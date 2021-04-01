Кристина Асмус приедет за женихом в Калининград

Милош Бикович и Кристина Асмус сыграют влюбленную пару, которая в конце-концов, возможно, отправится под венец.

В Калининграде объявили о старте очередного кинопроекта. Речь о полнометражной комедии «Хочу замуж». Как стало известно «Комсомолке», в главных ролях выступят сербский актер Милош Бикович («Холоп», «Лед», «Балканский рубеж», «Отель «Элеон») и Кристина Асмус («Интерны», «Елки», «Китобой»). Как несложно догадаться, им предстоит сыграть влюбленную пару, которая в конце-концов, возможно, отправится под венец.

По иронии судьбы сама Кристина недавно развелась с комиком Гариком Харламовым. И если изначально супруги даже пытались отшучиваться на тему развода и говорили, что все это неправда, то потом информацию подтвердили. И, как это нередко бывает, добрых отношений после разлада выстроить не удалось, а объединят актеров теперь только общая дочь.

«Все сложно… Он очень обижен на меня», - ответила Кристина Асмус на вопрос подписчика об отношениях с бывшим мужем у себя в Инстаграме.

И, конечно, Кристина, мечтает о семейной жизни и хочет еще детей. Вот что она сказала о желании завести ребенка в одном из интервью:

- Я родилась в многодетной семье и в подростковом возрасте думала, что максимум одного. Сейчас дочь для меня главное счастье, и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше. А там как Бог даст… Но я прям завидую мамам с двумя, тремя, четырьмя детьми.

Неизвестно, хочет ли снова замуж актриса в жизни, но на экране она вновь будет невестой. Кристине предстоит примерить свадебное платье именно в Калининграде и еще раз услышать крики: «Горько!».

Кто еще из звезд будет задействован в проекте, пока не разглашается. Собственно, и сюжет комедии продюсеры держат в секрете. Но, судя по анонсам, предстоят съемки в фитнес-центре, ночных клубах и на пляже.

Организаторы съемок, как это обычно бывает, на роли актеров массовки приглашают калининградцев. Записаться желающие могут в группе «Съемки в кино Калининград» в «ВКонтакте».

Сейчас, например, ищут девушку 20-30 лет с красивым, подтянутым телом на роль фитнес-инструктора и девушку 18-25 лет с пышными формами на роль студентки-подруги одной из главных героинь. Цвет волос значения не имеет, важно, чтобы девчонка была веселая и задорная.

- Будет очень много интересных, динамичных, массовых сцен, - обещают организаторы съемок.

Где именно пройдут съемки комедии, пока неизвестно.