При поддержке партии «Новые люди» в Калининграде появится «Велогород Оnline»

Всего в Калининградской области организаторы конкурса получили более 120 заявок. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде подвели итоги масштабного всероссийского конкурса «Марафон идей». Федеральный проект партии «Новые люди» был запущен в середине февраля по всей стране. Жители регионов предлагали на суд компетентного жюри свои стартапы, касающиеся совершенно разных сфер. Лучшие идеи получили зеленый свет и финансирование на реализацию.

Накануне финал марафона прошел в Калининграде.

- «Марафон идей» реализуется почти во всех регионах Российской Федерации, – сказал секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Калининградской области Сергей Золотарев. – Всего по стране было получено около 15 тысяч заявок, в нашем регионе их оказалось более 120, и это успех.

Десятка финалистов. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде в финал вышли 10 проектов. Инициативы - совершенно разные. Например, Илья Абросимов предложил запустить мобильное приложение «Велогород Онлайн», мечтая создать целую экосистему для велосипедистов – с подключением городских властей, магазинов, веломастерских и так далее. Проект Павла Рогового хоть и звучит жутковато – «ЖКХ умер» - цель имеет самую что ни на есть благую: облегчить с помощью мобильного приложения жизнь горожан, которые каждый день сталкиваются с жилищно-коммунальными проблемами. А разочарованный в вузовском образовании Марк Ранковский предложил создать автономный молодежный центр развития, где будет налажена качественная преподавательская деятельность. С простой, но крайне востребованной идеей выступила молодая мама из поселка Разино Гурьевского городского округа Александра Гензер.

- Мы хотели бы в нашем малом поселке построить детскую и спортивную площадки. К сожалению, на государственные средства это сделать не можем, потому что в нашем поселке живет 149 человек, а чтобы попасть в программу по благоустройству население не должно быть меньше 250 человек, - рассказала Александра. – Поэтому и возникла идея самим взять за дело.

Один из победителей - Илья Абросимов. Фото: Предоставлено организаторами

Как отметили члены жюри, подводя итоги конкурса, все проекты-финалисты достойны были войти в число лучших, однако регламент таков, что нужно было выбрать тройку самых-самых. В итоге победителями стали велопроект Ильи Абросимова, проект создания социально-образовательного центра для детей-сирот, который представил молодой педагог Юрий Быков, а также идея создания детской площадки Александры Гензер. Авторы проектов получили по 100 тысяч рублей.

- Вам хватит этих денег? – спрашиваю у Александры. – Все-таки строительство площадки – дело серьезное и недешевое.

- Конечно, чтобы полностью сделать площадку, средств понадобится больше, но будем искать меценатов, - оптимистично заявила Александра Гензер. – А на 100 тысяч по крайней мере сделаем подсыпку.

По словам руководителя регионального отделения «Новых людей» в Калининградской области Сергея Золотарева, партия будет контролировать реализацию проектов.

- Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы деньги пошли именно на проекты, - отметил Золотарев.

Он также подчеркнул, что «Новые люди» будут заниматься не только проектами-победителями. Без внимания не останется ни одна инициатива, предложенная калининградцами в рамках марафона – они пополнят так называемый фонд инициатив партии. А самое интересное и актуальное будет отражено программе партии.

- Благодаря «Марафону идей» мы получили огромный опыт, - признался Сергей Золотарев. – Мы ближе познакомились с людьми, а также с проблемами, которые их больше всего волнует. Чем жители Калининградской области на самом деле живут. Никакие статистические исследования и социологические опросы не дали бы нам такого объема информации.