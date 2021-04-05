Какие коронавирусные ограничения отменили в Калининградской области с 5 апреля

Заниматься спортом в группах теперь можно без ограничений. Фото: Александр Подгорчук

В понедельник, 5 апреля, власти объявили новый список коронавирусных послаблений в Калининградской области. Соответствующие изменения были внесены в постановление регионального правительства №134.

Так, заниматься спортом в группах теперь можно без ограничений, ранее было не более 12 человек в закрытых помещениях и 20 тренирующихся – на открытых спортсооружениях.

Кроме этого, власти разрешили работу детских комнат в кафе и ресторанах, а также сняли запрет на ограничения числа работающих в офисах сотрудников.

При этом, в Калининградской области до 19 апреля продлевается самоизоляция граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в Калининградской области было выявлено 49 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, по состоянию на 5 апреля на COVID-19 обследовано 612 338 человек, из них выявлено 30 499 случаев заражения, 28 180 человек выздоровели

С начала пандемии от коронавируса в Калининградской области умерли 389 человек.