Две сотни домов под снос: как калининградцы заплатят за строительство платного автобана через залив

Сергей Силиченко (его дом с белым фасадом) на границе своего участка, вдоль которого пойдет магистраль. Фото: Иван МАРКОВ

ТРАССА ПРОТИВ ДВУХ СОТЕН ДОМОВ

Не успели мы забыть про скандалы из-за сноса домов на месте строительства Восточной эстакады, как грядет новая демонтажная эпопея. На этот раз в зону застройки попадает более сотни гектаров земли, а под ковш экскаватора пойдет более 200 участков в садовых товариществах «Ветерок-2», «Дельфин» и в поселке Шоссейное, застроенных домами различной величины и стоимости. На месте домиков вырастет участок платной трассы, которому предстоит замкнуть кольцевую автодорогу вокруг Калининграда и соединить Мамоновское шоссе с Балтийским. Жители садовых товариществ, давно уже превратившихся в коттеджные поселки, к разговорам о стройке прислушиваются в течение нескольких последних лет, но с официальной позицией властей они познакомились лишь на недавних общественных слушаниях. Причем проект показали не чиновники, а проектировщик - Януш Стрельников, представляющий компанию «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург».

Супруги Лангольф переехали в "Ветерок-2" еще в 2012 году. Фото: Иван МАРКОВ

Чтобы оценить масштаб напряжения, корреспондент «Комсомолки» выехал в СНТ «Ветерок-2», жители которого, судя по всему, от нового автобана пострадают больше всех.

Товарищество «Ветерок-2» застроено неравномерно. На границе с «Дельфином» оно представляет собой типичные огороды с микроскопическими избушками, в которых садоводы хранят свои лопаты, грабли и прочий инвентарь, а вот ближе к озеру Форелевому и к Мамоновскому шоссе все застроено полноценными домами в 2-3 этажа. Люди вложили в дома по 5, 10, а то и 30 с лишним миллионов рублей.

Пенсионер Николай Бейко ради строительства дома продал две квартиры. Фото: Иван МАРКОВ

ПЕРЕМЕНЫ В ПРОЕКТЕ

- Этой истории уже много лет, она тянется, по-моему, с 90-х годов или с начала 2000-х, - рассказывает председатель СНТ «Ветерок-2» Светлана Нечаева. - Тогда нам тут такую развязочку цветочком рисовали у поворота на карьер! Но тогда никакой официальной информации не было, все, можно сказать, опиралось на какие-то слухи. Потом, где-то в 2017 году, мы услышали, что какой-то проект все-таки рассматривают, а в 2018 году на сайте правительства появились кадастровые номера участков, зарезервированных под строительство дороги. Тогда же мы увидели схему трассовки – дорога должна была направиться через залив в сторону Балтийского шоссе. Наше СНТ это строительство совсем немножко затрагивало – только крайний ряд участков, и всех тех граждан мы, конечно, оповестили.

Этот дом хозяева оценивают в 30 с лишним миллионов рублей - они успели сделать внутреннюю отделку. Фото: Иван МАРКОВ

В 2020 году жители СНТ заметили, что на улицах стали сновать геодезисты, они проводили какие-то работы по бурению.

- Тогда же я связалась с этой проектной организацией, - продолжает Нечаева, - и они мне сказали, что рассматривается сухопутный вариант строительства. Эти люди мне также объяснили, что строительство через залив получается слишком дорогим.

- То есть, вы думаете, что проект меняют не по экологическим, а по экономическим соображениям (власти неоднократно говорили, что от большого моста в пользу дороги отказались из-за вопросов экологии - Ред.)?

- Конечно! Все это – чисто экономический расчет. Да и слушания проходили в рамках экологического аспекта, а по изъятию земель слушания, как нам объяснили, по закону не полагаются. Еще мне сказали, что мы можем возмущаться, но все это бесполезно, потому что проект региональный, дорогой и очень нужный. В общем, маршрут изменить не получится, хотя пока экспертизы даже не было. Однако на общественных слушаниях нам дали понять, что какой-то маленький шансик на корректировку проекта у нас все-таки есть. Однако мы должны привести убедительные железобетонные аргументы. К слову, нам стало известно, что руководитель агентства по архитектуре Вера Касьянова еще 9 марта подписала приказ об утверждении проекта, но мы тогда даже не знали ничего.

В СНТ "Ветерок-2" есть как зажиточные дома... Фото: Иван МАРКОВ

...так и настоящие избушки. Фото: Иван МАРКОВ

А ЧТО С КОМПЕНСАЦИЕЙ?

По словам Нечаевой, проходящую вдоль залива ЛЭП власти используют в качестве одного из аргументов в свою пользу. Мол, далеко от нее увести мост не получится. Тот же Януш Стрельников заявил, что на переустройство ЛЭП "нужны космические деньги, счет на миллиарды".

- По моим подсчетам, строительство затронет 278 участков. В СНТ «Ветерок-2» - примерно 130-140 участков. Остальное будут изымать в поселке Шоссейное и в СНТ «Дельфин». Пока я предупреждаю наших людей, что все права собственности должны быть официально зарегистрированы, чтобы их с компенсацией не обманули.

Какие суммы на руки жители получат за свои дома и участки, пока не совсем ясно, так как ни с кем конкретно оценщики еще не работали. Однако администрация Новомосковского сельского поселения (к нему относятся оба СНТ и поселок Шоссейное), по словам Нечаевой, уже готова озвучить предварительные цифры, так как на руках у муниципалов "есть раздел из проекта, где озвучена оценочная стоимость".

Просто собачки. Фото: Иван МАРКОВ

В ПЛЕНУ У МАГИСТРАЛИ

Кроме тех жителей, чьи дома снесут, есть и другие пострадавшие. Среди них семья Сергея Силиченко, дом которого окажется буквально "в плену у магистрали".

- Мы строить начали в 2013 году, и только сейчас въехали, - говорит Сергей. - О том, что рядом с нашим участком пройдет мост, мы накануне узнали от соседа, который чуть быстрее нас свой дом достроил. Было какое-то постановление за 2018 год, и еще тогда его участок попадал под изъятие, так как он почти у трассы.

Сергей в курсе, что в СНТ снесут более ста домов. Однако по проекту его жилище и дома троих его соседей останутся, но попадут в окружение автомобильных трасс. Кстати, по стечению обстоятельств, улица, на которой эти люди проживают, называется Круговой.

- Мы оказываемся в интересном положении: между двух дорог. Причем, никаких компенсаций нам за это не будет, - нервничает Сергей. - Я тут землю специально брал подальше от дороги, а оказываюсь в таком положении, что трасса пойдет как раз по краю моего участка. У меня жена, ребенок, и жизнь между двух дорог не входила в наши планы. Мы даже не знаем, сделают ли нам съезд. Возможно, к дому даже не будет возможности подъехать. Если не считать проценты по кредитам, то мы на эти два этажа с мансардой потратили около 8 миллионов рублей. С процентами – все 10. Конечно, родители нам по мере сил помогали. Мы и электричество сюда протянули, и газ.

- Я им рекомендовала идти в администрацию и оставлять свои пожелания, то есть проситься тоже на изъятие, - сообщает по этому поводу председатель СНТ «Ветерок-2» Светлана Нечаева, дом которой по новому проекту под снос не попадает. – Меня тема проездов тоже очень беспокоит, потому что мой участок также может оказаться отрезанным от дороги. Да, тут действительно одни лишаются домов, а другие – права проехать к домам.

. Фото: Сергей Курков

«РАДИ ДОМА ПРОДАЛ ДВЕ КВАРТИРЫ»

Интересно, что большая часть жителей соглашается с необходимостью строительства дороги и смиренно ожидает решения властей в расчете на хорошие компенсации, которые позволят купить новое жилье в сносном месте. Но есть и те, кто пока надеются на корректировку проекта. Среди них пенсионер Николай Константинович Бейко.

- Я тут 12 лет живу, и все у меня тут. Конечно, я не хочу все это бросать, потому что столько трудов у меня вложено в этот дом. Думаете, мне дадут такую цену, которую я вложил? Я около девяти миллионов на этот дом потратил.

- А откуда у пенсионера такие деньги?

- Я продал две трехкомнатные квартиры: одну в Прибрежке, а другую в Калининграде. И начал свой дом строить. 600 квадратов у меня, два жилых этажа (и третий сделать можно), гараж, баня… И все это снесут.

Сомнения гложут и супругов Людвига и Тамару Лангольф, переехавших в СНТ «Ветерок-2» в 2012 году, и моряка Владимира Лурье, построившего дом 7 лет назад.

- Мы живем здесь постоянно: я, жена и дочь, - говорит Лурье. - Построились одни из первых – тут 4 дома тогда всего появились. Было тихо-спокойно. Как узнал – шок испытал, конечно. Предварительную оценку мы узнали, но она ведь на то и предварительная. Как оно на самом деле будет, никто не знает. Та сумма, которую нам предложили, вроде бы, устраивает. Но что будем делать, пока не знаем. Если бы дорогу сместили, я бы рад был. Но насколько ее могут сместить? Это вопрос. На полсотни метров меня не устроит. Будем перебираться, скорее всего.

В СНТ «ДЕЛЬФИН» ВСЕ СПОКОЙНО

А вот руководство СНТ «Дельфин» строительство дороги беспокоит уже меньше, хотя жителям товарищества появление трассы на окраине и не нравится. Об этом рассказал его председатель (он же лидер балтийских казаков) Максим Буга.

- У нас мост задевает ряд земельных участков. По-моему 7 или 8 всего. В этом ряду есть два построенных дома и один недостроенный. Остальные – просто земля, - говорит Буга. - Я был противником первого варианта строительства моста, потому что по нему мост должен был через залив идти, и ущерб от этого был бы намного больше. Тот участок залива - это такой заповедный куток, куда рыба на нерест идет. В общем, я за второй вариант.

Областные власти устами проектировщика Януша Стрельникова сообщили общественности, что обманывать с выкупными ценами никого не собираются. Но как будет на самом деле, мы узнаем в ближайшее время.