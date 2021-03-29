Подделали и вернули: на Аллее Героев под Калининградом снова установили бракованные бюсты авиаторов

Так Аллея Героев выглядит сегодня. Фото: Станислав ЛОМАКИН

В минувшие выходные в Чкаловске на постаменты Аллеи Героев вернулись бюсты воздушных разведчиков. Правда, местных жителей результат «реставрации» сильно расстроил. Обновленные бюсты, по словам очевидцев, не вызывают позитивных эмоций и напоминают белых ходоков из сериала «Игра престолов». За комментариями по поводу произошедшего мы обратились в администрацию Калининграда, выступавшую заказчиком работ.

По словам директора Калининградской службы заказчика Евгения Астапова, все не так страшно, как кажется.

- 31 мая 2019 года между Калининградской службой заказчика и ООО «Мириам» был заключен контракт на комплексное благоустройство данной территории в Чкаловске, - начал издалека Астапов. - Контракт был исполнен 18 декабря 2019 года. 26 января 2021 года сотрудники Службы заказчика в ходе осмотра объекта обнаружили ненадлежащее состояние бюстов, был составлен дефектовочный акт с участием представителя подрядчика. 10 февраля бюсты были демонтированы для реконструкции.

Чиновники признают, что бюсты привели привели «не совсем надлежащий, но более-менее первоначальный вид». Фото: Станислав ЛОМАКИН

Дальше, как говорит Астапов, власти решили принять соломоново решение:

- Предварительно мы с подрядчиком договорились о том, что взамен старых бюстов будут установлены новые, но в ходе подготовки форм, к сожалению, те бюсты, которые были демонтированы, потрескались. Чтобы постаменты не пустовали на 9 апреля и 9 мая мы те старые бюсты, которые использовались для формы, привели в не совсем надлежащий, но более-менее первоначальный вид, подделали немного и установили обратно. Эти бюсты являются временным решением проблемы. После проведения всех торжественных мероприятий, касающихся 9 апреля и 9 мая, бюсты снова демонтируют.

Демонтировать бюсты будут по три штуки за раз. На изготовление одной тройки будет уходить порядка трех недель.

- Еще раз отмечу, что это временное решение, и качеством мы тоже не довольны. Кроме того, все это проводится в рамках гарантийных обязательств и не потребует привлечения дополнительных денежных средств. Окончательный вариант мы увидим в сентябре-октябре 2021 года, - добавил Астапов.

В нынешнем состоянии бюсты простоят до Дня Победы. Фото: Станислав ЛОМАКИН

По словам директора Службы заказчика, с февраля пятилетний срок гарантии приостановлен, и возобновится он только в октябре, после установки новых элементов.

- Если подрядчик снова выполнит работы некачественно, он получит новое предписание и будет проводить работы до тех пор, пока мы не получим качественные бюсты, - заключил Астапов. - Если работы нас в корне не устроят, мы подадим в суд и заключим контракт с другим подрядчиком.