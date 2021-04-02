«Здесь был Петр I»: чем удивит туристов исторический квартал в Черняховске

Многие улицы городка выглядят теперь действительно по-европейски. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Что стоит грант освоить

Черняховск в архитектурном отношении, пожалуй, сродни Будапешту. Масштабы скромного райцентра, конечно, не те, что у европейской столицы, но в процентном соотношении количество чрезвычайно живописных и при этом настолько же запущенных зданий на единицу городской площади примерно одинаковое.

К уличным скульптурам горожане относятся с любовью. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Неизвестно уж как там венгров, но черняховских мэров это обстоятельство до последнего времени не очень заботило – кто-то предпочитал строить фонтаны, кто-то – обустраивать собственные особняки… Однако нынешний глава администрации Сергей Булычев, похоже, намерен оставить совершенно другой след в многовековой истории бывшего Инстербурга.

Борцы с германизацией могут хоть до корней стереть зубы в злобном скрежете, но употребление иноязычного топонима в данном случае представляется более уместным. Хотя бы потому, что капитально ремонтировать начали дома в историческом центре города. Причем это не замаскированные хрущевки с «Ганзейской мили» калининградского Ленпроспекта, а самые что ни на есть оригинальные здания довоенной постройки. Впрочем, одно из них возвели буквально с нуля (точнее, с сохранившегося фундамента) – но в «восточно-прусском» стиле. При всем при том проект осуществляется благодаря гранту от Всероссийского конкурса, победителем которого в прошлом году Черняховск оказался в категории «Малые города и исторические поселения».

Коммунальная история

- Не это главное, - замечает начальник муниципального Управления культуры Влада Смирнова, подразумевая «грантовые» средства. – Деньги все равно выделяются не очень большие. Поэтому администрация стремится увязать работы с целым рядом других программ. Чтобы не просто воссоздавать исторический облик зданий, а еще и обновить коммунальные магистрали – газ, водопровод, канализацию.

Впрочем, бытовые устремления отнюдь не мешают историческим: как стало известно, Черняховск подал вторую заявку на конкурс, который уже успел разок выиграть. На сей раз там будет фигурировать проект благоустройства городского парка, который в этом, стоит признать, весьма нуждается.

Здание-новодел на оригинальном фундаменте. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Справедливости ради, среди горожан встречаются и откровенные скептики по отношению к нынешним действиям властей.

- Параллельное благоустройство? – скривил губы в пренебрежительной усмешке один такой разговорившийся с нами черняховец. – Кто это вам сказал? А, ну, понятно…

- Что, разве не так?

- Конечно, не так! Вот увидите – сейчас здесь положат тротуарную плитку, а потом начнут газопровод тянуть и все вскроют к такой-то матери.

Правда, выяснилось, что собеседник проживает в той части города, до которой вся эта историко-коммунальная благодать еще не добралась. Возможно, отсюда и критический настрой.

Три сквера

Исторический квартал в границах улиц Госпитальная, Парковая, Калинина и Садовая, а также переулка Садовый, обзавелся аж тремя скверами. Топовой достопримечательностью самого большого из них можно считать камень с укрепленным на нем ликом российского самодержца. На литом медальоне по кругу так и написано: «Император Петр Великий был здесь». Да уж, это вам не Коля и Мика из романа «12 стульев», отметившиеся на кавказской скале! И чтобы ни у кого не осталось ни малейших сомнений, кто в этом сквере главный, Петр I является и центральной фигурой огромного граффити на глухой стене ближайшего строения.

А вот предназначение расположенного тут же деревянного сооружения поначалу оставалось для нас загадкой. Ее разрешил черняховский журналист Сергей Недосекин, сообщивший, что похожие беседки установлены и по соседству, в библио-сквере. Предполагается, что для любителей чтения.

- Врать не стану, днем в них действительно кое-кто книжки читает, - сообщил коллега. – А вот по вечерам и ночами там компании совсем с другими интересами. Наутро массу пустых бутылок и банок приходится выгребать. Коммунальщики недовольны, да и участковый ругается…

Говорят, в таких вот беседках черняховцы не только книжки читают. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Будем надеяться, это досадные издержки менталитета, которые со временем канут в вечность. Тем более что горадминистрация уже нацеливается на обустройство следующей части города, включающей зеленую зону вокруг Замкового пруда. (Сам-то замок Инстербург охватить вряд ли получится – деньги потребуются не те, да и вообще это объект федерального значения.) Так что, если уж и выпивать – то лучше на природе.

В ожидании прогулок у воды можно пока побродить по историческому кварталу. Затейливого вида фонари (некоторые с на редкость внушительных размеров плафонами), уютные домики, узкие, выложенные брусчаткой и плиткой улочки… В общем, все то, за чем к нам едет российский турист, мечтающий в условиях заказанного в охваченный пандемией ЕС пути увидеть хоть какую-то Европу. Что ж, гости дорогие, ходите, любуйтесь – тем более, после начавшегося в Черняховске давно назревшего ремонта тротуаров на многих улицах теперь можно смотреть не исключительно себе под ноги.

Нужное настроение создают уютные домики и уличная скульптура. Фото: Игорь ОРЕХОВ

К слову, несмотря на то, что туристический сезон еще не начался, первые экскурсантов по историческому кварталу уже бродят. Так что, похоже, черняховские власти пока все правильно делают.