«Ему осталось лишь три года»: литовские судьи увеличили срок заключения калининградцу Юрию Мелю

Юрий Мель на заседании суда в Вильнюсе. Фото: Delfi.lt

Калининградец Юрий Мель, проведет в литовских застенках еще 3 года. Апелляционный суд Литвы удовлетворил требования генпрокуратуры, которая настаивала на ужесточении ранее вынесенного приговора.

Напомним: давно уволившегося с военной службы Меля задержали в марте 2014 года вскоре после того как он пересек российско-литовскую границу. Калининградец страдает сахарным диабетом и периодически наведывался в соседнее государство, чтобы приобрести инсулин. Говорят, автомобиль Меля так и остался стоять с ключами в замке зажигания, а жена Юрия еще несколько дней находилась в полном неведении относительно судьбы мужа.

Предварительное и судебное следствие длилось 5 лет, и все это время Мель провел в следственном изоляторе. Тем самым Литва откровенно нарушила нормы Европейского союза, членом которого является. Согласно им, человек не может находиться в заключении без приговора суда больше чем три года. Однако так Евросоюз, так беспокоящийся о правах человека в России, по данному поводу предпочел хранить полное молчание.

Бывший советский военнослужащий оказался виновен лишь в том, что сидел в одном из танков, прибывших к Вильнюсскому телецентру во время известных событий ночью 13 января 1991 года. Тогда, по данным Литвы, от пуль неизвестных снайперов погибло 14 и пострадало еще больше тысячи безоружных гражданских. Ну а 23-летний в то время лейтенант Мель произвел три выстрела из башенного орудия – правда, холостыми снарядами, никого не убив и не ранив. Тем не менее, этого было достаточно для того, чтобы предъявить экс-офицеру обвинения сразу по пяти уголовным статьям с перспективой пожизненного заключения.

Итоговое заседание суда состоялось 27 марта 2019 года. Процесс в Вильнюсе задумывался как показательный: в общей сложности фигурантами уголовных дел стали 67 человек, из которых 65 судили заочно, поскольку Россия, Белоруссия и Украина, чьими гражданами они теперь являются, отказались их выдать. Обвиненные в «преступлениях против человечности и военных преступлениях» подсудимые были приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет. Самый большой срок получил бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик. Командира штурмовавшей телебашню группы спецназа КГБ «Альфа» Михаила Головатова приговорили к 12 годам тюрьмы, бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова – к 10.

Непосредственно на скамье подсудимых находились двое - Юрий Мель и Геннадий Иванов. Последний, согласно данным литовской стороны, в 1991-м занимавший должность начальника ракетного вооружения 107-й мотострелковой дивизии Советской армии, можно сказать, попал под раздачу. В ту ночь он вообще находился не на службе и просто приехал к телецентру посмотреть, что там происходит. Но на свою беду был в военной форме и попал в кадр телекамеры. В отличие от Меля, арестовывать его не стали, Иванов до вступления приговора в силу оставался на свободе. В результате изначально его приговорили к 4 годам заключения.

С Юрием Мелем все оказалось несколько сложнее. Калининградец получил реальные сроки по всем пяти инкриминировавшимся ему статьям: пять лет, трижды по шесть лет и семь лет. Но в совокупности, путем частичного сложения наказаний был приговорен к семи годам лишения свободы. На свободу он был должен выйти 12 марта 2021-го, однако этого не произошло.

Причиной стала апелляция литовской генеральной прокуратуры, которая осталась недовольна приговором и потребовала увеличить сроки лишения свободы и Мелю, и Иванову. И вот 31 марта Апелляционный суд Литвы огласил свой вердикт. Часть жалоб на решение суда низшей инстанции были удовлетворены, Иванову добавили год тюрьмы, а Мелю – 3 года.

«Суд засчитал в срок наказания и семь лет, которые Мель провел под арестом и отбывая по собственному желанию еще не вступивший ранее в силу приговор, поэтому ему осталось лишь три года лишения свободы», - оптимистично резюмирует прибалтийское информагенство BNS.

Также судом был удовлетворен гражданский иск о возмещении имущественного ущерба государству почти на 11 миллионов евро.

- Этот ущерб включает в себя лечение пострадавших, установку мемориалов и восстановление разрушенной инфраструктуры, - поясняют литовцы.

Солидарно с осужденных взыскали и компенсации в пользу двух пострадавших литовскоподданных - соответственно в размере 50 тысяч и 75 тысяч евро. Однако литовские судьи оказались не чужды и гуманности. Они отменили наказание, назначенное Дмитрию Язову, скончавшемуся в прошлом году.