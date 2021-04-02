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Новости компаний2 апреля 2021 12:03

Банк «Открытие» выступил партнером Поморского лыжного марафона

Поморский лыжный марафон, одно из самых значимых спортивных мероприятий Архангельской области, пройдет при финансовой поддержке банка «Открытие»
Сергей Богров
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«Банк «Открытие» является стратегическим партнером Архангельской области, не только предоставляя региону кредитные ресурсы, но и поддерживая значимые культурные и спортивные мероприятия региона, – отметил бизнес-лидер банка «Открытие» в Архангельской области Владимир Клычников. – В этом году помимо традиционного фестиваля блюза мы также решили поддержать и юбилейный десятый Поморский лыжный марафон – благо, наш банк уже многие годы является партнером Югорского лыжного марафона. Уверен, что Поморский лыжный марафон будет и дальше развиваться как одно из важнейших спортивных мероприятий нашей области».

Напомним, что X Поморский лыжный марафон состоится 3 апреля в Архангельске на лыжном стадионе им. В. С. Кузина. Организаторами соревнований выступают Федерация лыжных гонок Архангельска совместно с лыжным клубом «Ski Runners Arkhangelsk». Победители и призеры во всех возрастных группах, а также в абсолютном зачете среди мужчин и женщин будут награждены грамотами и медалями, а также памятными призами от партнеров соревнований.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Экономика: Бизнес