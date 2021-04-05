Калининградский «Локомотив» стал чемпионом России, «Балтика» проиграла прямому конкуренту

Девчонки сумели переломить ход матча и выиграли первое золото в истории команды. Фото: СОЦСЕТИ

Первое золото!

О создании женской волейбольной команды «Локомотив-Калининградская область» было объявлено ровно три года назад, в апреле 2018-го. По решению Всероссийской федерации волейбола нашу команду сразу же допустили в высший дивизион - Суперлигу чемпионата России. Как оказалось, солидный аванс выдали не зря: калининградский клуб дважды выиграл серебряные медали национального первенства и в минувшую субботу наконец-то взял заветный чемпионский титул.

В решающем финальном матче калининградки встретились с соперницами из московского «Динамо». Сама встреча проходила в Казани. При нынешнем формате определения чемпиона права на ошибку ни оставалось ни у кого (в прошлые годы, напомним, играли серию до трех побед).

Начало осталось за москвичками. Первую партию «Локо» уступил в упорной борьбе – 21:25, вторую – 19:25. К счастью, нашим девушкам удалось переломить ход поединка и третью партию они вытянули буквально на зубах – 25:23. Четвертый сет дался чуть легче (25:19), после чего судьбу титула предстояло разыграть на тай-брейке! В его первой половине команды шли вровень, но «Локомотив» играл надежнее – отлично отработали в атаке Луиза Липпманн и Ирина Воронкова. Именно Луи забила победный мяч. На табло – 15:12, общий счет – 3:2 и «Локомотив» - чемпион впервые в своей истории!

- Если бы в декабре кто-то мне сказал, что мы будем играть в финале, я бы не поверил, - признался после игры главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков. - После двух проигранных сетов мы добавили и просто выстояли. Проявили характер, почувствовали, что можем победить и сделали это!

Поражение и рекорд

Пока «Локомотив» бился за чемпионский титул, калининградская «Балтика» принимала на своем поле «Нижний Новгород», который уверенно идет в первой тройке. В этой встрече калининградцам было жизненно важно не потерять очки - «Балтика» все еще претендует на попадание в топ-4, и каждый зачетный балл буквально на вес золота.

К сожалению, пополнить копилку не удалось. Усилиями Артема Попова нижегородцы открыли счет на 33-й минуте. Под занавес первого тайма «Балтика» заработала пенальти, который уверенно реализовал Аллеф. Ничейный счет продержался до 68-й минуты, когда благодаря голу Никиты Каккоева «Нижний Новгород» вышел вперед. Минимальное преимущество гости уже не упустили и увезли из Калининграда победу (1:2).

Положительных моментов можно выделить два. Во-первых, матч собрал на трибунах стадиона «Калининград» 8577 зрителей – рекорд этого сезона. Во-вторых, ближайшие конкуренты «Балтики» сыграли так, что турнирное положение практически не изменилось – отставание от первой четверки по-прежнему составляет всего два очка.

Следующий домашний матч «Балтика» проведет против «Томи» 11 апреля.