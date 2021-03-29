Литературный театр Калининграда завершит сезон, который может стать последним

Даже репетировать актерам приходится буквально в стесненных условиях. Фото: Литературный театр

После ухода из жизни художественного руководителя Литературного театра Калининграда дальнейшее существование коллектива, и без того испытывавшего серьезные трудности ввиду отсутствия собственной сценической площадки, оказалось под еще большим вопросом. Слишком многое было завязано на личности Альберта Михайлова, благодаря энергии и авторитету которого спектакли продолжали ставиться даже в трудный коронавирусный год. Тем не менее, труппа твердо намерена следовать заветам своего учителя.

- Уходя, Альберт Сергеевич оставил нам письмо, в котором велел завершить сезон так, как он был запланирован изначально, - рассказала актриса «Литературного» Ольга Смирнова. - Это значит, что нам нужно сыграть премьеру третьей программы комеди-скраб «Поперек» под названием «Они еще и шутят!..» (16+), которая должна была состояться ровно год назад.

Сценарий программы, которой должен был открываться сезон 2020-2021 годов, написал сам Михайлов, и в марте прошлого года, перед самым началом пандемии начались ее репетиции. Еще год спустя литтеатровцы завершают начатое: премьерные показы запланированы на 1-2 апреля, еще два спектакля дадут 3 и 4 апреля.

- Затем, по плану Альберта Сергеевича, мы должны повторить спектакль «Звонок по России, или Слова, слова, слова…», поставленный им и сыгранный в феврале, - продолжает Смирнова. - В дальнейшие планы входила презентация книжки «Дедушка Мазай и зайцы» по сказке Некрасова (в этом году исполняется 200 лет со дня его рождения). Автор предисловия к этой книжке – Альберт Сергеевич Михайлов. В программе прозвучат стихи великого русского поэта и песни на них. Так, по задумке Михайлова, мы должны завершить сезон.

Станет ли этот сезон последним в репертуаре существующего с 1973 года «Литтеатра»? В его нынешнем виде – скорее всего, да.

- Понятно, что заменить Михайлова не сможет никто, - признает Ольга Смирнова. – Значит, Литературный театр закончил свое существование. Но остались мы, актеры, режиссеры, хореографы, композиторы, которых сделал Альберт Сергеевич. Возможно, театр продолжит существовать под другим названием, с новым руководителем, обновленным составом... или уйдет в небытие.

Альберт Михайлов смог обеспечить своих питомцев необходимым заделом для уже самостоятельной работы. В ближайших планах значились постановки сочиненной им пьесы «Сотворение мифа», а также «натур-философской композиции о поиске гармонии и противостоянии человека и Природы» на стихи Николая Заболоцкого и музыку Леонида Зинина – ее сценарий также написан Михайловым.

Для начала этого вполне достаточно, а там, глядишь, и новые авторы с режиссерами себя проявили бы. Вот только до сих пор нерешенной остается главная на сегодня проблема, о которой уже упоминалось – у «Литератруного» нет площадки не то что для выступлений перед публикой, но и просто для репетиций. Помещения в областном центре культуры молодежи на Бассейной, где сегодня приходится ютиться, у кого угодно отобьют охоту к творчеству. Что и говорить, послать пышный венок на могилу народного режиссера куда легче, нежели обеспечить мало-мальски приличной сценой его театр.