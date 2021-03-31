Под присмотром дядюшки: Открылся Дом-музей смотрителя шлюза Мазурского канала

Будете в Дружбе - мимо дома-музея точно не проедете! Фото: Сергей СОЗИНОВ

Есть в Правдинском районе поселок Дружба. До войны – Алленбург. Местная достопримечательность - шлюз на Мазурском канале, который был построен в 1930-х годах. И вот теперь у шлюза появился смотритель - дядюшка Мазур. Он «живет» в собственном доме-музее, недавно распахнувшем двери для посетителей.

Как рассказал «Комсомолке» основатель дома-музея Владимир Созинов, в большом здании пока воссоздан только рабочий кабинет смотрителя.

- Из окна кабинета – вид на сам шлюз и сберегательный бассейн, в котором отстаивалось судно перед шлюзованием. Мебель я сюда пытался аутентичную подобрать. Хотел привезти из Германии, но не получилось из-за пандемии. Удалось что-то собрать в Калининграде. Деталей пока мало, поэтому буду рад, если кто-то из калининградцев поможет с наполнением интерьеров. Чернильницы, бутылки, старые лыжи, санки, любые бытовые вещи. Любым предметам будем рады! – говорит Владимир.

Пока воссоздан только рабочий кабинет смотрителя. И кукольная фигура смотрителя Мазура. Фото: Сергей СОЗИНОВ

Предприниматель своими силами восстанавливает домик с 2019 года. Постепенно сделал крышу, вставил окна. А достался исторический дом ему в наследство от уроженки Алленбурга Уте Безманн. Сейчас ей 82 года и с 1948 года живет она в Германии, но родные места не забывает и до недавнего времени в Дружбу приезжала ежегодно на лето. Останавливалась как раз в домике смотрителя, где выкупила несколько комнат.

- Она передала мне этот дом два года назад под обещание, что я открою здесь музей Алленбурга. Но в процессе его обустройства стало понятно, что история Алленбурга не интересует вообще никого: ни современных немцев, ни, тем более местных жителей. Сегодня Дружба – совершенно рядовой поселок без производств, работы и досуга. Решил вернуться к первоначальному назначению и воссоздать Дом смотрителя шлюза, - говорит Владимир.

Сегодня в кабинете смотрителя представлена фотовыставка, посвященная истории Мазурского канала.

В планах бизнесмена - восстановить все жилое здание, его спальни, кухню, столовую. По словам Владимира Созинова, посмотреть на шлюз приезжают многие калининградцы и гости региона.

Посетить дом-музей (0+) можно каждый день с 10 до 16 часов. Вход – 100 рублей с человека (чашка кофе и открытка – в подарок).