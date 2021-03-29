«Атаманша» и ее шайка отправились за решетку

Организованную преступную группу возглавляла энергичная дама. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Суд Ленинградского района Калининграда вынес решение по уголовному делу организованной группы наркоторговцев.

Совместная операция сотрудников регионального УФСБ и оперативников 1-го отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД РФ по задержанию преступников прошла еще весной 2019 года. Интересно, что руководила ОПГ женщина – 50-летняя горожанка, которая передавала крупные партии карфентанила (это зелье в тысячу раз сильнее героина) на реализацию своему 33-летнему помощнику.

- Тот расфасовывал наркотик и распределял его на более мелкие партии между «кладменами» для оборудования т. н. закладок, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. - Мужчина также подыскивал людей, через банковские карты которых перечислялся незаконный доход от реализации и происходило «отмывание» денег.

В шайке была еще одна дама - 27-летняя супруга помощника «атаманши», которая выполняла функции диспетчера: вела переписку с клиентами, сообщала им номера счетов, на которые необходимо перевести деньги, а после оплаты сообщала координаты тайников, откуда можно было забрать товар.

- Иногда супруги сами выходили «на землю»: муж прятал наркотики, а жена осуществляла контрнаблюдение, - добавила Поставничая.

Несмотря на усиленные меры конспирации, наркобарыги в конце концов оказались на нарах следственного изолятора – наиболее активным участникам ОПГ была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. У арестованных и из 15 обнаруженных тайников изъяли карфентанил в особо крупном размере. Уголовные дела были соединены в одно производство, объем материалов составил полсотни томов.

Следствие, а затем судебное разбирательство длились почти два года, завершившись обвинительным приговором. Организатор ОПГ была приговорена к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, ее ближайший помощник – к 8 годам «строгача», его супруга получила 7 лет, 6 месяцев на общем режиме. Кроме того, 7 лет проведет в колонии строгого режима и один из «кладменов» - 24-летний парень.