Калининградские чиновницы брали взятки деньгами, косметикой и одеждой

Предприниматели уже знали: без подношений к чиновницам и не суйся. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Калининграде перед судом вскоре предстанут две уже бывших чиновницы: экс-начальница отдела лицензирования департамента развития предпринимательства и торговли областного минэкономразвития и ее заместитель (также уже в прошлом). Обеим дамам 2-й отдел по расследованию особо важных дел регионального Управления СКР инкриминирует 8 эпизодов по уголовной статье «Получения взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов проверки, проведенной Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. Полицейские установили, что с октября по декабрь 2019 года предприимчивые дамы через посредников получали от местных предпринимателей деньги за выдачу, переоформление либо продление срока действия лицензий на розничную продажу алкоголя.

- Суммы взяток варьировалась от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, - сообщила подробности официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Следствием, кроме того, установлен эпизод получения взятки в виде подарочных сертификатов в магазины косметики и одежды на сумму 20 тысяч рублей.

При случае коррупционерки не отказывались и отужинать за чужой счет. Как это произошло в декабре 2019-го, когда, уже получив «благодарность» в размере 20 тысяч целковых, подруги в одном из ресторанов поели-попили еще на 15,5 тысяч рублей, тут же вручив оплатившему этот счет бизнесмену продленную лицензию, трогательно перевязанную красной ленточкой. Общая же сумма взяток, по версии следствия составила 130,5 тысяч рублей.

- Свою вину экс-руководитель отдела не признала, а ее зам согласилась это сделать лишь в одном преступлении из восьми, - добавила Гацко. - Однако получен достаточный объем неопровержимых доказательств для того чтобы можно было передать материалы уголовного дела в суд.

Поскольку санкции статьи УК РФ, которая фигурирует в документах, кроме лишения свободы на срок от 7 до 12 лет предусматривают еще и немалые денежные штрафы, то в целях возможной конфискации имущества следствие арестовало два принадлежащих чиновницам автомобиля и средства в иностранной валюте, которые имела одна из обвиняемых. До вынесения приговора экс-начальница будет находиться под домашним арестом, а ее бывшая заместитель – под действием подписки о невыезде и надлежащем поведении.