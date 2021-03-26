«Не мог до конца поверить»: калининградец на другом конце страны нашел отца, которого не видел больше 40 лет

Сейчас Дмитрий в Англии в рейсе, который продлится еще 3 месяца. В июле-августе он с супругой и детьми хочет полететь в Томск на встречу к отцу.

Ролик с дворником из Томска Виталием Никифоровым появился в интернете накануне Дня всех влюбленных. Местные телевизионщики проводили уличный опрос на тему любви. 70-летний мужчина, отвечая, цитировал «The Beatles» и говорил на французском языке. Видео быстро разлетелось по соцсетям и стало хитовым. Кто бы мог подумать, что у дворника Виталия отыщется сын в Калининграде! Им оказался 45-летний капитан дальнего плавания Дмитрий Никифоров. Когда Диме было 4 года, его родители развелись, жили они тогда в Карелии. Там мальчик остался с мамой, а отец уехал, как казалось, навсегда…

Сейчас Дмитрий в море и связаться ним пока не удалось. Мы поговорили с его супругой Олесей.

- Дмитрий, когда узнал, очень обрадовался. Он в таком состоянии был! Не мог поверить до конца. Он съездил к маме, взял фотографии папы и посмотрел ролик. И да, конечно, узнал отца. Потом созвонились, разговор был недолгий, - говорит Олеся.

В течение 40 лет калининградец периодически пытался отыскать папу, шерстил соцсети, но безуспешно. Спрашивал и у мамы, но она не могла ничего сказать, потому что не знала, где ее бывший муж и что с ним.

А жил Виталий сначала в Санкт-Петербурге, потом на Кавказе, в Адыгее, а в 1984 году приехал в Сибирь. К тому моменту его сын Дима с мамой и ее новым мужем переехали в Калининград. Уже и не надеясь увидеться.

Сейчас Виталий Никифоров проходит курс реабилитации. Кадр из сюжета ТВ-2. Фото: Кадр видео

Сейчас Дмитрий в Англии в рейсе, который продлится еще 3 месяца. В июле-августе он с супругой и детьми хочет полететь в Томск на встречу к отцу.

Интересно, что к этой истории подключились уже и волонтеры – они даже готовы помочь семье приехать в Томск. Более того, оказалось, что у Дмитрия есть сводный брат, ему 26 лет. С ним он тоже познакомился по телефону.

После выхода ролика с «дворником философом», как прозвали Виталия в интернете, выяснилось, что он много лет назад развелся с женой, а сейчас живет при храме и проходит реабилитацию от алкогольной зависимости.

Реабилитационный центр, в котором находится сейчас Виталий Никифоров, занялся восстановлением утерянных документов пенсионера.

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