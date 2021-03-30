Сына нашли в сгоревшем сарае, а мать – мертвой на заброшенном хуторе

Сгоревший сарай, в котором было найдено тело Василия Верещако. Фото: Иван МАРКОВ

Страшные находки

Утром 16 марта на заброшенный хутор в Полесском районе Калининградской области приехал «черный копатель». После двух-трех часов обследования местности он нашел несколько монет, пару сплющенных тарелок… и завернутый в клетчатый плед труп женщины.

О пропаже 59-летней жительницы соседнего поселка Дануты Верещако ее соседи и родственники заговорили еще 4 января, когда на заднем дворе ее дома вдруг заполыхал сарай с сеном. Прибывшие пожарные обнаружили на пепелище обгоревший труп мужчины с признаками удушения. В погибшем опознали сына Дануты - Василия Верещако. Хозяйку дома нигде не нашли и в тот же день объявили в розыск. Жители поселка сразу предположили, что в возможной смерти односельчанки нужно винить сына-самоубийцу.

- Говорили, что Дану нашли обмотанной скотчем и с кляпом во рту, - рассказывает Татьяна, соседка напротив. – А пожар я хорошо помню. Мы как раз отправились с детьми на день рождения, и буквально через несколько минут после нашего отъезда загорелся их сарай – мне сразу мама позвонила и сказала.

О пропаже 59-летней Дануты Верещако ее соседи и родственники заговорили еще 4 января. Фото: семейный архив.

Данута Верещако, по словам соседей, не была общительной женщиной. От умершего летом прошлого года мужа у нее остались дочка и два сына. Вот только парни оказались непутными – оба угодили в тюрьму (младший сидит до сих пор).

- Я лишь с их сестрой Валей как-то общалась, - продолжает Татьяна. – Старшего сына Васю видела, а младшего, Генку совсем не знаю. Про Василия мне известно только то, что практически сразу после армии он на женщину с ножом напал, за что и срок получил. Отбыл его от звонка до звонка, на свободу вышел прошлой весной. В похоронное бюро устроился – могилы копал.

Поджег и заперся

В истории со смертью Василия множество странностей, с которыми до сих пор не могут разобраться.

- Он, наверное, сначала поджег, а потом покончил с собой, - предполагает Татьяна.

Еще одни жители поселка - Евгений и Лидия с Данутой Верещако по делам общались часто, поэтому знали, что у семьи женщины давние проблемы с законом.

- Брат у Данки (сейчас он умер уже) был судимым, - говорит Лидия. - Человека в Заливино убил. Но сама она с мужем жила хорошо. Мне кажется, началось все с того, как их старший сын с ножом на продавщицу в Полесске напал. А потом в тюрьме, как говорят, долгов понаделал. У Дануты земли много было, скотину держала: несколько поросят, свиноматку, коров, телят. Я думаю, сынок с нее деньги тянул. Дана ведь материну квартиру продала, а дочке жилье так и не купила, наверное, на Васины долги все ушло. Скотину всю тоже сбыла и в больницу пошла работать. За что ее, как не из-за денег? Она трудолюбивая, честная женщина.

Василий Верещако. Фото: семейный архив.

Лидия запомнила, что соседка рассказывала ей, как подвезла Василия в день похорон его отца (он умер летом прошлого года от рака горла).

- Вася якобы говорил: «Я теперь жить научился, богу я верю». А потом вдруг такой страшный случай, - добавляет знакомая Верещако.

А еще соседка Лидии рассказывала ей, как подвозила Василия в день похорон его отца.

- Он якобы говорил: «Я теперь жить научился, богу верю». А потом вдруг такой страшный случай.

Тихоня с ножом

Родственников у Дануты Верещако в поселке хватает, но чаще остальных с ней общалась невестка Галина, которая прекрасно знала о семейных проблемах свекрови.

Галина Алексеевна, невестка погибшей, у дома семьи Верещако. Фото: Иван МАРКОВ

- Однажды утром Василий явился в магазин в Полесск к самому открытию, - рассказывает она. - Зашел внутрь и внезапно бросился на продавщицу с ножом. Говорили, что была попытка изнасилования - по крайней мере, судили его за это. Хотя ему 21 год тогда был, а продавщица - моя ровесница (мне 64 года сейчас). В итоге пырнул ее ножом и убежал, потом где-то в поле нашли - себе вены порезал и на снегу лежал.

До этого никаких странностей за Василием не замечалось. Односельчане называют его тихоней. В школе учился хорошо, дома помогал по хозяйству. Правда, любил носить с собой нож.

- Когда Вася сел, мать постоянно к нему в тюрьму, в Калининград, ездила, - продолжает Галина. - Мне говорила, что два или три года сын пробыл в одиночной камере – специально за это платила, потому что его убить за долги хотели. Она все свои деньги на него спускала, на уме был только любимый сынок. И все мечтала: «Вот Вася придет, куплю ему трактор, будет землей заниматься».

В соцсетях сохранилось сообщение Василия, опубликованное еще в тюрьме (орфография сохранена): «Мама – самая дорогая роскашь в этом мире, так будьте любезны, цените ее!»

После освобождения Василия за ним продолжал тянуться тюремный шлейф. Летом в поселок наезжали люди на дорогих машинах, останавливались напротив дома Верещако и долго сигналили. Тем же летом зять Галины устроил Василия на работу.

- Я у зятя, спрашивала: «Не боишься? Он же из тюрьмы пришел». А он отвечал, что Вася хороший работник, расторопный и сильный. Но тут зятя вызвали в Москву какой-то объект поднимать, он Васю с собой позвал, все выяснил, где тому в полиции отмечаться, и так далее. Но Вася не поехал, а устроился в похоронное бюро в Гвардейске. Там ему старенький «Форд» дали, а он всем говорил, что купил его.

Пропавшие машины

В день пожара соседи заметили пропажу двух автомобилей, обычно стоявших во дворе дома - «Форда» Василия и «Фольксвагена» Дануты. Последний через три дня обнаружили сгоревшим в окрестностях поселка Майское, а «Форд» нашли на разборке в Гвардейске, куда, как выяснилось, Василий сдал его без документов, выручив около 20 тысяч рублей.

Галина припоминает, что первые жалобы Дануты на сына услышала еще летом. Однажды свекровь обмолвилась, что радуется, когда Василий уезжает на вызовы по похоронным делам.

«Форд» Василия и «Фольксваген» Дануты исчезли в день пожара. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Я думаю, Василий бил ее. Перед самым Новым годом мы встретились, она мне на плечо упала и заплакала: «Галя, сил уже нет! Напьюсь, сяду в машину, разгонюсь и разобьюсь». Я ответила, чтобы она не говорила глупостей и пожалела внучку, посоветовала ей заявить в полицию. На том и разошлись.

Во время той встречи Данута призналась, что устроилась на работу в БСМП. 2 января она вернулась со смены, и в тот день ее видели живой последний раз - женщина покупала в магазине кочан капусты и говорила, что собирается сварить борщ.

- Третьего числа Вася целый день мотался на машине матери, - рассказывает Галина. - Девушка у него была, он ей звонил, просил приехать. А 4 января я заметила дым и говорю мужу: «Что это там у Данки горит?». Решила проверить, взяла внука и пошла. Зять увидел, что там все сильнее разгорается и попросил вызвать пожарных. Уже у дома Даны я встретила Васину подругу.

Девушка рассказала, что приехала по просьбе Василия (тот у нее ночью прощения за что-то просил и умолял приехать в гости), но дома его не нашла. А когда позвонила по телефону, он ответил, что уехал в Калининград, хотя сам в это время прятался на сеновале. Полыхающий сарай она увидела, уже стоя на остановке.

Содержимое рюкзака

- Тут и мой сын подъехал, он в Чечне служил, поэтому не боится ничего, - продолжает Галина. - Бросился к сараю, а там дверь изнутри закрыта. С другой стороны – тоже. В это время я заметила, что прямо на дороге рюкзак лежит.

Девушка Василия, заметив сумку, тут же опознала ее как Васину. В нем оказалось сено, два кухонных ножа, телефон, бутылка с водой, пустое портмоне, полотенце, мужские джинсы и трусы. Увидев эти вещи, Галина догадалась, что Василия нужно искать в сарае. Но было уже поздно. обгоревший труп с характерными следами на шее нашли только после приезда пожарных.

Родные принялись искать Дануту и обратили внимание, что во дворе нет ее машины. В тот же час родилась и коллективная версия – сын убил мать и где-то спрятал ее тело, после чего покончил с собой.

- Мы забежали в дом и начали смотреть, не пропали ли какие-нибудь вещи. Шапка, сапоги и куртка, в которой Дана ходила, лежали на месте. Но я вспомнила, что дарила маме клетчатый плед, а найти его нигде не могу. В этом самом пледе Дану и нашли - лежала под бетонной плитой перекрытия.

Тело Дануты Верещако нашли в окрестностях этого заброшенного хутора. Фото: Иван МАРКОВ

На сегодняшний день следствие по делу об убийстве Дануты Верещако еще не закончено, так что, все рассказанное ее односельчанами – не более чем предположения. «Комсомолка» продолжит следить за ходом расследования.