, и во времена СССР.

СМЕНА ГАРДЕРОБА

- Зачем во время уроков вы меняете пиджаки?

- Чтобы обратить на себя внимание, собрать аудиторию. Это раз. Второе – показательный пример того, как объяснить детям тему амортизации средств. Если я каждый день буду носить один и тот же пиджак, то его срок службы будет гораздо скромнее по сравнению с ситуацией, когда на каждый день недели у меня – отдельный пиджак. Третий момент – я, как учитель, всегда должен быть опрятен.

- И у вас в классе стоит вешалка с пиджаками?

- Есть такое место, да. Я и во время конкурса использовал этот прием.

- Это правда, что всех учеников, а их у вас порядка 200, вы знаете по имени и фамилии?

- Обязательно. Более того, я знаю, у кого какой темперамент, психотип. Знаю, к кому можно применить метод известного советского и российского педагога Амонашвили и шепотом дать задание, мотивируя на работу. Знаю, какой ребенок прекрасно готовится к урокам, но перед всем классом никогда не сможет ответить на «отлично».

ТОЛЬКО БЕЗ РУГАНИ!

- Как вы относитесь к тому, что родители просят вас решать их проблемы? Например, просят поговорить с юношей, чтобы тот перестал хамить маме?

- Пойду навстречу. Родителям на собрании говорю: если я к вам обращаюсь с проблемой, значит, на своем уровне я испробовал все способы, но не сработало. И вот звоню маме и говорю, что Николай не готовится к урокам. Признаюсь, очень не люблю, когда на следующий день мама сообщает мне, что сильно поругалась с сыном из-за его отношения к предмету. Ругаться – это вообще не выход. Только разговаривать!

- Вы хотите сказать, что никогда не повышаете голос?

- Голос повышать можно по-разному. Ни в коем случае не унижать, не оскорблять. А вот иногда, чтобы собрать класс, переключить их в рабочий режим, можно воспользоваться и таким способом.

- Каким не должен быть урок?

- В Санкт-Петербурге проводили соцопрос. Старшеклассники признались, что на уроках испытывают стресс, усталость, скуку. Самое страшное для меня, если дети скажут, что им на моем уроке скучно.

P.S.

Максим Александрович Занин будет представлять Калининград на региональном этапе «Учитель года». Сейчас полным ходом идет подготовка к участию в конкурсах. Все участникам желаем удачи!