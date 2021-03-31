Юбилей Калининградской области, год 1963-й: Ленин вместо Маяковского и кинотеатр «Россия»

12 января 1963-го в Калининграде заработал новый кинотеатр – «Россия» (в 2010 году был снесен, в 2013-м на его месте открылся мультиплекс «Синема Парк»). Фото: Архив автора

Поспешим – людей насмеши

Сегодня по такому поводу наверняка устроили бы грандиозное шоу. Тогда же все прошло более чем буднично. 16 апреля 1963-го появилась крохотная заметка: в ознаменование дня рождения Ленина улицы Маяковского и Житомирская объединены в Ленинский проспект. Все. А между тем, по словам бывшего директора института «Калининградгражданпроект» Владилена Адрианова, впервые задача «сделать улицу» от вокзала к центру перед проектировщиками была поставлена еще в конце 50-х.

– Возможности местных строителей в ту пору не выходили за рамки двух-трехэтажных домов. Исходя из этого и был разработан первый проект: цепочка двухэтажных зданий от привокзальной площади до разводного моста возле разрушенной биржи (ныне – Музей изобразительных искусств. – Ред.).

Вместе с тем специалисты понимали будущую значимость этой улицы. И потому сами же выступили с резкими возражениями против подобного проекта, который с точки зрения архитектуры просто загубил бы задуманный проспект. Было не просто убедить власти подождать. Но, к счастью, удалось.

Что не вызывало споров, так это направление «главной дороги». Одной ее половиной должна была стать улица Житомирская. Это сегодня от нее остался лишь «аппендикс». А раньше она простиралась от площади Победы до Преголи. Другая половина нынешнего Ленинского проспекта (от реки до площади Калинина) – это бывшая улица Маяковского.

Архитектурная мина

К началу 60-х калининградская стройиндустрия «подросла». Появился и новый проект улицы № 1 – уже с домами в пять этажей и девятиэтажными вставками. Но и он был реализован далеко не так, как задумывалось.

Вот так полвека назад выглядело начало Ленинского проспекта. Этот участок получился особенно невыразительным, провинциальным, уныло-однообразным. Фото: Архив автора

В местных газетах тогда писали, что «с каждым днем растет, хорошеет Калининград». А значит, «пройдет не так уж много времени, и наш город будет по праву гордиться главной магистралью – широким, просторным, озелененным проспектом, носящим имя великого Ленина». На словах было красиво. На деле же, расчистив руины, начали возводить одно за другим типовые жилые здания, прозванные в народе «хрущевками». Да, они позволили в короткий срок сразу десятки тысяч людей переселить в нормальное жилье из бараков и коммуналок. Но глаз «хрущевки», прямо скажем, не радуют.

Они поныне стоят по всему Калининграду, нигде явно не украшая его. Что же касается Ленинского проспекта, то особенно невыразительным, провинциальным, уныло-однообразным получился участок от площади Победы до Преголи. Во-первых, здесь вообще не возвели высотных вставок. Во-вторых, дома, которые все-таки построили, сделали даже не пяти, а всего лишь четырехэтажными, что и сами «хрущевки», и весь район сделало еще неказистее.

Знающие люди понимали, что это не просто некрасиво, что закладывается архитектурная мина для потомков. Уже летом 1963-го в Калининград приехали специалисты столичного института «ГИПРОгор». Сутки напролет они проводили на новорожденном проспекте. Изучали район, советовались с местными коллегами, работниками горисполкома, коммунальщиками, строителями.

Такой в начале 60-х главный архитектор Калининграда Владимир Ходаковский видел Центральную площадь со стороны нынешней первой эстакады. Он даже хотел сохранить то, что осталось от Королевского замка. Фото: Архив автора

Одним из итогов той совместной работы стала программная статья «Ленинский проспект» тогдашнего главного архитектора Калининграда Владимира Ходаковского, которая 17 ноября 1963-го вышла в «Калининградской правде». Учитывая время и должность автора, статья – на удивление смелая. Там прямо говорится, что главная улица города – никакая, весь вид портит.

Руины преткновения

Однако гораздо больше места в статье было уделено не критике, а тому, как исправить ситуацию. Ходаковский писал: необходимо изменить «силуэт застройки главной улицы города». Он настаивал, что четырехэтажные «хрущевки» нужно повысить еще хотя бы на один этаж. Между ними возвести павильоны, где разместились бы торговые и бытовые учреждения. А в узловых точках улицы он видел дома повышенной этажности, которые «держали» бы пространство.

Также главный архитектор предлагал перекинуть новый мост через Преголю. Причем обязательно неразводной и высокий, способный пропускать любые речные суда. Правда, Ходаковский планировал построить его не вместо двух разводных немецких мостов (где теперь и проходит первая эстакада), а сделать его продолжением улицы Серпуховской. Эта магистраль должна была принять на себя основной транспортный поток. Ленинскому же проспекту отводилась роль «торгового центра и прогулочного бульвара», доступного только для легковых автомобилей.

Два старых моста, расположенных на оси проспекта, предлагалось не демонтировать, а реконструировать. Ходаковский вообще был за то, чтобы сохранить как можно больше из того, что уцелело от Кенигсберга. Так, говорил, что здание Кафедрального собора нужно восстановить, превратив в концертный зал. Рекомендовал сохранить и западную часть замка. Он считал, что к приведенным в порядок замковым руинам можно пристроить «управленческое или центральное городское здание типа общенародного клуба с трансформирующимся залом, в котором могут проводиться массовые собрания, митинги, театральные представления, спортивные выступления».

– Из-за замка Владимир Васильевич и лишился своей должности, – рассказывал много лет спустя Вадим Еремеев, один из старейших и заслуженных архитекторов Калининграда. – От Ходаковского требовали согласия на снос. А он отказывался…

Ходаковскому пришлось покинуть пост главного архитектора. А Ленинский проспект и сегодня, очевидно, оставался бы «шестидесятником», кабы однажды до нас не добрался мундиаль. Но – не будем забегать вперед.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Первую половину января 1963-го в области трещали 20-градусные морозы, толщина льда на водоемах достигала 30 сантиметров.

С 8 по 13 января в Калининграде проходил чемпионат РСФСР по теннису. Как и в 1962 году, первое место занял калининградец Виктор Анисимов.

12 января заработал новый кинотеатр – «Россия» (в 2010 году был снесен, в 2013-м на его месте открылся мультиплекс «Синема Парк»).

В январе в школах области, как и по всему СССР, в расписании уроков выпускных классов появился новый предмет – обществоведение.

24 февраля в кинотеатре «Россия» состоялась премьера фильма «Третий тайм». Летом 1962-го его снимали у нас, первыми зрителями стали воины Калининградского гарнизона, активно помогавшие в съемках.

29 марта на улице Театральной был открыт универмаг «Маяк».

В апреле на экраны страны вышел фильм «Я купил папу», который киностудия имени Горького сняла по сценарию Вольфа Долгого – выпускника Высших сценарных курсов в Москве, до этого работавшего журналистом в Калининграде.

13 апреля Героями Социалистического Труда стали капитан-директор большого морозильного траулера «Казань» Авенир Сухондяевский и капитан среднего траулера-рефрижератора № 9051 Аркадий Цыганков.

В июле открылось первое в области молодежное кафе. Выделенное для него помещение в доме №№ 10-14 по улице Житомирской на общественных началах обустроили молодые рабочие, студенты, учащиеся. Они же стали первыми посетителями.

20 августа было издано распоряжение о создании Калининградского театра кукол (де-факто он родился в мае 1961-го, когда созданная при областной «драме» кукольная группа дебютировала со своим первым спектаклем «Хрустальный башмачок»).

В августе в Балтийске открылся Музей боевой славы Балтийского флота (в 1992 году, после перевода сюда из Таллинна основной экспозиции, стал Музеем БФ).

1 сентября школа № 2 начала занятия в новом здании на улице Гагарина в Калининграде.

С 8 по 18 октября в Балтийском море успешно прошли испытания обитаемой подводной буксируемой камеры, построенной у нас по заказу АтлантНИРО. Камера предназначалась для наблюдения за тралом во время ловли рыбы и стала первым подобным аппаратом в истории рыболовства.

В декабре в Калининграде появились необычные ярко-красные автобусы – венгерские «Икарусы». Первые пять «Икарусов» стали курсировать по самому протяженному городскому маршруту Чкаловск-Луговое.