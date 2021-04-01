Погода в Калининграде на апрель: избыток осадков и температура до +27 градусов

Настоящего тепла, похоже, в этом году придется ждать чуть дольше, чем хотелось бы. Фото: Александр Подгорчук

Начало апреля в нашей области обычно проходит по одному и тому же сценарию. В первых числах месяца температура остается довольно скромной, после чего следует резкий рост. В прошлом году, например, 1 апреля в Калининграде было всего +5, а спустя шесть дней - уже +21. На этот раз сценарий, однако, будет несколько отличаться - погода в Калининграде снова проявит свой капризный нрав.

До конца нынешней недели выше +10 градусов температура воздуха не поднимется. Более того, в ночь на субботу ожидается похолодание до +1..+2 градусов и к утру не исключен небольшой снег.

Во вчерашнем интервью научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на всей территории страны температура воздуха в апреле будет около и выше нормы. Для Калининграда такой прогноз вряд ли можно назвать обнадеживающим. Дело в том, что за последние 10 лет апрель в нашем городе 8 раз был «теплее» нормы и только дважды - «холоднее». Даже в прошлом году, когда средняя температура почти на градус превысила норматив, погода далека не всегда была теплой.

- Апрель обычно характеризуется резкой суточной амплитудой температуры воздуха и межсуточной изменчивостью средней температуры, - подтверждает главный специалист Службы организации научно-исследовательской деятельности БФУ имени Канта, кандидат географических наук Дара Гаева.

Предварительные расчеты Центра «Фобос» говорят о том, что температуры около +15 градусов установятся в Калининграде только во второй половине месяца. По-настоящему жарко - до +27 - ожидается только в самом конце.

А еще апрель - самый дождливый месяц весны. Судя по всему, он будет таким же и теперь: Роман Вильфанд заявил, что на Северо-Западе страны ожидается избыток осадков.

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