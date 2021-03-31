Из Калининградской области в Польшу экстрадировали камерунского мошенника

Африканского мага и кудесника российские полицейские с рук на руки передали польским коллегам. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сегодня, 31 марта на пункте пропуска «Багратионовск - Безледы» представитлеям польских правоохранительных органов был передан гражданин Камеруна Нане Жильбер.

В сопредельном государстве 52-летнего африканца обвиняют в мошенничестве. Зимой 2007 года в населенном пункте Вильга добрый Нане пообещал супружеской паре защитить их денежные сбережения. Для этого следовало покрыть банкноты волшебной краской (естественно, черной) – и ни один вор к ним не подступится. А восстановить первоначальный вид купюр, когда они понадобятся, можно с помощью не менее чудесного (в смысле – творящего чудеса) химпрепарата.

Впечатленные поляки немедленно вынули из кубышки и передали магу и кудеснику 100 тысяч евро, попросив обезопасить их презентованным способом. Жильбер ловко подменил банкноты листами обычной черной бумаги и оставил их на виду у ничего не подозревавших клиентов, строго-настрого запретив трогать следующие 18 часов. Выждав положенный срок, супруги в испытательных целях принялись поливать бумагу той дрянью, которой их снабдил благодетель. Но листочки черными так и оставались, разве что размокали. Тогда поляки, наконец, поняли, что стали жертвой гнусного обмана, вот только мошенник к тому моменту был уже далеко.

- Жильбера объявили в международный розыск по каналам Интерпола, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. – И в 2015 году российские полицейские задержали камерунца в аэропорту Внуково.

Бюрократические процедуры длились еще несколько лет, и вот, наконец, справедливость восторжествовала. Точнее, торжествующие поляки прямо с погранперехода поволокли Нане в каталажку.