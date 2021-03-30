Партия «Новые люди» проверила качество доступной среды в Калининграде

«Новые люди» проверили качество безбарьерной среды. Выводы, увы, неутешительны. Фото: Предоставлено организаторами

В течение нескольких дней волонтеры и сторонники партии «Новые люди» изучали состояние доступной среды в Калининграде. Наиболее пристального внимания удостоились пандусы у входов в жилые дома и организации, где живут или часто бывают люди с ограничениями по здоровью. Изучались также возможности безбарьерного использования городских пространств для родителей с детскими колясками. В результате, сформирован перечень нарушений доступной среды и карта мест, где требуется принять срочные меры по наведению порядка.

- Мы проверили «точки» с большой проходимостью и убедились, что проблема доступной среды в городе есть. К примеру, подземный пешеходный переход около торгово-развлекательного центра «Плаза» на Ленинском проспекте значительно сокращает путь, но спуститься в подземку инвалиду или мамочке с детской коляской весьма проблематично, так как очень высокий угол наклона, отсутствуют поручни, а также слишком широкая колея, - рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Калининградской области Сергей Золотарев. - Другая наша остановка была около корпуса университета БФУ им. И. Канта, а также управление МВД по вопросам миграции по адресу Фрунзе, 6. Пандус у этого здания в аварийном состоянии, он сделан из бетона, в нескольких местах разрушен и там невозможно подняться, также отсутствуют поручни. Маломобильные граждане попасть в здание без помощи не смогут.

Во время обследования волонтеры заметили, что у многих зданий практически нет пандусов, причем не только у офисных зданий или торговых центров, но и около госучреждений, куда часто приходят люди с ограниченными возможностями.

- Пандусы кое-где есть, но обустроены они как будто не для людей. Также за ними никто не следит и много мест, где пандусы в непригодном состоянии, - добавил Золотарев.

Немного хуже ситуация у частного бизнеса, особенно у предприятий торговли и сферы услуг.

- Формально у большинства магазинов, банков, торговых центров, аптек пандусы есть, но расположены под очень высоким углом или с очень маленькой площадью подъезда к ним, что делает их неудобными для использования. Требования к предприятиям малого и среднего бизнеса по организации безбарьерной со стороны очень жесткие. Мы видим выход из этой ситуации и готовы предложить свои идеи, - добавили в реготделении.

В партии «Новые люди» предлагают не закрывать такие точки, а разработать специальные, унифицированные программы, которые помогут бизнесменам соблюсти все требования закона. Если предприниматель готов участвовать в разработке специальной программы, выполнить ее в указанные сроки и будет придерживаться графика работ по созданию безбарьерной среды, к нему со стороны проверяющих органов не возникнет претензий.

- Инициатива партии «Новые люди» важная и своевременная. То, что Новые люди хотят включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, я считаю хорошим примером государственного подхода к проблеме, - считает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова. - Со своей стороны я бы посоветовала разрабатывать универсальные правила организации безбарьерной среды, в которые входили бы не только требования для нормального перемещения людей с ограничениями по здоровью, но и для всех категорий граждан. Это поможет избежать ошибок и показухи. Ведь цель - это не просто наличие, скажем, пандуса, а повышение качества жизни для всех людей.

В ближайшее время «Новые люди» сформируют карту «недоступных мест». А предложения по изменению доступной среды и способов взаимодействия всех заинтересованных сторон войдут в региональную программу. Одно из ключевых предложений партии - затраты предпринимателей на создание безбарьерной среды не должны облагаться налогами.