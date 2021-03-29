Два этажа, 32 места, проект - китайский: что известно о капсульном отеле в Зеленоградске

Как выглядит отель внутри станет известно только 12 апреля.

Мы уже сообщали о том, что на улице Железнодорожной в Зеленоградске построили первый в Калининградской области капсульный отель. Он будет называться «Hostel coworking space Elisa» и предоставит постояльцам 32 места.

Все помещения делятся на зоны. Есть, например, Зона работы (коворкинг - это рабочие места с доступом в интернет для молодых путешественников), кухонная зона, крыша отеля для патио. Ну, и самое интересное – Зона сна. Капсулы, в которые нужно ложиться, словно вы в фантастическом фильме, расположены на втором этаже отеля.

- Наш капсульный отель станет первым в Калининградской области и третьим в России после Владивостока и Екатеринбурга, - рассказывает «Комсомолке» руководитель отеля в Сергей Куренков.

По его словам, проектом занималась компания из Китая. Собственно, аналогичные необычные гостиницы сегодня есть в Поднебесной, Малайзии, Индонезии, Австралии.

- Это надо видеть. Это очень интересно, очень прикольно. Что-то между «Пятым элементом» и «Звездными войнами», - говорит Сергей.

Отель рассчитан на всех заинтересованных, но в основном – на фрилансеров, которые могут работать и отдыхать в любое время суток. Кроме того, упор делается на юных спортсменов, которые будут приезжать в Калининградскую область на соревнования. Останавливаться им предлагают именно в капсулах в Зеленоградске.

Официальное открытие запланировано на 12 апреля и будет приурочено ко Дню космонавтики. Стоимость проживания обещают обнародовать к этой дате.