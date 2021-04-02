Бассейн в Славске, сквер в Гвардейске, пляж в Железнодорожном: новые точки притяжения для туристов

Домик Ловиса Коринта в Гвардейске сегодня не узнать. Фото: Facebook

Прошлый сезон показал, что не только побережье привлекает туриста в Калининградской области. Пособирав янтарь на пляже и поплутав в Танцующем лесу, турист едет в глубинку. А что ему там смотреть кроме полуразвалившихся кирх, бывших школ и домов культуры, ставшим вдруг не нужными? Власти пытаются исправить ситуацию, ищут новые точки притяжения для отдыхающих и выделяют деньги на их благоустройство. В этом году министерство по культуре и туризму провело конкурс, в котором определились 10 проектов, которые получат субсидии из областного бюджета – более 37,4 млн рублей (при общем объеме финансирования - 45,6 миллиона). Среди победителей конкурса – объекты в Черняховске, Славске, Гвардейске и некоторых других муниципалитетах. Расскажем о некоторых из них.

ДОМИК ЛОВИСА КОРИНТА

Начнем наше путешествие по новым точкам притяжения с Гвардейска. Здесь выделили деньги на благоустройство территории возле домика, в котором когда-то жил выдающийся немецкий живописец Ловис Коринт.

С этим домиком произошла удивительная метаморфоза. Раньше это была ветхая халупа, в которой без особых коммунальных условий жило несколько семей, потом здание решили сделать памятником. Семьи расселили, однако вместо того, чтобы реконструировать исторический дом по канонам, его фактически снесли и построили заново. И домик сегодня, надо думать, выглядит совсем не так, как при жизни художника.

Но пути назад нет и нужно заканчивать то, что начали. И поэтому администрация Гвардейского городского округа получит почти 3,5 млн рублей из облбюджета на благоустройство прилегающий к дому-памятнику территории. За эти деньги оборудуют соседний сквер, территорию прогулочной зоны вдоль реки Дейма, сделают пешеходные дорожки, обустроят спуски к набережной, восстановят парковочные места, поставят туалеты и так далее.

Руины замка Гердауэн в поселке Железнодорожный. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

«ЗДЕСЬ БЫЛ ГЕРДАУЭН»

Поселок Железнодорожный после глобальной реконструкции по программе капитального ремонта – это наш новый туристический якорь. И было бы странно, если бы этот населенный пункт не получил деньги на новое благоустройство. Он и получил. Более 6 миллионов пойдет на обустройство пляжа на местном озере, на котором в незапамятные времена имелось такое чудо как плавающий остров. Правда, остров возрождать не станут, планы скромнее.

- Проектом предусмотрена высадка кустарников, окос территории, озеленение газонной травой в летнее время, установка малых беседок, установка большой беседки, мощение дорожек из плитки «Старый город», установка детского городка, шезлонгов и пляжных кабин, - пояснили в министерстве по культуре и туризму.

Кое-что перепадет еще одному объекту в Железнодорожном - руинам замка Гердауэн, от которого сегодня остались несколько кирпичных стен двухметровой толщины и все еще роскошные ворота. Правда, денег тевтонская твердыня получит совсем чуть-чуть – 50 тысяч рублей – и все они будут потрачены на изготовление стенда с надписью типа: «Здесь был Гердауэн» и разной полезной информацией. Вероятно, восстановление самого замка или хотя бы консервация его руин – дело рук наших потомков.

Пляж в СНТ "Мечта" должны привести в порядок. Фото: Иван МАРКОВ

ПЛЯЖ В «МЕЧТЕ»

В прошлом году в Калининграде произошла трагедия – в районе пляжа СНТ «Мечта», расположенном в поселке Прибрежный, утонул ребенок. Ситуацией озаботился лично губернатор Антон Алиханов. Он распорядился оборудовать в «Мечте» настоящий пляж – со всеми необходимыми атрибутами (сейчас там все довольно грустно). Скащано – сделано. В этом году «Мечта» получит почти 4,5 миллиона рублей, которые пойдут собственно на обустройство пляжной зоны, оборудование спасательного поста, строительство подъездных путей и на кое-что по мелочи.

Знаменитый бассейн с минералкой в Славске. Фото: prussia39.ru

БАССЕЙН В СЛАВСКЕ

Чем славен Славск – райцентр на востоке Калининградской области? Прежде всего, неплохо сохранившейся краснокирпичной кирхой XIX века (которая сейчас восстанавливается), а также единственным в регионе открытым бассейном с минеральной водой. До войны к этому бассейну пролегала неувядающая туристическая тропа, и региональные власти поставили цель возродить это направление. Сейчас бассейн с минералкой хоть и использует по назначению, но, по признанию местных жителей, больше похож на лягушатник и требует капитального ремонта.

Увы, на капремонт выделенных 2,2 млн рублей не хватит, поэтому ограничатся самым необходимым.

- Проектом предусмотрено благоустройство территории открытого бассейна, а именно работы по замене существующего ограждения, ворот и калиток, замене скамеек, покраске фонарей освещения, устройству детских комплексов, установку кабинок для переодевания, - сообщили в региональном правительстве.

Кстати, на стоянку для автомобилей, в том числе и для больших автобусов, в том же Славске выделят гораздо больше денег – 8 млн рублей. Может, стоило иначе расставить приоритеты? Все-таки стоянка ради бассейна, а не бассейн ради стоянки.