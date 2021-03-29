Синоптики огорошили прогнозом погоды на неделю в Калининграде

Март устроит нам теплое прощание, но затем погода заметно переменится. Фото: Александр Подгорчук

В минувшую субботу, 27 марта, воздух в Калининграде прогрелся до +17,1 градуса. Этот день стал самым теплым с начала весны. Есть надежда, что похожую температуру до конца марта мы еще увидим, хотя без неожиданностей на этой неделе тоже не обойдется.

После небольшого провала в воскресенье (за окном было всего +8) показания термометра снова начнут расти. По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник в Калининграде будет +10..+11 градусов.

Волны тепла продолжат накатывать три дня подряд. Во вторник синоптики прогнозируют те же +10..+11, в среду – до +17 градусов! А вот затем температура резко упадет.

В четверг и пятницу ожидается всего +8..+10. В субботу может похолодать до +6 градусов, в воскресенье будет максимум на градус больше.

Недостатка в осадках мы тоже не испытаем. Дожди пройдут в Калининграде сегодня, после чего возьмут паузу до четверга. На фоне похолодания в ночь на субботу (+1..+2 градуса) не исключено даже выпадение мокрого снега.