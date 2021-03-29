Юбилей Калининградской области, год 1962-й: появление телевышки, авиарейсы в Светлогорск и коррупционный скандал в университете

В былые времена «селфи» с телевышки показывали лишь надежным знакомым – снимать там запрещалось. Фото: Государственный архив Калининградской области

Собирали как конструктор

Вообще это телевизионная мачта «Восточная». Однако так мудрено ее называют разве что специалисты. А для остальных это просто телевышка.

Хозяин сооружения – областной радиотелевизионный передающий центр. Свою историю в ОРТПЦ ведут с 20 ноября 1947-го, когда в Калининграде была создана радиовещательная станция II класса. Постепенно станция выросла в радиоцентр с охватом всей области. Но в 1957 году при радиоцентре была организована телестудия. Она быстро развивалась. И к началу 60-х стало ясно: в Калининграде пора возводить мощную телемачту.

Строительство на углу Советского проспекта и улицы Нарвской невиданного у нас доселе объекта стартовало в марте 1962-го. Работы вела бригада монтажников-верхолазов Ленинградского управления № 26 треста «Спецстальконструкция». На тот момент бригада уже два года трудилась в Прибалтике. Так, в Кибартае они поставили 90-метровую мачту, в Каунасе – 106-метровую. А в Калининграде была взята новая высота – 151 метр! Это чуть больше половины высоты Эйфелевой башни.

– На самом деле мачта должна была быть еще выше – 180 метров, – вспоминал в книге «С той высоты, что недоступна птицам» ветеран ОРТПЦ Иван Евдокимов. – Но военные из Чкаловска добро не дали, и мачту пришлось укоротить.

Собирали ее как конструктор, главные детали которого – огромные пустотелые трубчатые секции диаметром 1,6 метра и весом три-четыре тонны. Начав монтаж накануне выборов в Верховный Совет СССР, рабочие-высотники обязались трудиться с перевыполнением плана. Обещание сдержали, сменные задания выполнялись на 170-180 процентов. Так что уже вскоре в небо над городом уперлась телевышка.

Вот бы Кант удивился

Сегодня мы настолько к ней привыкли, что, даже находясь рядом, обычно не обращаем на нее внимания. Как говорится, в упор не видим. А когда-то сюда специально приходили-приезжали, чтобы взглянуть на это «чудо техники». Дивились, закинув головы.

Сегодня кажется, что она была всегда. А когда-то сюда специально приходили-приезжали, чтобы взглянуть на это «чудо техники». Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Неизменный интерес вызывали и рассказы тех, кому довелось побывать наверху. О том, каково это – подняться на такую высоту (лестница находится внутри «ствола» мачты), о том, что за виды открываются оттуда. А высшим шиком было еще и сфотографироваться на «седьмом небе». Правда, такие фото показывали только надежным знакомым – снимать там, разумеется, запрещалось.

Появление телевышки воспринималось и как внушительный аргумент в пользу нового, сменяющего старое, отжившее, чужое. На глазах менялся город, на месте немецких руин росли советские дома. Вот и поднявшаяся над Калининградом мачта была важной вехой, еще одним наглядным доказательством того, что мы на этой земле – не временщики.

А в 1965 году в поселке Веселовка Черняховского района была сооружена мачта-близнец, только уже для охвата сигналом востока области. Жители Калининграда, впервые попав в Веселовку, не верят собственным глазам: как сюда попала наша телевышка?! К слову, неподалеку от веселовской ТВ-мачты в 2018-м открылся музей в доме, в котором три года жил Иммануил Кант, обучая детей местного пастора. Так они, любопытно дополняя друг друга, теперь и соседствуют.

Подкоп под мачту

В том же 2018-м произошли перемены и с ТВ-мачтой на Советском проспекте – к ЧМ по футболу она получила подсветку. С тех пор в темное время суток она еще и красиво сияет. А ведь ее уже могло здесь вообще не быть.

Еще в середине 2000-х ОРТПЦ предложил построить в Калининграде вместо телевышки – телебашню. Причем уже не в центре города, как сейчас, а на окраине – в поселке Родники Гурьевского района. Процесс пошел, однако потом решение о предоставлении участка, идеально подходящего для «калининградского Останкино», почему-то было отменено. В Родниках затем появился Федеральный центр высоких медицинских технологий. А проект телебашни (заметим, обошедшийся казне в 35 миллионов рублей) так и остался на бумаге.

Между тем над мачтой на Советском проспекте периодически сгущаются тучи. Не раз уже поднимался вопрос о том, что телевышку следует перенести в другое место, где вокруг не будет домов – ведь от нее якобы исходит опасное излучение. Специалисты опровергают страшилки о «невидимых смертоносных лучах», но тема эта едва ли закрыта. Инициаторы переноса – влиятельные представители власти и бизнеса, кстати, уверяли, что движет ими исключительно забота о здоровье горожан. Однако, по слухам, на самом деле перенос был задуман, чтобы освободить лакомый кусок земли под застройку элитным жильем.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Гнилые плоды просвещения

В 1962 году в старейшем вузе региона разразился скандал.

Сегодня его наследник – Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. А тогда это был Калининградский государственный педагогический институт. И в 1962-м здесь пришлось разбираться в очень некрасивой истории.

Как выяснилось, ректор КГПИ длительное время злоупотреблял служебным положением. В частности, «пробил» себе звание профессора. При этом псевдонаучные «труды» писал, не брезгуя воровать чужие мысли. А еще зачислил в студенты свою дочь. Хотя та имела за плечами всего лишь семь классов. И, сдавая экстерном (при содействии папы, разумеется) экзамены на аттестат зрелости, выдавала перлы вроде: «Здаёт эГзамен по алгебре…»

Однако это были еще мелочи. Потому что на заочном отделении буйным цветом расцвело взяточничество. Не один год тут целая бригада вовсю клепала липовые документы. Кому-то делали фиктивную справку об учебе в институте. А кому-то и зачетную книжку «под ключ», позволявшую претендовать на диплом. За свои услуги брали и деньгами, и каким-нибудь дефицитом. А одна чиновница из сферы ЖКХ за «корочки» о высшем образовании расплатилась… ордером на двухкомнатную квартиру со всеми удобствами в новом доме на нынешнем Ленинском проспекте.

Только не зря же говорят: сколь веревочке ни виться. Вот и здесь все в итоге раскрылось. Дочку ректора отчислили, самого его уволили, лишив профессорского звания и обвинив в плагиате. Впрочем, еще легко отделался – видимо, не удалось доказать причастность ректора к финансовым махинациям. Там же не ограничилось увольнениями-выговорами. Так, «автору» самой крупной взятки дали три года лишения свободы. А девица-красавица, секретарь «заочки», руководившая «бизнесом», отправилась за решетку на восемь лет.

Суровые были времена. Хоть и «оттепель». Думается, что сегодня за подобные «шалости» с законом оборотистая девушка получила бы условный срок. В худшем случае.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С 1 января 1962-го в области было запрещено устанавливать индивидуальные наружные телевизионные антенны на многоквартирных (от восьми квартир) жилых зданиях. Отныне они оборудовались коллективными антеннами. Кроме того, была отменена регистрация радиоприемников и телевизоров, а также абонементная плата за пользование ими.

9 января на территории бывшей воинской части была организована областная детская больница.

В январе заработало отделение Института океанологии Академии наук СССР (ныне – Атлантическое отделение Института океанологии РАН имени Ширшова).

В феврале по Куршской косе впервые начали курсировать междугородные автобусы – по маршруту Калининград-Клайпеда (до этого они ходили только через Советск).

В феврале облисполком запретил стрельбу из ракетниц и запуск ракет других систем на улицах и в общественных местах. Такое решение было связано с тем, что в области совсем распоясались любители устроить «личный фейерверк».

5 мая в рамках кампании по борьбе с культом личности поселок Сталинградское Краснознаменского района был переименован в Дальнее.

В мае в ознаменование 40-летия советской пионерии в Калининграде переименовали ряд улиц. Пушечная стала улицей имени Вали Котика, Текстильная – Володи Дубинина, Хирургическая – Лени Голикова, Хлебозаводская – Клавы Назаровой, Большая Кольцевая – Павлика Морозова. Также детский стадион «Авангард» был переименован в стадион имени 40-летия пионерской организации («Пионер»).

19-20 мая юные жители Калининграда бесплатно ездили на городском транспорте. Кроме того, два дня их бесплатно пускали в зоопарк и на аттракционы. Такой подарок был сделан в честь юбилея Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.

10 июня была открыта авиалиния Калининград-Светлогорск. Работала ежедневно, кроме понедельника. В 15.05 самолет вылетал из областного центра в город-курорт, в 15.35 – обратно. Время в пути составляло 15 минут, билет стоил полтора рубля.

10 июня 1962-го открылась авиалиния между Калининградом и Светлогорском. Время в пути составляло 15 минут, билет стоил полтора рубля. Фото: Владимир МАКЕЕНКО

С 29 июня по 8 июля в Калининграде проходил чемпионат РСФСР по теннису. А первое место занял наш земляк Виктор Анисимов.

В июле в помещении бывшей автостанции на площади Победы открылся аэровокзал. Тут продавали авиабилеты, регистрировали пассажиров. Отсюда же их и багаж доставляли на аэродром.

В декабре на улице Судостроительной вступил в строй новый Дом культуры (Дворец творчества детей и молодежи «Янтарь»).