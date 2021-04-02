Юбилей Калининградской области, год 1964-й: последний визит Хрущева и взрыв на площади Победы

За три месяца до переворота Никита Хрущев побывал у нас в последний раз. На снимке он на вокзале в Балтийске, рядом – первый секретарь обкома Николай Коновалов. Фото: Архив автора

Здравствуй – и прощай

15 июня 1964-го. В 15.36 на Южный вокзал прибывает поезд специального назначения. Краткая, ни к чему не обязывающая беседа прямо на платформе с представителями общественности. Пионеры из школы № 16 Ира Панфёрова и Валера Иванов едва успевают преподнести цветы Хрущеву с супругой – и всё: по вагонам! Не то было уже здоровье у 70-летнего лидера, чтобы, как раньше, в открытых авто разъезжать. К тому же впереди ждал затяжной тур по Скандинавии. Надо было себя поберечь, там болеть будет некогда.

По прибытии в Балтийск члены делегации вышли на привокзальную площадь. И только Хрущев успел пожать руку кому надо да расцеловал очередных пионеров с букетами, как небо нахмурилось, задул ветер, с неба полетели крупные капли.

– Ну вот, а говорили, у вас тут дождя нет, – вздохнул высокий гость.

– Такая уж Прибалтика, Никита Сергеевич, погода то и дело меняется, – виновато развели руками обкомовцы.

Дождь все сильнее. Пора, пора в порт, где уже ждет под парами новый комфортабельный теплоход «Башкирия». Долетели до гавани на поданных к вокзалу машинах – и теплоход без проволочек взял курс на Копенгаген. Ведь, как и в первые два раза (в 1956-м и 60-м), Хрущев заехал к нам по пути, мимоходом, отправляясь в очередной вояж дружбы. На сей раз – по Дании, Швеции и Норвегии.

От матроса до маршала

А пока Хрущев «крепко жал мозолистые руки датских крестьян, норвежских рыбаков и шведских судостроителей», калининградцы еще и кино увидели о его пребывании у нас. 19 июня 1964-го местная телестудия показала фильм «Маршрут мира». Смотрели его с интересом, ведь на экране – знакомые виды и лица. Хотя в рецензии на снятое у нас кино подчеркивалось другое: «Кадры фильма – волнующий документ о неразрывной связи нашего народа с Коммунистической партией, Советским правительством».

4 июля советскую делегацию проводили в порту Осло. А уже 5-го «Башкирию» встречали в Балтийске. Причем первые встречающие забрались «на самый краешек родной земли» – стояли на уходящем в море Северном молу. В гавани же – опять толпа с цветами. И опять – дождь. Правда, быстро утих.

Смущаясь, к Хрущеву подошел молодой военмор – старший матрос Николай Минаев:

– Никита Сергеевич, примите в подарок этот альбом с фотографиями о вашем пребывании в Балтийске.

– Спасибо, – ответил тот и указал рукой на снимающую происходящее телекамеру. – А ну-ка, моряк, иди сюда. Может, мать тебя потом в хронике увидит. Обрадуется.

Среди встречающих-провожающих – министр обороны Родион Малиновский. В те дни он находился на отдыхе в Прибалтике, в санатории. Малиновский – один из участников уже вовсю готовившегося заговора против Хрущева. Тем не менее маршал излучал радость, на вокзал прибыл при полном параде.

Возле Малиновского, раскрыв рот, замер какой-то пацаненок.

– О, все понятно, – рассмеялся, заметив мальчика, Хрущев, – ордена пытается сосчитать. Ладно, давайте-ка, ребятки, все по домам, а то еще простынете…

Хотелось домой и членам делегации, утомленным путешествием по заморским городам и весям. Причем на сей раз им не пришлось даже ехать до вокзала – спецпоезд подогнали прямо к пристани. В общем, с корабля – в вагон.

Мог, но не помог

Потом была еще одна небольшая стоянка на Южном вокзале. Снова краткая беседа, опять неизбежные цветы от пионеров. В благодарность – фото на память с четой Хрущевых. Но все, поезд трогается. До принудительной отставки оставалось всего три месяца…

Сегодня, если речь заходит о Хрущеве, говорят, что позитивного в его деятельности было больше. Однако это сегодня. А тогда? Среди калининградцев горя в связи с отставкой не наблюдалось. Скорее, наоборот. Так, многие не могли простить «предательства» Сталина. Утомили и реформы – чего стоила одна кукуруза, которую сеять требовали даже там, где она отродясь не росла. При этом дефицитом вдруг стал хлеб! Старожилы-калининградцы помнят, как в начале 60-х им приходилось стоять в хлебных очередях.

При Хрущеве разразился и Карибский кризис, который едва не привел к третьей мировой. Он же зачем-то передал Крым в состав Украины. А с янтарным краем как вышло? Еще в 1960 году Калининградский обком КПСС отправил Хрущеву секретное письмо. Суть его: будучи у нас вы сказали, что наша область навеки стала социалистической землей. Однако дела в регионе по-прежнему неважные, своими силами не справляемся. Потому разрешите предложить проект постановления о дополнительных мерах по развитию области. Хрущев после этого находился у руля еще четыре года, дважды приезжал к нам. Каждый визит – с помпой. Но при этом столь нужное постановление было принято лишь при Брежневе.

А когда в октябре 1964-го Хрущева отправили на покой, у нас сразу началась кампания по стиранию памяти о нем. Скажем, был в Гурьевском районе колхоз его имени. Уже через неделю там созвали заседание правления, посвященное одному-единственному вопросу: о срочном переименовании. Был колхоз имени Хрущева – стал «Восход»…

ШОК!

Самоубийство с видом на вождя

В мае 1964-го в Калининграде случилось небывалое ЧП.

Надумав покончить с собой, электрорадионавигатор Виктор Ч. решил сделать это не где-нибудь в укромном месте по-тихому, а в самом центре города. Да еще чтобы прямо перед памятником Ленину (который теперь стоит возле Дома искусств).

Сегодня на площади Победы порой и ночью многолюдно. А когда-то она даже днем была зачастую пустынна. Фото: Архив автора

К месту самоубийства он отправился в такси.

– Не наберу сдачи, – сказал таксист, когда пассажир протянул ему сотенную купюру.

– А сдачи мне уже не надо, – ответил Виктор и, провожаемый взглядом обалдевшего от невероятно щедрых чаевых таксиста, направился к памятнику.

Сегодня на площади Победы порой и ночью многолюдно. А в 60-х она даже днем была зачастую пустынна. Виктора это устраивало, он не хотел, чтобы кроме него погиб кто-то еще.

Но в сквере за памятником гуляли женщины с колясками.

– Гражданочки, попрошу удалиться! Сейчас тут начнутся ремонтные работы.

Огляделся – поблизости никого. И исполнил свой страшный замысел…

Хотя официально о ЧП не сообщалось, о нем узнали многие. И, обсуждая дикий случай, гадали, из-за чего можно было решиться на столь страшный шаг. А «вражеские голоса», проведав о взрыве, сообщили, что гражданин СССР покончил с собой в знак несогласия с тем, что творится в его стране. Однако политика была ни при чем. Как выяснилось, счеты с жизнью Виктор свел из-за несчастной любви.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В январе 1964-го у нас прошло первенство РСФСР по теннису, и лучшим (третий год подряд!) вновь стал наш земляк Виктор Анисимов.

В марте на Южном вокзале появился справочный автомат. Номер поезда, цена билета, время отправления – чтобы узнать все это, требовалось лишь нажать клавишу с названием пункта следования, и уже вскоре перед вами открывались два алюминиевых листа, на которых были указаны необходимые сведения.

30 мая на Северном вокзале началась эксплуатация верхних платформ – ранее работала лишь нижняя. После этого между Калининградом и курортами стали курсировать сразу 25 поездов вместо 11-ти.

2 июля был введен в эксплуатацию путепровод, построенный на улице Северной (ныне – улица Генерала Озерова).

6 августа в Чистых Прудах открыли памятную плиту в честь основоположника литовской литературы Кристионаса Донелайтиса. Общие чувства выразил академик из Литвы Костас Корсакас: «Пусть все шире становится народная тропа к могиле великого поэта!».

В августе-сентябре у нас снимали один из лучших военных фильмов – «Отец солдата».

1 сентября в новом здании на улице Богдана Хмельницкого открылась школа № 12. А 32-я начала занятия в восстановленном здании Кёнигсбергского университета (потом его отдадут Калининградскому университету, а школа переедет в новое здание).

1 октября у нас де-юре появился театр кукол. Де-факто с 1961 года он работал в стенах облдрамтеатра. Но собственного здания ему придется ждать еще долго.

С октября калининградцы получили возможность смотреть две программы телевидения: местную (транслировалась по 4-му каналу) и центральную (12-й канал).

В ноябре к нам прибыл «космический» пони. Родился он в Берлинском зоопарке. А когда ГДР посетил Юрий Гагарин, немцы подарили ему пони. В Звездном городке его назвали Востоком – в честь гагаринского корабля. Однако условий для пони там нет, и лошадку было решено передать в Калининградский зоопарк.

В канун 7 ноября на углу Ленинского проспекта и улицы Багратиона открылся «Художественный салон».

В ноябре в конце улицы Московской (будущий проспект) заработала первая в области АЗС нового образца, выгодно отличавшаяся от других. В частности, здесь был установлен пульт дистанционного управления, и оператор мог заправлять сразу несколько машин, не выходя из помещения.