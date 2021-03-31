Сын ставшего звездой интернета «дворника-философа»: «Хочу обнять отца, которого не видел 40 лет»

После короткого появления на ТВ Виталий Никифоров неожиданно стал знаменит на всю страну. Фото: TV2

Французил и цитировал «битлов»

Видео с Виталием Никифоровым, дворником из Томска появилось во «всемирной паутине» накануне Дня всех влюбленных. В преддверии модного праздника томские телевизионщики проводили уличный опрос. «Верите ли вы в любовь?» - примерно так можно было сформулировать его тему. Точно неизвестно, сколько именно респондентов попали в итоговый эфир, но зрителям особенно запомнился один. Пожилой мужчина в шапке-ушанке цитировал «The Beatles» и вдобавок отпускал фразы на французском. Ролик быстро разлетелся по соцсетям и стало настоящим хитом: пользователи активно его комментировали, пересылали друг другу, делали репосты.

И кто бы мог подумать, что благодаря неожиданной популярности, у дворника Никифорова отыщется сын в Калининграде! Им оказался 45-летний капитан дальнего плавания Дмитрий Никифоров. Когда Диме было 4 года, его родители развелись – а проживали они тогда в Карелии. Мальчик, как чаще всего и бывает, остался с мамой, а отец уехал, как тогда казалось, навсегда…

В 1980-е Никифоровы были счастливой советской семьей. Фото: предоставлено Дмитрием НИКИФОРОВЫМ

- Дмитрий, когда узнал, что папа нашелся, очень обрадовался, - рассказывает «Комсомолке» супруга капитана Олеся. - Он в таком состоянии был! Не мог поверить до конца. Съездил к маме, взял отцовские фотографии и посмотрел тот самый видеоролик. И да, конечно, узнал отца! Потом они созвонились, хотя разговор был недолгий.

Его искали, но безуспешно

Как теперь известно, на протяжении всех этих 40 лет калининградец периодически предпринимал попытки разыскать своего родителя. С появлением интернета надежды возросли, Дмитрий тщательно шерстил соцсети, но вновь безуспешно. Еще бы – попробуй отыщи 70-летнего человека в «ВКонтакте»! Расспрашивал моряк и свою и маму, но та представления не имела, где сейчас ее бывший супруг и что с ним.

А жил Виталий Никифоров почти кочевой жизнью путешественника: сначала обосновался в Санкт-Петербурге, потом перебрался на Кавказ, в Адыгею, а в 1984 году опять сменил место прописки, став сибиряком. К тому моменту его сын Дима с мамой и ее новым мужем уже жили в Калининграде. Так что, шансов случайно увидеться было ничтожно мало.

Сейчас Дмитрий находится в очередном рейсе, у западного побережья Ирландии. Торговое судно, которым он командует, доставило в один из тамошних портов груз зерна из Англии. Пока шла разгрузка, нам удалось созвониться с калининградским капитаном.

- Первые эмоции улеглись, - признался Никифоров-младший. - И я вдруг понял, что мой внутренний мир изменился. Все собралось в одно общее ощущение спокойного счастья. Какая-то уверенность появилась, хорошо теперь на душе. Я вообще всегда стараюсь быть позитивным и любые известия принимать спокойно. Такая новость мегапозитивная получилась, и с ней я справился. Жизнь идет дальше счастливо. Знаете, ребенку, даже если ему уже 45 лет, нужно ощущение полноценной семьи, важно знать, что у него есть мама и папа.

Предстоит поездка в Томск

Дмитрий говорит, что почти не помнит отца. Из детства – какие-то добрые размытые картинки, похожие на сон: родители вместе, они веселые и все прекрасно…

Сейчас Виталий Никифоров живет в томском реабилитационном центре «Рука помощи», пытаясь избавиться от алкогольной зависимости. Там «дворник-философ», как Виталия прозвали в интернете, пробудет еще порядка двух с половиной месяцев. Говорит, что хочет за это время разобраться в себе.

«Я некоторое время был потерян и нашелся. Нашелся через людей хороших, через помощников. Я молился, чтобы Господь изменил мою жизнь, потому что я уже падал. И он изменил, новая семья появилась. Конечно, я был удивлен. Сын тоже моряк. Сейчас он на два месяца опять в моря ушел, там Амстердам, Голландия. Причем он моряк именно там, где я был: Немецкое море, Норвежское», - цитирует томский TV2 Виталия.

С сыном пенсионер поговорил по телефону пока лишь один раз. Сейчас оба готовятся к встрече в реале. Рейс Дмитрия продлится до конца весны, а в июле-августе он с супругой и детьми хочет полететь в Томск к отцу.

Дмитрий хочет приехать к отцу со своими женой и детьми. Фото: предоставлено Дмитрием НИКИФОРОВЫМ

- Если ехать, то всей семьей! Чтобы папа увидел внуков. Моему сыну Даниилу 10 лет, дочке Ане - 8. Хочется всем вместе встретиться, обнять отца, почувствовать, что он рядом, - говорит Дмитрий. - Нам будет, о чем поговорить! Он ведь много что видел и знает немало - служил на Северном флоте, ходил старшим механиком на подводной лодке. У нас жизнь морская похожая. Я учился в БГА, в 1995 году был в кругосветке на «Крузенштерне», потом работал в море. Сейчас перевозим грузы по Европе: Англия, Голландия, Германия, Бельгия, Франция, Норвегия. И папа рад за меня. Сказал: «Молодец, продолжаешь династию!».

Вместо заключения

Интересно, что к этой трогательной истории подключились уже и волонтеры – они даже готовы помочь семье из Калининграда приехать в Томск.

А еще оказалось, что у Дмитрия есть сводный брат, которому 26 лет. С ним он тоже познакомился по телефону и готов встретиться вживую.

Реабилитационный центр, в котором находится сейчас Виталий Никифоров, занялся восстановлением утерянных документов пенсионера. И, похоже, его новая жизнь налаживается.