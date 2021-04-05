Погода в Калининграде на неделю: арктический холод, метели и грозы

Зимние вещи нам в ближайшие дни еще пригодятся. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Явно не такой погоды мы ожидали в первой декаде апреля в Калининграде.

- Обширная область низкого давления, расположенная в северной части Атлантического океана с центром над Скандинавией, начнет оказывать влияние прежде всего на западные, центральные и северные районы Европы, в том числе на наш регион, - объясняют в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области». - После прохождения холодного фронта в тыловую часть ложбины будут поступать арктические воздушные массы, которые принесут существенное похолодание - температурная аномалия будет достигать 5-8 градусов ниже климатической нормы.

С понедельника по четверг температура воздуха в Калининграде не превысит +6 градусов. Днем ожидается мокрый снег и крепкий юго-западный ветер. Его скорость сегодня достигнет 17 метров в секунду, после чего немного снизится. Не исключено формирование временного снежного покрова, на дорогах также возможна гололедица. Атмосферное давление в ночь на вторник упадет до 741 миллиметра ртутного столба, после чего будет плавно повышаться. Интересно, что портал gismeteo.ru во вторник и четверг прогнозирует даже грозы!

Во второй половине недели немного потеплеет. За окном будет +9 градусов, в субботу воздух может прогреться до +12, но будет ли дальнейшее повышение температуры, сказать пока сложно.